Dokumentit

Dokumenttiohjaaja Mia Halme kiinnostui rokotetutkimukseen osallistuneiden suomalaisturistien mielenliikkeistä. Köyhyyden keskellä turisti haluaa herkästi toimia, mutta auttaminen ei ole mutkatonta.

Ripulireissu! Se kuulosti Mia Halmeesta erikoiselta. 700 suomalaiselle turistille tarjottiin puoleen hintaan loma tropiikissa, kunhan he vain tarkkailivat matkalla ulosteitaan.

Halme päätti lähteä mukaan ja tehdä matkasta dokumentin.

Elokuvaan tuli väistämättä mukaan huumoria, kun suomalaisturistit pohdiskelevat lomakkeita täyttäessään ulosteidensa koostumusta: kaakaota vai pirtelöä? Samalla on kyse elämästä ja kuolemasta: professori Anu Kantele etsii ripulirokotetta, joka voi pelastaa miljoonien lasten hengen.

Halmetta mietitytti moni matkaan liittyvä asia: Mitä tapahtuu, kun suuri joukko suomalaisia matkustaa pieneen kalastajakylään Länsi-Afrikan Beninissä? Monet turisteista haluavat auttaa kyläläisiä, mutta se ei ole ongelmatonta.

Halmeen dokumentti Missä tiet kohtaavat saa ensi-iltansa DocPoint-festivaalilla, joka toteutetaan tänä vuonna verkossa.

Grand-Popon orpokodin pojat tutustuivat suomalaisiin turisteihin Mia Halmen dokumenttielokuvassa Missä tiet kohtaavat.­

Globaalit kysymykset kiinnostivat Halmetta jo kasvuvuosina Porissa. Hän keräsi nimiä adressiin auttaakseen Etiopian nälänhädän uhreja, marssi rauhan puolesta ja tunnettiin lukiossa feministi-pasifistina.

Nuoressa naisessa sykki elämännälkä: halu nähdä ja kokea. Halme lähti kirjoitusten jälkeen au pairiksi Wieniin, opiskeli tiedotusoppia Tampereen yliopistossa ja työskenteli toimittajana Yleisradiossa.

Se ei ollut paras paikka maailmanparantamiseen. Palavasydäminen Halme halusi tuoda toimittajana esiin itselleen tärkeitä aiheita mutta koki, ettei työ oikein tarjonnut siihen mahdollisuuksia. Hän hakeutui opiskelemaan Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen laitokselle.

”Dokumentti vastaa haluuni näyttää , että todellisuus on todella kompleksinen, eikä sitä mitä päälle päin näyttää. Se on hyvin vapaa kerrontakeino”, Halme sanoo.

Hän kirjoittaa dokumentteja varten käsikirjoituksen ja suunnittelee visuaalisia kokeiluja. Suunnitelma ei vain koskaan toteudu sellaisenaan.

”Ihan aina todellisuus osoittautuu suuremmaksi kuin se, mitä olen voinut suunnitella. Oikea elämä yllättää joka kerta.”

Mia Halme haluaa nostaa esiin ihmiset tieteen takana. Ripulirokotetta kehittävä professori Anu Kantele on paljon esillä dokumentissa.­

Dokumenttia varten Halme teki kolme matkaa Beniniin. Rokotetutkimukseen osallistuneista matkailijoista noin puolet sairasti ripulin. Halme itse tuli kipeäksi pian kuvausten alettua.

”Olin ihan sairaan kipeä ja kovassa kuumeessa, mutta jatkoimme vain kuvauksia. Teimme Anun haastattelua. Makasin betonilattialla, kun en kyennyt enää seisomaan, ja pitelin vain mikrofonia”, Halme muistelee huvittuneena.

Beninissä jo yksin kuumuus oli ongelma kuvauksissa. Pieni kahden–kolmen hengen kuvausryhmä raahasi kameraa ja äänikalustoa paikasta toiseen. Meri oli lähellä, ja laitteet piti suojata niin kosteudelta kuin lentävältä hiekalta.

Halmetta kiinnosti, mitä suomalaisten mielissä tapahtuu heidän matkustaessaan täysin vieraaseen kulttuuriin. Turistit kohtaavat dokumentissa monenlaisia ihmisiä ja ilmiöitä. He esimerkiksi ostavat ruokaa orpokotiin, mutta joutuvat myös pohtimaan, miten voi varmistaa, että apu menee varmasti perille.

Auttamisen luotettavin väylä ovat Punaisen Ristin kaltaiset järjestöt. Harva vain pystyy kulkemaan päivästä toiseen köyhyyden keskellä yrittämättä tehdä jotain.

”Itse päädyin siihen, että jos autan siellä jotakuta, en voi jäädä pohtimaan, menikö raha siihen, mihin itse halusin sen antaa. En voi vaatia, että ihminen olisi itselleni raportointivelvollinen, se tuntuisi ylenkatsovalta. Voimmeko kuvitella tietävämme, mitä toinen ihminen tarvitsee?”

Mia Halme seuraa dokumenteissaan aina ennen muutta ihmistä. ”Missä tiet kohtaavat” -elokuvassa painottuivat tekovaiheessa vahvasti myös tiedekysymykset, kuten superbakteerit. Leikkausvaiheessa Halme päätti nostaa elokuvassa lopulta keskiöön erilaisten ihmisten kohtaamiset Beninissä.­

Dokumenttia tehdessään Halme pohti, ketä hänellä on valkoisena hyvinvoivana ihmisenä oikeus kuvata ja millä tavoin. Hän halusi välttää kliseistä Afrikka-kuvastoa, kuten sairaiden lasten kuvaamista, ja tuoda esiin myös ympäristön modernit puolet.

Dokumentissa suomalaiset vierailevat fetissimarkkinoilla Togossa, ja osa heistä kokee vierailun selvästi vaikeaksi. Markkinoilla myydään esimerkiksi apinoiden ja muiden eläinten päitä. Halme itse ei kauhistellut näkymää.

”Itse me ostamme marketista kanaa, mutta emme halua nähdä, missä kanat kasvatetaan. Kaikissa kulttuureissa on hyvät ja pimeät puolensa. En tiedä, kummassa paikassa on enemmän kärsimystä: broilerin kasvattamossa vai fetissimarkkinoilla.”

Vuorovaikutus monenlaisten ihmisten kanssa on kiinnostanut Halmetta lapsesta saakka. Hänen seuraava dokumenttielokuvansa kertoo lehmistä ja niiden omistajista.­

Toisella Beninin-matkallaan Halme kiinnostui etenkin antibiooteille vastustuskykyisistä superbakteereista. Anu Kanteleen tutkimuksessa seurataan myös niitä.

Antibioottiresistenssi liittyy koronavirukseen, sillä koronaan voi liittyä antibiooteilla hoidettavia jälkitauteja. Jos vastustuskykyisiä bakteereja on paljon, niidenkin hoito vaikeutuu.

”On hämmästyttävää, miten hitaasti tieto antibioottiresistenssistä valuu meille tavallisille ihmisille. Mun mielestäni sitä pitäisi rummuttaa aivan mielettömästi. Joka kolmas tropiikin matkaaja tuo mukanaan resistentin bakteerin. Se on valtava luku!”

DocPoint-elokuvafestivaali verkossa 29.1.–7.2.