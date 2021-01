1950-luvulle sijoittuva Lokakuun taivas on taitavasti tehty elokuva onnistumisesta

Kun Neuvostoliitto laukaisi avaruuteen Sputnikin, länsivirginialainen lukiolaispoika Homer Hickam päätti rakentaa oman raketin.

Lokakuun taivaan Homer Hickam oli Jake Gyllenhaalin ensimmäinen päärooli.­

Lokakuun taivas ★★★★

October Sky, USA 1999

TV5 klo 23.10

Lokakuussa 1957 Neuvostoliitto laukaisi Sputnikin, ensimmäisen satelliitin, maata kiertävälle radalle, ja se kohahdutti koko maailmaa. Coalwoodin pikkukaupungissa Länsi-Virginiassa se innoitti 17-vuotiasta Homeria tavoittelemaan muuta kuin raadantaa hiilikaivoksessa.

Lokakuun taivas perustuu Homer Hickamin omaelämäkerralliseen kirjaan. Lukiolainen alkoi rakentaa kavereidensa kanssa raketteja ja ampua niitä taivaalle. Kokeilut tarjosivat mahdollisuuden koulujen tiedekilpailuun ja sitä kautta opiskeluun stipendillä.

Koska kirja on julkaistu ja elokuva tehty, ei liene paha juonipaljastus kertoa, että Homer onnistui. Melkeinpä väistämättä tällaisista elokuvista tulee melodraamoja, yleensä tahmean siirappista lajityyppiä. Mutta Lokakuun taivas on tehty erittäin hyvin, myös sen todesta poik­keavat dramaattiset käänteet.

Homerissa (Jake Gyllenhaal ensimmäisessä pääroolissaan) virtaa periamerikkalainen uudisraivaajahenki, joka uskoo yksilön mahdollisuuksiin. Sen voimin hän kapinoi kohtaloaan ja isäänsä Johnia (Chris Cooper), kova­pintaista kaivosmiestä, vastaan. Myös muut henkilöt, kuten Homerin rakettikaverit ja äiti Elsie (Natalie Canerday) on tehty niin hyvin, että roolien tavanomaisuutta tuskin huomaa. Taustalle on piirretty vankka kuva pikkukaupungista, joka elää hiilikaivoksen varassa.

Ohjaaja Joe Johnston aloitti tekemällä tehosteita ja lavasteita kolmeen ensimmäiseen Tähtien sotaan ja Kadonneen aarteen metsästäjiin.

Lokakuun taivas on hänen paras ohjauksensa, Captain America: The First Avenger (2011) taas isoin.