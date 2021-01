Sunnuntain tv-elokuvissa muun muassa voimaannuttava musta komedia The Dressmaker

Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Kotiseudulleen palaavalla ompelijalla Tilly Dunnagella (Kate Winslet) on missio.­

The Dressmaker ★★★★

(Australia 2015) Jocelyn Moorhousen voimaannuttavassa mustassa komediassa ompelija (Kate Winslet) palaa 1950-luvulla kotikaupunkiinsa kostamaan lapsuutensa traumat. (K12)

Frii klo 14.25

Zootropolis – eläinten kaupunki ★★★★

(USA 2016) Kanityttö (äänenä Iina Kuustonen) rikkoo lasikaton ja pääsee ensimmäisenä pupuna suurkaupunki Zootropolikseen poliisiksi. Disneyn animaatio on oiva allegoria sukupuolten välisestä sodasta. (K7)

Nelonen klo 17.50

Miss You Already ★★★

(Britannia 2015) Kahden lapsen äiti (Toni Colette) sairastuu rintasyöpään. Catherine Hardwicken draama yllättää positiivisesti. (K7)

Ava klo 21.00

Sex and the City – Sinkkuelämää ★★★

(USA 2008) Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) ja Kiho (Chris Noth) ovat aikeissa lyödä hynttyyt yhteen. Michael Patrick Kingin romanttinen komedia on sekä hauska että romanttinen. (K12)

Liv klo 21.00

Blockers ★★

(USA 2018) Kamut (mm. Leslie Mann) käyttävät kaikki konstinsa, jotta heidän tyttärensä säilyisivät neitsyinä vanhojentanssien iltana. Kay Cannonin esikoisenaan ohjaaman patavanhoillisen seksikomedian arvomaailma on peräisin vuosikymmenten takaa. Sen verran on sentään tehty myönnytyksiä tämän päivän arvojen suuntaan, että yksi tytöistä (Gideon Adlon) on lesbo. Elokuva vedonnee vanhempiin, joita omien lasten seksuaalisuus pelottaa. (K12)

TV5 klo 21.00

Suljettu saari ★★★★

(USA 2010) Poliisi (Leonardo DiCaprio) etsii suljetulla saarella sijaitsevasta psykiatrisesta vankisairaalasta karannutta murhaajaa. Martin Scorsesen 1950-luvulle sijoittuvan jännärin loppuratkaisu vetää maton katsojan jalkojen alta. (K16)

Fox klo 21.00

Ihmeotukset ja niiden olinpaikat ★★★★

(Britannia/USA 2016) Ihmeotuksia tutkiva velho (Eddie Redmayne) saapuu vuonna 1926 New Yorkiin. David Yatesin synkkä fantasiaelokuva aloitti Harry Potter -elokuvien esiosien sarjan. (K12)

Sub klo 21.00