Koronakesäkään ei juuri näy viranomaisten arjessa, paitsi turistien puutteena.

Vanhempi konstaapeli Timo Nikkisellä on kotona kaksi belgianpaimenkoiraa, joista Ahvenanmaan sankarit -sarjassa taitojaan pääsee esittelemään huumekoira Kosto.­

Vuonna 2009 Nelosella alkaneessa Poliisit-sarjassa on seurattu poliisipartioiden työtä jo liki viidensadan jakson verran Helsingistä Ouluun. Lapin poliiseista oman nimikkosarjan teetti Fox-kanava vuonna 2015.

Ja nyt on viimeisten suomalaisten vuoro. Ruotsalaisen Delta Studiosin kahdeksanosaisessa Ahvenanmaan sankarit -sarjassa (2021) ovat pääosassa tasapuolisesti poliisit ja meri­varti­jat. Ratkaisu on perusteltu ja toimiva, sillä Ahvenanmaalla meri on läsnä kaikkialla – ja saariakin noin 6700.

Sarja kuvattiin viime kesänä, ja koronarajoitusten takia tekijät pääsivät dokumentoimaan poikkeuksellisia aikoja. Arkielämän ja työn muutokset eivät tosin vaikuta järisyttäviltä. Rajaa valvotaan kyllä tiukasti, mutta ainakaan vielä viidenteen osaan mennessä maskeja ei käytetä – eikä muistuteta turvaväleistä.

Olisiko niin, että taloudelle tärkeän turismin väheneminen on hiljentänyt Ahvenanmaan tavallisen kesä­elämän? Nyt rauhallisen asialliset, vain etunimillä esitellyt poliisimiehet lähinnä paimentavat paikallisia häirikköjä sekä käyvät tutkimassa palanutta autoa ja rikki menneitä ikkunoita.

Aina aurinkoisella merellä on sarjan alkupuolella jännitystä vähän enemmän: meloja on väsynyt kesken matkan, vene törmännyt siltaan ja saaristolautta saanut konevian.

Ahvenanmaan sankarit, Fem klo 19.00 ja Areena.