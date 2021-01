Candice Carty-Williams voitti Queenie-romaanillaan British Book Awardsin vuoden parhaan kirjan palkinnon ensimmäisenä mustana naisena.

Candice Carty-Williams: Queenie (Queenie). Suom. Natasha Vilokkinen. WSOY. 459 s. Saatavana myös äänikirjana.

Mitä tapahtuu, kun musta nainen menee treffeille valkoisen miehen kanssa? Ei ainakaan mitään hyvää, kertoo Candice Carty-Williamsin esikoisromaani Queenie.

Lontoossa syntynyt ja kasvanut Carty-Williams (s.1989) on työskennellyt on työskennellyt kustantamon markkinointipäällikkönä ja toimittajana muun muassa The Guardianille ja Voguelle. Hän on myös ensimmäinen musta nainen, joka on voittanut British Book Awardsin vuoden parhaan kirjan palkinnon.

Queeniesta on tekeillä myös tv-sarja, jota Candice Carty-Williams itse kirjoittaa.

Queenie Jenkins on brittiläis-jamaikalainen parikymppinen toimittajasta, joka on ”tauolla” suhteestaan valkoiseen poikaystäväänsä Tomiin. Alamäki, syöksykierre, alkaa.

Queenie ikävöi Tomia, mutta samalla hän käy mielessään läpi suhdetta kipukohtineen. Miten Tom ei koskaan noussut puolustamaan, kun eno kertoi rasistisia vitsejään. Miten Queenien reaktiot olivat kerta toisensa jälkeen liioiteltuja, Tomin perheenjäsenethän vain heittivät huumoria.

Läppä läppä, äläs nyt tyttö.

Ikävässään Queenie päätyy käymään treffeillä toisten miesten kanssa. Jostain syystä hekin ovat kaikki valkoisia, ja kohtelevat Queenieta rasistisesti, seksistisesti ja väkivaltaisesti. Seksikohtaukset ovat parhaimmillaankin alistavia, pahimmillaan raiskauksia. Jäljet nähtyään gynekologi luulee Queenien tulleen pakotetuksi seksityöhön.

Queenie ymmärtää tilanteen itsekin: ”Matkalla kotiin laitoin viestin Guylle. Hän tuli illalla käymään, harrasti seksiä kehoni kanssa kahdesti ja lähti. Emme taaskaan käyttäneet kumia. Minun pitäisi ryhdistäytyä eikä sabotoida itseäni. En todellakaan tarvitse vielä sukupuolitautiakin epäselvän parisuhdetilanteeni päälle. Mikä minua oikein riivasi? Aloin vähitellen toivoa, että välittäisin itsestäni edes sen verran, että miettisin syytä.”

Pikkuhiljaa esiin keriytyvät syyt Queenien peloille. Selitykset sille, miksi hän kerta toisensa jälkeen ajautuu hyväksikäytön uhriksi ja miksi mustat miehet pelottavat vielä valkoisiakin enemmän.

Eikä rasismi rajoitu vain alistavaan seksiin, vaan tulee vastaan Lontoon kaduilla muissakin muodoissa. Myös rasismia vastustaviksi julistautuvat valkoiset möläyttelevät milloin mitäkin ja haluavat jatkuvasti koskea Queenien tukkaa. Työpaikallaan Queenie on kiintiön täyttäjä, jota kerta toisensa jälkeen kielletään kirjoittamasta ihonväriinsä liittyvistä isoista aiheista. Rasismi on arkea, Queenie osoittaa, ja sitä saattaa kuulla ystävienkin suusta.

”Tiesin, ettei Darcy ollut tarkoittanut mitään, eikä hän ollut syyllistynyt tähän kuin tämän ainoan kerran. Toivoin kuitenkin, että hyvää tarkoittavat valkoiset liberaalit miettisivät vähän ennen kuin sanovat asioita, joita pitävät täysin viattomina.”

Samaan aikaan maailmalla velloo: mustiin kohdistuva poliisiväkivalta on johtanut mielenosoituksiin, joissa poliisit kohdistavat mielenosoittajiin lisää väkivaltaa.

Rasismia ja seksuaalista väkivaltaa on viime vuosina noustu yhä enenevissä määrin käsittelemään ja vastustamaan myös kirjallisuuden kautta. Tärkeiden aiheiden lisäksi ilahduttaa, että Queenie on sujuvasti etenevä viihderomaani täynnä naisten välisiä ystävyyssuhteita ja terävää, paikoin purevaakin huumoria. Natasha Vilokkinen on tehnyt käännöksessä hyvää työtä, ja esimerkiksi oivaltavasti jättänyt suomentamatta Queenien isovanhempien jamaikalaisittain lausutut kommentit.

Etenkin loppua kohden mukana on kuitenkin turhan paljon latteita, rautalangasta kiireellä käänneltyjä totuuksia, joilla Carty-Williams pyrkii sitomaan lankoja yhteen. Mietelausekimaraksi muodostuvat päätelmät pikemminkin nakertavat kuin kehittävät pakettia.