Disneyn suoratoistopalvelu Disney+ laajenee Suomessa 23. helmikuuta, kun uusi sisältöbrändi Star aloittaa suoratoistopalvelussa.

Suomessa Starin aloitus tarkoittaa, että Disney+:aan tulee kerralla yli 300 uutta nimikettä. Samalla palvelun hinta nousee yhdeksään euroon kuussa tai 90 euroon vuodessa. Nykyisten tilaajien kuukausimaksu nousee yhdeksään euroon elokuussa.

Star keskittyy aikuismaisempaan makuun tehtyihin sarjoihin ja elokuviin. Star on monin osin Disneyn kansainvälinen versio Yhdysvalloissa tutusta Hulusta.

Disneyn Pohjoismaiden maajohtaja Hans Van Rijn esitteli Disney+:n laajennusta torstaina. Erityistä huomiota on kiinnitetty lapsilukkoasioihin, sillä Disney+ on Van Rijnin mukaan turvallinen paikka lapsille ja nuorille ja sellaisena se halutaan myös pitää. Eri käyttäjäprofiileille tulee 23. helmikuuta mahdollisuus asettaa eri ikärajoitukset ja rajoitusten ohittamiselle salasanalukitus.

Starin alla Disney aikoo julkaista kasvavaa määrää alkuperäistuotantoja, jotka jäävät yksinoikeudella Disney+-palveluun. Näistä esiteltiin muun muassa David E. Kelleyn uusi trilleri Big Sky ja Love, Simon -elokuvan spin-off-sarja Love, Victor. Heti helmikuun lopulla katsottavana on viime vuonna Hululla alkanut kehuttu animaatiosarja Solar Opposites, jonka toinen luoja Justin Roiland on myös Rick and Mortyn toinen luoja.

Starin julkaisun yhteydessä katsottavaksi tulee heti liuta 20th Televisionin, ABC Signaturen ja FX:n vanhoja hittejä, muun muassa Greyn anatomia, 24, Pako, Täydelliset naiset, Lost ja Family Guy. Nähtävillä on myös Black-ish ja Scandal. Esimerkiksi kriitikoiden ylistämä Atlanta on myös tulossa palveluun.

Eokuvia lisätään helmikuussa yli 200 kappaletta. Starin julkaisupäivästä lähtien katsottavana ovat muun muassa Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Little Miss Sunshine ja The Grand Budapest Hotel – ja kolme ensimmäistä Die Hard -elokuvaa.

Vuoden 2021 aikana Disney+:aan lisätään yli 750 nimikettä, Van Rijn sanoi torstaina.

Maailmanlaajuisesti Disney+:lla oli vuosi lanseerauksen jälkeen viime syksynä vajaa 90 miljoonaa tilaajaa, mikä on rikkonut Disneyn kaikki tavoitteet. Uutena tavoitteena on 240–260 miljoonaa Disney+:n tilaajaa vuonna 2024. Vertailun vuoksi Netflixillä on tällä hetkellä noin 200 miljoonaa tilaajaa.

Van Rijnin mukaan palvelu on ollut suosittu myös Suomessa, mutta mitään tarkempia lukuja hän ei kertonut.