Sofie Sarenbrantin kirjasarjan päähenkilö on kiinnostavan kaksijakoinen: ehdoton työnarkomaani ja rakastava äiti.

Häpeänurkka on Sofie Sarenbrantin jännityskirjasarjan seitsemäs osa.­

Romaani

Sofie Sarenbrant: Häpeänurkka (Skamvrån). Suom. Helene Bützow. WSOY. 445 s. Saatavana myös äänikirjana.

Ruotsalainen Sofie Sarenbrant (s. 1978) on vajaassa kymmenessä vuodessa noussut kotimaansa menesty­neimpien ja käännetyimpien jännityskirjailijoiden joukkoon. Tämän hän on tehnyt pääasiassa tukholmalaispoliisi Emma Sköldistä kertovalla kirjasarjallaan, jossa on toistaiseksi kahdeksan osaa.

Suomeksi sarjaa on saatu nyt viisi osaa. Tosin kääntäminen aloitettiin hieman oudosti vasta sarjan kolmannesta kirjasta Visning pågår eli suomeksi Avoimet ovet. Oudosti sikäli, että sarja on kokonaisuus, jonka kaikki teokset jollain tapaa liittyvät yhteen.

Sarenbrant on hyvin samantapainen kirjailija kuin vaikkapa Helene Thursten tai Camilla Läckberg. Kaikkien heidän päähenkilönsä ovat uran ja perheen ristipaineissa luovivia naisia, joiden perheet usein tahtomattaan joutuvat sekaantumaan naisten tutkimiin rikoksiin.

Samaistumiskohteita etsitään siis naisista, jotka tunnistavat monia kirjojen arkisempia asetelmia ja samalla löytävät jännitystä rikosjuonista.

Emma Sköldin Sarenbrant loi alun perin siksi, että hän oli kyllästynyt ruotsalaisten dekkareiden alkoholisoituneisiin ja yksinäisiin keski-ikäisiin miespoliiseihin. Emma on kaunis nuorehko nainen, joka joutuu tekemään uraansa yhä varsin miespuolisessa etsiväjoukossa.

Sarjan seitsemäs osa Häpeänurkka hakee aiheensa itsemurha-ajatuksiin johtavista mielenhäiriöistä ja koulukiusaamisesta. Sköld joutuu nuoren parinsa Krillen kanssa tutkimaan Taalainmaalta metsähaudasta murhattuna löydetyn suositun tv-juontajan tapausta. Samaan aikaan Emman sisarentytär Julia joutuu vaarallisille teille entisen parhaan ystävänsä Livin julman ja häikäilemättömän käytöksen vuoksi.

Häpeänurkan juoni on hyvä ja omaperäinen. Sen kimmokkeena toimivat Sarenbrantin omat tunteet hänen serkkunsa itsemurhan jälkeen.

Omakohtaisesta lähtökohdasta huolimatta kirja tuntuu hivenen laskelmoidulta. Sarenbrant on pitänyt huolen siitä, että juonen lomasta löytyy riittävästi kosketuspintaa lukijan omista kokemuksista nouseville tunnereaktioille. Kadonneen Julian etsinnöistä herutetaan niin jännitystä kuin tunnettakin hiukan liian pitkään.

Emmalla on kaksi pientä lasta ja hän tuntee kipeänä työstä johtuvan poissaolonsa lasten elämästä. Emma onkin kiinnostavan kaksijakoinen hahmo: toisaalta ehdoton työnarkomaani, toisaalta rakastava ja välittävä äiti.

Häpeänurkassa on runsaasti viittauksia sarjan aiempiin teoksiin sekä myös niistä tuttuja henkilöitä, kuten Emman ex-miestä Nylletiä tavoitteleva, tasapainoton entinen poliisi Madeleine, joka romaanissa Osasto 73 saattoi Emman koomaan yrittämällä ajaa tämän tieltä.

Ja koska sarja on jatkumo, Häpeänurkka päättyy seuraavaa romaania enteilevään cliffhangeriin. Kahdeksas Emma Sköld -dekkari, nimeltään Mytomanen, ilmestyikin Ruotsissa viime vuonna.