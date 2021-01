Brittiläistä yläluokkaa kuvaava romanttinen Bridgerton on Netflixin katsotuin sarja koskaan: ”Tarjoaa pakotien aikana, jolloin sitä todellakin tarvitaan”

Julia Quinnin romaaniin perustuva, 1800-luvulle sijoittuva draamasarja on Netflixin katsotuin sarja. Tekijät arvelevat sen johtuvan eskapismin kaipuusta.

Suoratoistopalvelu Netflix kertoo, että joulukuussa ensi-iltansa saanut yhdysvaltalainen Bridgerton-sarja on sen katsotuin sarja koskaan.

82 miljoonaa taloutta on katsonut sarjaa sen ensimmäisen neljän viikon aikana. Netflixin katsotuimmaksi sarjaksi se nousi 83 maassa, muun muassa Yhdysvalloissa, Britanniassa, Intiassa, Ranskassa ja Brasiliassa.

Teknologiauutissivusto The Verge on tosin kritisoinut Netflixiä siitä, että se luokittelee katsomiskerraksi, kun yhtä jaksoa on toistettu vähintään kahden minuutin ajan.

Bridgerton vei katsotuimman sarjan tittelin fantasiasarja The Witcheriltä, jonka ensimmäistä tuotantokautta katsottiin 76 miljoonassa taloudessa sen ilmestyttyä joulukuussa 2019.

Bridgerton-sarjan on luonut käsikirjoittaja Chris Van Dusen. Se perustuu Julia Quinnin romaaneihin, jotka sijoittuvat 1800-luvun alkupuolen Lontooseen, ja kuvaavat sikäläisen yläluokan elämää. Dusen on ollut aiemmin tekemässä muun muassa suosittua Greyn anatomia -draamasarjaa.

”Bridgerton tarjoaa yleisölleen uskomattoman pakotien aikana, jolloin sitä todellakin tarvitaan”, Van Dusen kertoo Deadline -lehdelle.

”Se on visuaalisuudessaan ylenpalttinen, elämää sykkivä, huuruinen rakkaustarina täynnä romantiikkaa, rakkautta ja iloa. Uskon, että kaikki nuo teemat ovat hyvin universaaleja ja kysyttyjä juuri nyt.”

Sarjasta on ilmestynyt yksi tuotantokausi. Netflix on julkistanut, että sarjasta tulee myös toinen kausi, ja se kuvataan keväällä 2021. Toisen kauden julkaisuajankohtaa Netflix ei ole vielä ilmoittanut.