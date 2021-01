Amanda Gorman nousi kuuluisuuteen esiinnyttyään Joe Bidenin virkaanastujaisissa, ja nyt häntä viedään niin esiintyjänä kuin kirjoittajanakin.

Nuori runoilija Amanda Gorman oli tunnettu kirjallisuuspiireissä jo ennen Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisia, mutta koko kansakunnan tuntema julkisuudenhenkilö hänestä tuli 20.tammikuuta, kun hän lausui virkaanastujaisissa spoken word -perinteestä ammentavan runonsa The Hill We Climb.

22-vuotias Gorman on nuorin koskaan Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaisissa esiintynyt runoilija. Hänen esiintymisensä ja karismansa vetosivat suureen yleisöön, ja hänestä tuli kerralla ihailtu julkisuuden henkilö.

Gormanilla on jo yli miljoona seuraajaa Twitterissä, ja hänen kolme työn alla olevaa, vielä julkaisematonta runoteosta nousivat heti Amazonin myyntilistan kärkeen.

Gormanista tuli myös muoti-ikoni: Pradan punainen satiinipanta, jota hän piti esiintymisessään, myytiin välittömästi loppuun. The Guardianin mukaan myös keltaisten takkien kysyntä (jollaiseen Gorman pukeutui) kasvoi hänen esiintymisensä jälkeen.

Gorman kertoi muotilehti Harper’s Bazaarin haastattelussa rakastavansa voimakkaita ja kuninkaallisia asuja.

”Olen musta nainen jolla on väkevä kynä ja suuri sydän, ja haluan, että ulkonäköni kuvastaa ylpeyttä näistä asioista.”

Amanda Gorman esiintyi Washingtonissa Capitol-kukkulalla presidentin virkaanastujaisissa 20. tammikuuta.­

IMG Models -mallitoimisto kertoi tiistaina solmineensa mallisopimuksen Gormanin kanssa. Keskiviikkona viestimet kertoivat, että Gorman esiintyy amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelu Super Bowlissa helmikuussa.

Gorman kertoo The New York Timesin haastattelussa, että hänen Bidenin virkaanastujaisseremoniassa lausumansa runon tarkoitus oli luoda visio tulevaisuuden Yhdysvalloille.

”Toivon, että sanani voisivat maalata eteemme kuvan tulevaisuudesta, jossa maamme voisi yhdistyä ja parantua haavoistaan.”

Gorman on opiskellut sosiologiaa Harvardin yliopistossa, ja hän on myös Yhdysvaltojen historian ensimmäinen henkilö, jolle on myönnetty arvonimi National Youth Poet Laureate.

Gorman kirjoittaa parhaillaan kolmea eri kirjaa, joista hän on solminut kustannussopimuksen Penguin Random House -kustantamon kanssa.

Amanda Gorman oli viimeistellyt virkaanastujaisrunonsa sinä yönä, kun Trumpin kannattajat rynnäköivät Capitol-kukkulalle ja kongressitaloon.­

Amanda Gorman kertoi The New York Timesin jutussa viimeistelleensä virkaanastujais-runonsa sinä yönä, kun Trumpin kannattajat rynnäköivät Capitol-kukkulalle ja sisälle Yhdysvaltain kongressiin.

Silloin hän lisäsi säkeet ”voimasta”, joka pikemminkin ”hajottaa kansakuntamme kuin haluaa olla osa sitä” ja ”tuhoaa maamme”.

”And this effort very nearly succeeded.

But while democracy can be periodically delayed,

It can never be permanently defeated.”

(Ja tämä yritys lähes onnistui,

mutta vaikka demokratia voi aika ajoin hidastella,

sitä ei voi koskaan täysin kukistaa.)

Esiintyessään Super Bowlissa 7. helmikuuta Gorman saa uransa suurimman yleisön.

Presidentin virkaanastujaisia seurasi Yhdysvalloissa lähes 34 miljoonaa televisiokatsojaa, mutta Super Bowl kerää vuosittain noin sata miljoonaa katsojaa.