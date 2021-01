HS Kirjasto

Ruotsi ryhtyi sorkkimaan Venäjää – viikon kirja on trilleri, joka vie sankarinsa keskelle valtataistelua Pietarissa

Martin Österdahl antaa ymmärtää, että Vladimir Putin ei ole koko Venäjä.

Ruotsin television Svt:n entinen ohjelmajohtaja Martin Österdahl (s. 1973) heittäytyi turvallisesta siviiliammatista kesällä 2016 erittäin kilpailulle alalle: dekkarikirjailijaksi.

Kyllä kannatti.

Heti esikoisteos Armoton todellisuus (Be inte om nåd, suom. Aki Räsänen, Aula & Co, 496 s.) oli menestys. Se myös avasi kokonaisen sarjan, joka sijoittuu pääosin Venäjälle. Kysymys on demokratian tilasta ja Neuvostoliiton poliittisesta perinnöstä.

Siten Armoton todellisuus poikkeaa reippaasti Scandic Noir -tehtailun valta­virrasta.

”Olen aina ollut paljon kiinnostuneempi angloamerikkalaisista trillereistä kuin pohjoismaisista dekkareista, mikä näkyy myös Armottomassa todellisuudessa”, Österdahl sanoo Jukka Petäjän haastattelussa (HS 6.10. 2017). ”Yksi minun ehdottomista suosikeistani on brittikirjailija Robert Harris.”

Oma tausta selittää myös Österdahlin kiinnostuksen Venäjää kohtaan. Ensimmäiset kosketukset silloiseen Neuvostoliittoon ja ylipäänsä rautaesiripun takaiseen Itä-Eurooppaan hän sai laulaessaan Kuninkaallisen oopperan lapsikuorossa, joka teki monia konserttimatkoja itään.

Ennen työuraa televisiossa hän opiskeli taloustieteitä, Venäjän kulttuuria ja kieltä sekä Itä-Euroopan tutkimusta ja taustoitti ruotsalaisille Venäjän telemarkkinoita Pietarissa 1996.

Nämä kokemukset näkyvät selvästi myös Armottomassa todellisuudessa. Siinä Ruotsin turvallisuusuhkia kartoittavassa ajatushautomossa työskentelevä Max Anger lähtee Pietariin selvittämään työtoverinsa ja rakastettunsa Pashie Kovalenkon outoa katoamista kesken arkaluontoisten työtehtävien.

Pashie on taustaltaan Krimin tataari, Max on entinen sotilas.

Perinteisessä ajatellussa Venäjä on Ruotsin lähin vihollinen. Jo se tekee siitä pahan.

Österdahl ei kuitenkaan halua tarkastella Ruotsin ja Venäjän välisiä suhteita näin yksipuolisesti:

”Ruotsissa on vallalla muistakin länsimaista tuttu Venäjän pelko. Minä haluan muistuttaa, että meidän olisi syytä ymmärtää Venäjä paljon monivivahteisemmin kuin länsipropagandassa on tapana. En jaksa oikein uskoa, että Venäjä olisi esimerkiksi aito sotilaallinen uhka Ruotsille.”

Vladimir Putin ei ole koko Venäjä, Martin Österdahl antaa ymmärtää.