Kunnia-Oscarilla palkittu Cecily Tyson näytteli muun muassa elokuvissa Piiat, Paistetut vihreät tomaatit sekä tv-sarjassa Juuret.

Näyttelijä Cicely Tyson on kuollut 96 vuoden ikäisenä julkaistuaan vain pari päivää aikaisemmin pitkää uraansa summaavat muistelmat.

Tyson oli ensimmäisiä näkyvään asemaan nousseita mustia elokuva- ja televisiotähtiä, ja hän käytti asemaansa myös rasismin vastaiseen taisteluun.

Hänet palkittiin vuonna 2018 kunnia-Oscarilla, ja hän keräsi useita Emmy- ja Tony-palkintoja.

”Hän on meille afrikkalais-amerikkalaisille kuningatar. Hän joutui tekemään kymmenen kertaa enemmän töitä saadakseen sadasosan palkkiosta”, sanoi näyttelijä ja tuottaja Tyler Perry palkintoseremoniassa tuolloin.

Viimeiseksi Tysonin rooliksi jäi osa tv-sarjassa How To Get Away With Murder. Hän esiintyi myös muun muassa elokuvissa Piiat, Paistetut vihreät tomaatit sekä tv-sarjassa Juuret.

Hän esitti useita mustia historiallisia hahmoja, kuten Harriet Tubmania ja Coretta Scott Kingiä.

Cicely Tyson näytteli Constantine Jeffersonia ja Lila Rogers Skeeter Phelania elokuvassa Piiat.­

Cicely Tyson raivasi seitsemän vuosikymmenen uransa aikana tietä mustille näyttelijöille. Hän kieltäytyi ottamasta vastaan rooleja, jotka hänen mukaansa alensivat mustia ja samalla hän kehotti myös kollegoitaan tekemään niin.

Tyson kritisoi elokuvia ja televisio-ohjelmia, joissa mustat hahmot esitettiin rikollisina, orjina tai moraalittomina ja vaati, että afroamerikkalaiset tuli kuvata arvokkaasti, olivatpa he kuinka köyhiä tahansa.

Periaatteensa vuoksi Tysonilta meni useita rooleja sivu suun, muistuttaa The New York Times muistokirjoituksessaan.

Tyson oli naimisissa elämänsä aikana kahdesti ja hänellä oli yksi tytär. Hänen toinen aviomiehensä oli jazztrumpetisti Miles Davis, jota Tyson tapaili ensi kerran jo 1960-luvulla. Trumpetisti käytti Tysonin valokuvaa kuuluisan Sorcerer-levynsä kannessa.

Pari alkoi seurustella uudelleen 1970-luvun lopussa ja naimisiin he menivät 1981. Myöhemmin Davis tunnusti, että Tyson oli pelastanut hänen henkensä auttamalla pois kokaiinikoukusta. Myrskyisä avioliitto päättyi eroon vuonna 1989.

Tysonin kuolema herätti useat mustat elokuva- ja televisioalan ammattilaiset muistelemaan ja kiittämään idoliaan.

”Hänen perintönsä on jättänyt pysyvän jäljen. Hän tasoitti tietä, jonka ansiosta minun kaltaiseni tytöt pääsivät valokelaan”, kirjoitti Oscar-voittaja Regina King Twitterissä.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama kirjoitti, että Tyson jätti 96 vuotta kestäneen elämänsä aikana maailmaan jäljen, jollaiseen vain harvat kykenevät. Obama myönsi Tysonille vuonna 2016 vapaudenmitalin, joka on korkein Yhdysvalloissa siviilille myönnettävä kunniamerkki yhdessä Yhdysvaltain kongressin myöntämän Congressional Gold Medalin kanssa.

Presidentti Barack Obama myönsi Cicely Tysonille vuonna 2016 vapausmitalin, joka on Yhdysvaltain korkein siviilin saama kunniamerkki.­