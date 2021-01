The Guardian: Britannian Sohvaperunoiden työntekijät syyttävät tuotantoyhtiötä toksisesta työkulttuurista – ”Huutoa 12 tuntia päivässä”

”Ei kiinnosta palata työhön, jossa saa kuulla huutoa 12 tuntia päivässä”, sanoo yksi huonosta työkulttuurista The Guardian lehdelle puhunut reality-ohjelman työntekijä.

Brittireality Goggleboxissa tavalliset ihmiset kommentoivat televisio-ohjelmia kotisohvaltaan. Kuva on ruutukaappaus Goggleboxin tammikuun juhlajaksosta.­

Yli seitsemän vuoden ajan miljoonat katsojat Britanniassa ovat nauttineet tositelevisiosta, jonka draama syntyy siitä, että televisionsa äärellä istuvat ihmiset kommentoivat katsomiaan ohjelmia.

Suomeksi konsepti tunnetaan nimellä Sohvaperunat, Britanniassa ohjelma kulkee nimellä Gogglebox (Töllö), ja se on aivan valtava yleisömenestys.

Ohjelman leppoisa tunnelma ei kuitenkaan vaikuta heijastavan olosuhteita, joissa sitä tehdään. Ohjelmaa tekevän tuotantoyhtiön työntekijät valittavat The Guardian -lehdelle ”epäinhimillisistä työolosuhteista”.

Monet työntekijät syyttävät työnantajaansa Studio Lambertia muun muassa ylitöiden teettämisestä ilman taukoja.

”Ihmiset ovat saaneet tarpeekseen. Ei ketään kiinnosta palata työhön, jossa saa kuulla huutoa 12 tuntia päivässä. Se oli kauhein työpaikkani, missä olen koskaan ollut”, kertoo tuotannosta lähtenyt, nimettömänä pysyttelevä työntekijä The Guardianille.

Työntekijät ovat valittaneet huonosta kohtelustaan luovan alan työntekijöitä edustavaan ammattiliittoon Bectuun, joka on luvannut tekevänsä jotain työolosuhteiden parantamiseksi tosi-tv-tuotannoissa.

Bectusta kerrotaan, että sinne on tullut useita valituksia Goggleboxia tuottavasta Studio Lambertista.

”Kiusaaminen ja häirintä ovat suuri ongelma televisiotuotannoissa, erityisesti freelancereiden kohdalla. Olemme julkaisseet #UnseenOnScreen -kampanjan nostaaksemme tietoisuutta asiasta ja vaatiaksemme tähän muutosta”, Bectun tiedottaja kertoo The Guardianille.

Kampanja pyrkii tuomaan esiin kameran takana työskentelevien, usein epätyypillisissä työsuhteissa olevien asemaan.

Goggleboxin työntekijät sanovat, että heidät on pakotettu omaehtoiseen karanteeniin vapaa-ajalla, etteivät he vaarantaisi tuotantoa mahdollisella sairastumisellaan. He ovat vastanneet vaatimukseen poistamalla koronaviruksen jäljittämiseen tarkoitetun sovelluksen puhelimistaan.

Studio Lambertin muidenkin tuotantojen työntekijät ovat kertoneet samaa: heidän on annettu ymmärtää, että sairastuminen häiritsisi vakavasti tuotantoa.

Studio Lambertin tiedottaja kertoo The Guardianin jutussa, että kaikissa sen tuotannoissa on noudatettu koronaturvallista protokollaa, ja vakuuttaa, että yhtiö suhtautuu työntekijöidensä turvallisuuteen erittäin vakavasti.

Goggleboxia esittää Britanniassa julkisen palvelun kanava Channel 4, joka on mainostanut pandemian aikana Goggleboxia osana #StayAtHome -kampanjaansa. Se kehottaa ihmisiä pysyttelemään kotona ja nauttimaan television tarjonnasta.

Kanava 4:n edustaja ei suostunut kommentoimaan The Guardianille nimettömiä syytöksiä, mutta sanoi olevansa tyytyväinen siihen, miten Studio Lambert on huomioinut työntekijöidensä hyvinvoinnin koronan aikana.

Suomessa suosittua Sohvaperunat-ohjelmaa on esittänyt vuodesta 2015 alkaen Yle TV 2. Sen tuotantoyhtiö on Endemol Shine Finland. Ohjelma on voittanut neljä Kultainen Venla -palkintoa Vuoden viihdeohjelma -kategoriassa vuosina 2016–2019.

Yleisradio tiedotti perjantaina, että ohjelmasta alkaa uusi kausi 12. helmikuuta.