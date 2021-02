Pioneeri, huijari ja rakastettu äiti – HBO:n dokumenttisarja The Lady and The Dale kertoo kerrassaan kiehtovasta hahmosta

Neliosaisen dokumenttisarjan sävy vaihtuu jaksosta toiseen, mikä tekee kokonaisuudesta rikkonaisen.

Elizabeth Carmichael poseeraa yrityksensä kehittämän The Dale -auton prototyypin kanssa.­

Yhdysvaltalainen Elizabeth ”Liz” Carmichael eli ensimmäiset vuosikymmenensä miehen roolissa.

Hän ehti mennä naimisiin neljä kertaa, saada kymmenen lasta, muuttaa maan yhdeltä laidalta toiselle ja paeta poliisin kynsistä useita kertoja, ennen kuin tuli ulos kaapista transnaisena.

Dokumenttisarja The Lady and The Dale kertoo tarinan ihmisestä, jota ei ole helppo lokeroida mutta joka lokeroitiin kuitenkin.

Neliosainen HBO:n sarja on ­nimetty Carmichaelin tunnetuimman vision ja huijauksen mukaan.

The Dale oli vuonna 1974 julkaistu automalli, futuristinen ja kolmirenkainen kulkupeli. Sen ajoitus oli mainio: Dalen luvattiin kuluttavan muita automalleja vähemmän bensaa, mikä oli selvä valtti öljykriisin keskellä.

Kuluttajien ja lehdistön intoa ei laskenut sekään, että firman johdossa oli nainen, Liz Car­michael.

Asenteet tosin muuttuivat, kun kävi ilmi, että firma oli vienyt ennakkovaraajien rahat ja että Carmichael oli transnainen.

Zackary Druckerin ja Nick Cammillerin ohjaaman dokumenttisarjan (2021) sävy vaihtuu jaksosta toiseen, mikä tekee kokonaisuudesta rikkonaisen.

Veijarimaisessa ensimmäisessä osassa juostaan läpi Car­michaelin ensimmäiset vuosikymmenet ja avioliitto Vivian Barrettin kanssa. He saivat viisi lasta, joista kaksi kertoo van­hempiensa tarinaa kameralle.

Toinen jakso omistetaan Dale-auton ja samalla Carmichaelin nousukiidolle. Sijoittajat kiinnostuvat, ja pakenemaan tottunut perhe on ensi kertaa aloillaan. Kolmannessa jaksossa unelma kuitenkin romahtaa, virkavalta lähtee Carmichaelin perään, ja tämä joutuu erittäin julkiseen oikeudenkäyntiin.

Neljännessä jaksossa käydään läpi päähenkilön myöhempiä vuosia ja transsukupuolisuutta, johon etenkin aikakauden lehdistö tarttui hanakasti.

Asiantuntijat asettavat Carmichaelin kohtaaman vihan historialliseen vallankäytön kehykseen. Mainituksi tulevat myös transsukupuoliset pioneerit, kuten saman aikakauden tennispelaaja Renée Richards.

Iso osa tarinasta kerrotaan leikkisänä kollaasianimaationa, jonka kautta päähenkilön keskeiset elämäntapahtumat esitetään uudelleen.

Animaatio korostaa huumoria, herättää vuonna 2004 kuolleen Carmichaelin eloon ja jättää puhuvat päät kommentaattoreiksi.

The Lady and The Dale ei kuitenkaan nosta päähenkilöään jalustalle. Päähenkilöstä piirtyy monitahoinen kuva ovelana valehtelijana, veroja väistävänä libertaarina, rakastettuna pomona ja rakastavana perheenäitinä.

Epätasaista mutta kiehtovaa kokonaisuutta täydentävät Carmichaelin omat nauhoitukset, joissa hän maalaa itselleen loistokkaita tulevaisuudenkuvia.

The Lady and The Dale, HBO Nordic. (K15)