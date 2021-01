Teos-kustantamo teki rohkean teon julkaistessaan Teemu Ikosen haastavan esseekokoelman.

Tietokirja

Teemu Ikonen: Kirjallisuuden aika. Sarjallinen tutkielma nykyisyyden ongelmasta.

Teos. 387 s.

Itse kysymys on yksinkertainen. Miten nykyaika tai nykyisyys määrittää kirjallisuutta − ja päinvastoin? Mikä kytkös sitoo ne lopulta toisiinsa? Vastaus tähän näennäisen ­viattomaan kysymykseen on taas kaikkea muuta kuin yksinkertainen − ainakin, jos mittatikkuna pitää Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen dosentin Teemu Ikosen (s. 1969) teosta Kirjallisuuden aika.

Kysymyksenasettelu nimittäin johdattelee hänet tarkastelemaan niitä keskeisiä teoreettisia reunaehtoja tai oletettuja erityispiirteitä, joilla tutkijat ovat yrittäneet määritellä kirjallisuuden luonnetta yleisemminkin.

Ikävä kyllä tämän käsitearsenaalin linssin lävitse katsottuna kysymys nykyajan ja kirjallisuuden välisestä kytköksestä ei kirkastu, vaan pikemminkin sumenee. Siksi Kirjallisuuden ajan lukeminen ei ole mikään kevyt tehtävä. Kannattaa varata kunnolla aikaa, jos haluaa käydä kirjan kanssa rakentavaa vuoropuhelua.

Hyvä puoli on se, että täkyjä Ikonen kyllä heittää. Hän osaa problematisoida kirjallisuuden konventiot, käytännöt ja kieliopin. Tässä mielessä uutuus käy persoonalliseksi johdatukseksi kirjallisuuden erilaisiin filosofisiin selitysmalleihin ja niiden perimmäisiin ongelmiin.

Moni ymmärtää nykyajan käsitteen jo myötäsyntyisesti, mutta Ikonen muistuttaa, että nykyisyyden käsitettä käytetään kuitenkin varsin usein huolimattomasti ja epämääräisesti, myös kirjallisuudentutkimuksessa.

Tosin sanoen nykyisyys ei ole absoluuttinen ajan mitta, jota säilytetään Pariisin Mittojen ja painojen museossa. Siksi Ikonen haluaa selvittää, miten ”nykyisyyden käsite olisi parasta ymmärtää, jotta kirjallisuuden muutosta olisi järkevää tarkastella nimenomaan sen kannalta?” On selvää, että kaikki kirjallisuus on ollut ja on omana aikanaan ­aikalaiskirjallisuutta, mutta kaikki aikalaiskirjallisuus ei ole kuitenkaan nykykirjallisuutta.

Siinä mielessä nykyisyys on häiriötekijä, että se rikkoo ajan mittaamisen standardin, etenkin kirjallisuudessa. Ikonen korostaa, että nykykirjallisuus hylkii yhteistä ja jakamatonta aikakäsitystä – ja siten myös puhtaasti lineaarista ja kronologista kerrontaa. Hänen katsoo, että uuden kirjallisuuden suhdetta nykyisyyteen määrittää heterokronisuus, moniaikaisuus.

Tämä murros osuu 1900-luvulle, jota voi näin pitää nykykirjallisuuden synnyn vuosisatana.

Ikonen käyttää nykykirjallisuuden käsitettä sekä luokittelevassa että arvottavassa mielessä, vaikka ei tätä jakoa suorasanaisesti teekään. Se on sääli, koska jako olisi selkiyttänyt hänen väliin kovin vaikeaselkoisen ajatuskulkunsa seuraamista.

Selvää on, että erityisesti kirjailijat ovat käyttäneet nykykirjallisuutta arvottavassa mielessä, koska se on merkinnyt heille kirjallisuuden tuomista uuteen ­aikaan, nykyaikaan. Se on taisteluhuuto. Irtiotto vanhasta.

Mitään näin raflaavaa tai yksinkertaistavaa selitystä Ikonen ei muitta mutkitta niele, koska hänen mielestään mielekkäämpää on tarkastella nykykirjallisuuteen luettavien kirjojen eri aikakäsitysten välisiä ristiriitoja ja ilmenemismuotoja. Hän uskoo, että nykyisyyden käsitettä ei voi irrottaa muodon ja sisällön vuorovaikutuksesta teoksessa. Mieluusti hän käyttää käsite-sanasta monikkoa.

Siitä seuraa paradoksaalinen tilanne, koska kaikki johtaa kaikkeen eikä mikään johda mihinkään. Lukija on siinä hiukan hämillään.

Esseekokoelmassa esiin nostettujen esimerkkien kirjo on laaja. Ikonen tarkastelee nykyisyyden ja laajemminkin ajan problematiikkaa esimerkiksi Osip Mandelstamin, Marcel Proustin, Virginia Woolfin, James Joycen, Gertrude Steinin, Jean-Paul Sartren, Ingeborg Bachmannin, Hans Magnus Enzensbergerin, Jorge Luis Borgesin, Philip K. Dickin ja Thomas Pynchonin teoksissa.

Eri asia on, kuinka hyvin Ikonen onnistuu avaamaan näiden kirjailijoiden teoksia juuri nykyisyyden käsitteen näkökulmasta. Ehkä yhteistä voisi olla jonkinlainen yleisempi pyrkimys nähdä kirjallisuuden positio toisin. Yksinkertaistaen juuri se tekee heistä nykykirjailijoita.

Jännittävä löytö on useiden Richard Straussin oopperoiden libretistinä tunnetun itävaltalaisen Hugo von Hofmannsthalin vuoropuhelulle rakentuva proosateos Ein Brief, Eräs kirje. Ikosen mukaan se on kuvaus kielen hajoamisesta, mutta osoittaa myös Hofmannsthalin pelon siitä, että nykykirjallisuus on kadottamaa yhteytensä siihen, mikä ei enää näyttänyt resonoivan tässä ajassa. Sillä kirjailija tarkoitti menneisyyttä. Itse asiassa Hofmannsthalin teksti korostaa näin kirjallisuuden potentiaalista moniaikaisuutta, Ikonen kirjoittaa.

Pieni hyttysenkokoinen asia. Ikonen käyttää järjestämällisesti ajan adverbiä aikanaan puhuessaan menneisyydestä, vaikka ­oikeampi muoto olisi aikoinaan. Aikanaan viittaa tulevaan. Kauneusvirhe siksi, että essee­kokoelman teemana on aika, temporaalisuus.

Ehdottoman kunniakasta on, että Teos-kustantamo uskaltaa toimia näinä aikoina rohkeasti julkaisemalla vaativan essee­kokoelman, joka porautuu kirjallisuuden tapaan määrittää maailmaa ja maailman tapaan määrittää kirjallisuutta.

Siitä kiitos.

Sen sijaan ei ole selvää, kenelle kirja on lopulta tarkoitettu: kirjallisuudentutkijoille vai tavallisille kirjallisuutta rakastaville lukijoille.

Jonkinlaiseksi kynnykseksi voi nimittäin tulla se, että Teemu Ikonen lataa tekstinsä niin korkea­oktaanisella polttoaineella, että puristuskestävyyttä on jo monille yli tarpeen.