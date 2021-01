Variety-lehden kriitikko kirjoitti kiittävän arvion elokuvasta, mutta tuntui kaipaavan viehättävämpää pääosanäyttelijää. Lehti pyysi anteeksi vuotta myöhemmin. Kriitikon mukaan hänen sanojaan on yksinkertaistettu.

Britannialainen näyttelijä Carey Mulligan tuli puhuneeksi suunsa puhtaaksi elokuva-alan seksismistä joulukuisessa The New York Timesin haastattelussa.

Haastattelua on seurannut raivokas julkinen keskustelu elokuvakritiikistä ja siitä, ketkä sitä kirjoittavat. Mulliganin haastattelu johti nopeasti siihen, että perinteikäs elokuvaan ja viihteeseen keskittynyt yhdysvaltalaislehti The Variety pyysi näyttelijältä julkisesti anteeksi.

Anteeksipyyntö koski lehden vuoden takaista kritiikkiä Promising Young Woman -elokuvasta, joka sai ensi-iltansa viime vuoden Sundance-festivaalilla. Mulligan näyttelee elokuvan pääosaa.

Elokuva on tämän hetken tiedon mukaan tulossa Suomen teattereihin maaliskuussa nimellä Lupaava nuori nainen. Siitä povataan menestyjää kuluvan vuoden Oscar-kisoissa.

Elokuva on ”pastellinsävyihin puettu musta komedia”, jossa Mulligan näyttelee Cassieta, lääketieteen opintonsa kesken jättänyttä nuorta naista, jonka elämä on järkkynyt, kun hänen paras ystävänsä on joutunut raiskaajan uhriksi.

Cassie keksii omintakeisen tavan tehdä oikeutta ystävälleen: Nainen pukeutuu kerran viikossa parhaimpiinsa, menee yökerhoon näyttelemään humalaista, ja lähtee kerta toisensa jälkeen jonkun ”kivan miehen” matkaan, joka tarjoutuu ”saattamaan hänet kotiin”.

”Kivat miehet” osoittautuvat poikkeuksetta vähemmän kivoiksi viimeistään, kun Cassey näyttelee sammunutta, ja silloin on koston aika.

Elokuva on saanut kiittäviä arvioita, myös Variety-lehden kriitikolta Dennis Harveyltä.

Mutta hän antoi myös negatiivista palautetta, ja se johti aivan poikkeukselliseen anteeksipyyntöön lähes vuosi kritiikin ilmestymisen jälkeen.

Harveyn kritiikki antoi ymmärtää vähintään rivien välissä, ettei Mulligan sopinut pääosaan. Kriitikon on tulkittu puhuneen Mulliganin ulkonäöstä: että tämä ei olisi rooliin tarpeeksi kaunis tai viehättävä.

”Mulligan, hieno näyttelijä, vaikuttaa oudolta valinnalta tähän kieltämättä monikerroksiseen femme fatalen osaan – Margot Robbie on elokuvan tuottaja, ja voisi (ehkä liiankin helposti) kuvitella, että rooli olisi tarkoitettu hänelle. Mulliganin Cassie kantaa syötiksi tarkoitetut asunsa kuin huono drag queen, ja jopa hänen pitkät vaaleat hiuksensa näyttävät peruukilta.”

Mulligan itse avautui kritiikin herättämistä tunteista The New York Timesin haastattelussa kuukausi sitten.

”Luin Variety-lehden arvion, koska olen heikko ihminen. Tuntui kuin se sanoisi, että en ollut riittävän kuuma onnistuakseni olemaan uskottava viettelijä”, Mulligan kertoi haastattelussa. Jutun mukaan hän kommentoi asiaa hieman haluttomasti.

Mulligan lisäsi, että asia jäi vaivaamaan. Erityisesti se vaivasi häntä siksi, että kyse oli korkean profiilin kritiikistä.

”Ei sillä tavalla, että se olisi haavoittanut egoani – ymmärrän täysin, että Margot Robbie on jumalatar. Mutta se riivasi minua: että todellako, juuri tästä elokuvasta joku kirjoittaa auki asenteensa näin läpinäkyvästi? Siis vielä nyt, vuonna 2020. En vain voinut uskoa sitä todeksi”, Mulligan sanoo.

Carey Mulligan esittää Cassieta, joka haluaa kostaa miehille.­

Mulliganin kommentti vanhasta kritiikistä poiki anteeksipyynnön The Varietyn toimitukselta.

”Varietyn toimitus pyytää vilpittömästi anteeksi Carey Mulliganilta ja katuu vihjailevaa sävyä kritiikissään, joka pienensi hänen rohkeaa roolityötään”, lukee nyt kritiikin alussa.

Lisäksi kommentti poiki laajemmin puhetta Hollywoodin kaksoisstandardeista.

Mulligan sanoi haastattelussa, että kritiikki oli ironinen etenkin, koska Lupaava nuori nainen niin selvästi käsittelee nimenomaan naisten ulkonäölle ja käytökselle asetettuja kulttuurisia odotuksia.

Elokuvassa nähdään muun muassa kohtaus, jossa mies kutsuu Cassieta kauniiksi, ja luennoi samaan hengenvetoon siitä, kuinka Cassie itse asiassa käyttää hieman liikaa meikkiä.

Elokuvan ohjaaja Emerald Fennel on kertonut, että halusi näyttää vähemmän stereotyyppisen kuvan naisen kostosta.

”En halunnut, että Cassie esitetään naisena, joka kävelee katua hidastetussa kuvassa tulenliekit vanavedessään”, Fennel kuvaili.

The Varietyn tällä viikolla julkaisemassa, anteeksipyyntöä seuranneessa videohaastattelussa Mulligan sanoo pitävänsä tärkeänä, että kritiikki on rakentavaa.

”Minusta on tärkeää, että katsomme oikeita asioita arvostellessamme taiteilijoiden työtä: esimerkiksi sitä, miten elokuva on tehty. Näyttelijän ulkonäkö sen paremmin kuin kriitikon ulkonäköä koskevat mieltymykset eivät mielestäni kuulu siihen”, Mulligan sanoo näyttelijä Zendaya Colemanin haastattelussa.

Mulligan korostaa, että Lupaava nuori nainen käsittelee nimenomaan ennakkoluulojamme toisista ihmisistä. Elokuvan päärooli on harvinaislaatuisen ristiriitainen antisankari, joka pyrkii oikeudenmukaisuuteen hulluilla konsteilla.

”Olemme idealisoineet naisia valkokankaalla niin pitkään, että alamme menettää havaintokykymme sille, miltä naiset oikeastaan näyttävät”, Mulligan sanoo.

Mulligan kertoo, että työskennellessään ohjaaja Steve MacQueenin kanssa Shame-elokuvan kuvauksissa McQueen sanoi, että tarinankertojien tehtävä on peilata maailmaa.

”Jos naiset katsovat jatkuvasti valkokankaalle eivätkä löydä sieltä itseään, se tarkoittaa, ettemme kerro aitoja tarinoita. Viehättävyyteni surkuttelu kritiikissä ei tunnu pahalta henkilökohtaisella tasolla, vaan pistää ennemminkin ajattelemaan, onko sellaisen arvion julkaiseminen tässä ajassa oikeastaan hyväksyttävää tai mielekästä kritiikkiä.”

Mulligan korostaa, että tällaiset pienet asiat voivat vaikuttaa merkityksettömältä, mutta niitä on tärkeää nostaa esille.

”Ihmiset ympärilläni sanovat, että hei, anna jo olla. Sehän on hyvä arvio: ihmiset rakastavat elokuvaa! Mutta tällaisista arkipäiväisistä pikkuasioista koostuu se, miten katsomme naisia valkokankaalla: Haluamme retusoida heitä ja näyttää heidät täydellisinä, tai puuttua siihen, millä tavalla he liikkuvat, ajattelevat tai käyttäytyvät. Itse ajattelen, että valkokankaalle on tuotava myös oikeita naisia kaikessa monimutkaisuudessaan”, Mulligan sanoo.

Hän on riemastunut Variety-lehden anteeksipyynnöstä. Alkuperäistä kritiikkiä lehti ei muuttanut.

”Olin hyvin yllättynyt anteeksipyynnöstä, sillä en oikeastaan tiennyt, mikä heidän reaktionsa voisi olla. On piinallista keinuttaa suuren julkaisun venettä. Mutta samaan aikaan tuntui, että näistä asioista on vain puhuttava. Muuten sama meno jatkuu, ja olen itsekin osa sitä. Minusta anteeksipyyntö tarkoittaa, että sanomisellani on merkitystä.”

Kriitikko Dennis Harvey kertoi torstaina The Guardian -lehdelle olevansa kauhuissaan kohusta, joka hänen kritiikistään on noussut.

”Olen 60-vuotias homomies. En ole kiinnostunut nuorten näyttelijöiden kuumuuden vertailusta, siitä kirjoittamisesta puhumattakaan.”

Harvey kokee tulleensa mustamaalatuksi naisvihaajaksi, eikä tunnista itseään kuvauksesta.

”Tämä tuntuu kauheammalta kuin jos joku syyttäisi minua innokkaaksi Trumpin kannattajaksi. Oletin, että elokuvantekijät, jotka ovat luoneet niin monikerroksisen elokuvan, eivät tulkitsisi sanojani niin yksinkertaistaen, silkkana seksisminä.”

The New York Timesin haastattelussa Carey Mulligan puhuu laajemminkin seksismistä, jota hän on kohdannut Hollywoodissa.

Hän avautuu siitä, miten yleistä on lukea käsikirjoitusta, jossa naishahmon esittelyssä kerrotaan, että tämä on ”kaunis, mutta ei tiedä sitä”.

Tämä on niin yleistä, että elokuvatuottaja Ross Putnam on luonut asialle oman Twitter-tilinsä, jossa hän julkaisee käsikirjoituksista kopioimiaan naishahmojen esittelyjä:

”Kaunis mutta kyrpiintynyt”

”Pisamainen kuumis puuterinsinisessä housupuvussa”

”Solakka harsomainen kaunotar, jonka ulkonäkö on ristiriidassa hänen sisäisen voimansa kanssa”

”Ikäisekseen kaunis nelikymppinen”

Ja niin edelleen.

Carey Mulligan sai vuonna 2010 Oscar-ehdokkuuden roolistaan nuorena koulutyttönä, jonka vanhempi mies viettelee (An Education). Sen jälkeen hän on törmännyt käsikirjoituksissa enemmän kuin tarpeeksi saman tyylisiin kuvauksiin, joissa naisen ulkonäkö on hahmon tärkein ominaisuus.

”On vaikea uskoa, että sitä tapahtuu edelleen, mutta niin se vain on.”