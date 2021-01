Susanna Clarken Piranesi on monitahoista fantasiakirjallisuutta, kirjoittaa kulttuuritoimittaja Arla Kanerva.

HBO:n Euphoria oli viime vuoden hienoimpia, koskettavimpia sarjoja. Enkä ole mielipiteeni kanssa yksin: ensimmäinen tuotantokausi poiki Bafta-ehdokkuuden ja päähenkilöä, 17-vuotiasta Rue Bennettiä näyttelevä Zendaya palkittiin parhaan naispuolisen draamanäyttelijän Emmy-palkinnolla. Katsojamääristä puhumattakaan.

Toista kautta joudutaan pandemian takia odottamaan, mutta nyt HBO on julkaissut kummatkin lupaamansa vajaan tunnin mittaiset erikoisjaksot. Ensimmäinen, Ruen hahmoon keskittyvä jakso tuli katsottavaksi jo 6. joulukuuta ja toinen, Ruen rakastamaan Jules Vaughniin (Hunter Schafer) keskittyvä jakso 22. tammikuuta.

Jaksot on kuvattu mahdollisimman pienellä porukalla, turvaväleistä ja ylipäätään turvallisuudesta tarkkaan huolehtien. Ongelmanratkaisu on nokkelaa: kumpikin jakso on kahden välinen kohtaaminen, dialogi. Rue istuu kahvilassa puhumassa tukihenkilönsä Alin (Colman Domingo) kanssa jouluaattoiltana. Jules puolestaan istuu sohvalla puhumassa terapeuttinsa (Lauren Weedman) kanssa.

Jaksot toimivat siltana ensimmäisen ja toisen tuotantokauden välissä, mutta ennen kaikkea ne ovat tutkielmia henkilöhahmoista, syväsukelluksia Ruen ja Julesin mieliin.

HBO: Euphoria Special.

Olennaisen äärellä

Piranesi asuu talossa. Talo on maailma ja maailma on talo, valtava ja kaiken sisäänsä sulkeva. Enimmäkseen Piranesi kulkee talon huoneita ja käytäviä yksin ja kertoo vaiheistaan menneiden vuosisatojen tutkimusmatkailijan lokikirjaa henkien.

Brittiläinen Susanna Clarke tuli maailmanlaajuisesti tunnetuksi ja moneen otteeseen palkituksi esikoisromaanillaan Jonathan Strange & herra Norrell reilut viisitoista vuotta sitten. Pari vuotta sen jälkeen ilmestyi novellikokoelma, ja samoihin aikoihin Clarke kertoi julkisuuteen sairastavansa kroonista väsymysoireyhtymää. Sen jälkeen uusia kirjoja ei ole kuulunut.

Piranesi on siis iloinen yllätys, mutta jääkö se suomeksi saamatta? Helene Bützow suomensi Jonathan Strange & herra Norrellin, mutta Piranesin käännöstä ei ainakaan kevään kirjakatalogeissa näy. Clarke kirjoittaa monitahoista kirjallisuutta, jossa koko maailma ja kertomuksen kieli rakentuvat palvelemaan kysymyksiä olemassaolosta, identiteetistä ja todellisuuden rakentumisesta. Suomessa fantasiakirjallisuudelle annetaan edelleen turhan heikosti arvoa ja olisi sääli, jos Clarken kaltainen loistava aikuisten fantasiakirjailija ei meillä pääsisi näkyviin.

Susanna Clarke: Piranesi. Bloomsbury Publishing.

Käsillä tekemisen ihmeet

Kaikki lähti MasterChef Australiasta. Tuntikaupalla kuvaa ihmisistä valmistamassa ruokaa, pilkkomassa, hauduttamassa, kuullottamassa, paistamassa... Ah, mikä näky! Ja ovat vieläpä kivoja toisilleen!

Lasinpuhaltaja Janusz Pozniak Blown Awayn 1. kaudella.­

Syksyllä löysin Areenasta kauden verran keramiikkatyöläisiä, ja nyt rauhoitun iltaisin katselemalla lasinpuhaltajia. Netflixin Blown Away: Lasinpuhaltajien kisa on kepeä ja nopeatempoinen. Samalla voin kuitenkin myös kokea oppivani jotain uutta, sillä jokaisessa jaksossa esitellään jokin uusi tekniikka tai materiaali. Se, että kyseessä on kilpailu, on toissijaista.

Viime vuosina on huomattu, miten kaltaiseni koneen äärellä istumatyötä tekevät ihmiset iloitsevat saadessaan katsoa ihmisiä tekemässä jotain konkreettista, usein myöskin kaunista.

Netflix: Blown Away: Lasinpuhaltajien kisa.

Viikolla 3/2021 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1) Camilla Läckberg: Naiset vailla armoa

2) Anna Jansson: Katoavat jäljet

3) Enni Mustonen: Näkijä

4) Elly Griffiths: Maan alla

5) Stella Harasek: Pimeä aine

6) Saara Turunen: Järjettömiä asioita

7) Sampo Terho: Olev Roosin kyyneleet

Tietokirjat

1) Jack Fairweather: Mies joka murtautui Auschwitziin

2) Erkki Liikanen: Komissaari

3) Marcus Porcius Cato: Caton opetuksia

4) Tommi Saarela: Pave Maijanen: elämän nälkä

5) Aino Huilaja: Pakumatkalla

6) Pirkko Kotirinta: Hilma af Klintin arvoitus

7) Orlando Figes: Vallankumouksen Venäjä 1891–1991