Kansallisooppera ja Kansallisteatteri peruivat kaikki helmikuun esitykset, kun aluehallintovirasto jatkoi rajoituksia.

Kansallisooppera ja -baletti sekä Kansallisteatteri peruvat kaikki helmikuun esityksensä, koska aluehallintovirasto kielsi keskiviikkona kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan alueella myös koko helmikuun ajaksi.

”Esimerkiksi Richard Wagnerin Valkyyrian uuden ohjauksen ensi-ilta oli jo valmiiksi harjoitettu, mutta olisi taloudellisesti täysin mahdotonta esittää sitä vain striimauksena ja katsomon osalta vain kymmenelle hengelle kerrallaan”, Kansallisoopperan viestintäjohtaja Liisa Riekki kertoo HS:lle.

Muita suoratoistolähetyksiä kuitenkin harkitaan.

Kansallisteatteri puolestaan on laittanut myyntiin Hitler ja Blondi -taltioinnin, jonka katselukoodeja on tähän mennessä lunastettu 1 600 kappaletta. Helmikuussa tulee myyntiin Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittaman ja ohjaaman Tuohtumuksen taltiointi. Maaliskuussa taltiointina saataville tulee Kjell Westön Rikinkeltainen taivas, jonka on ohjannut Juhana von Bagh.

Ehkä hurjimmin pandemia on riepotellut Kansallisoopperan jättipanostusta eli monivuotista projektia esittää Wagnerin Ring eli tarkemmin sanoen Nibelungin sormus -tetralogia Anna Kelon uusina ohjauksina.

Reininkulta avasi produktion vuonna 2019. Toinen Ringin ensi-ilta eli Valkyyria on siirtynyt toistuvasti pandemian johdosta ja nyt se siirrettiin saman tien elokuulle 2022.

”Vuosi 2021 tuntuu nyt liian epävarmalta pandemian vuoksi”, Riekki perustelee.

Samalla toukokuulle 2021 suunniteltu Ringin kolmas osa Siegfried siirtyy esitettäväksi myöhemmin, luultavimmin vuodelle 2023.

Alun perin Esa-Pekka Salosen piti johtaa koko Ring. Kun Valkyyrian ensi-ilta siirtyi, Salonen joutui perumaan Valkyyrian aikataulupäällekkäisyyden vuoksi. Susanna Mälkki lupautui johtamaan teoksen, josta kaavailtiin orkesterin osalta karsittua versiota turvavälien maksimoimiseksi.

Kun aikataulu muuttui jälleen, kapellimestarin tehtävät on nyt annettu Valkyyrian, Siegfriedin ja Jumalten tuhon osalta Kansallisoopperan tulevalle ylikapellimestarille Hannu Linnulle. Elokuun 2022 osalta uskotaan myös, että Valkyyria voidaan soittaa täydellä orkesterilla.

”Olemme kiitollisia Susannalle hänen väsymättömästä työstään nyt harjoitetun Valkyyrian hyväksi ja Esa-Pekalle inspiraatiosta koko sykliin”, kertoo taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi tiedotteessa.

”Molemmat suurenmoiset taiteilijat ovat toivottavasti jatkossakin läheisiä yhteistyökumppaneitamme.”

Lukuisat muutokset mahdollistavat samalla sen, että Lintu aloittaa ylikapellimestarina ennakkotiedoista poiketen jo 1. elokuuta 2021 eikä vasta vuoden 2022 alusta lähtien.

Nyt helmikuussa 2021 myös esimerkiksi Joutsenlammen ensi-ilta 26. helmikuuta siirtyy esitettäväksi aikaisintaan toukokuussa 2021.

Muut esitystauon jälkeiset produktiot pyritään toteuttamaan suunnitellusti.