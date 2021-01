Kirjallisuus Kun Richard Powers näki Kaliforniassa tuhatvuotiaita punapuita ja ymmärsi, että niitä hakataan sahatavaraksi, hänelle tapahtui jotain peruuttamatonta. Syntyi romaani Ikipuut, joka muistuttaa luonnon ahdingosta ja siitä, että olemme kaikki osa samaa metsää.

Vasta suomeksi ilmestynyt Ikipuut on yhdysvaltalaisen Richard Powersin kahdestoista romaani, jonka aihe on ihmisen, puiden ja metsän suhde.­

Joulukuussa 1999 Julia Hill -niminen nuori nainen kiipesi Kaliforniassa alas 55-metrisen punapuun latvasta. Hän oli asunut sinne rakennetulla lavalla yli kaksi vuotta, tarkoituksenaan estää puun kaataminen.

Nyt ratkaisu oli saatu, ja metsäyhtiö Pacific Lumber Company oli luvannut suojella sekä tämän puun että muita sen ympärillä.

Ympäristöaktivisti Julia Hill vietti kaksi vuotta punapuun latvassa Pohjois-Kaliforniassa tarkoituksenaan estää sen ja ympäröivän metsän kaataminen. Yksi Ikipuut-romaanin päähenkilöistä pohjautuu hänen hahmoonsa ja kokemuksiinsa.­

Yhdysvaltalaisen Richard Powersin juuri suomennetussa Ikipuut-romaanissa tarina ei pääty yhtä hyvin. Julia Hilliltä piirteitä saanut ympäristöaktivisti kumppaneineen häädetään jättiläispuusta silpomalla latvaa helikopterilla ja kaatamalla lähipuita sen päälle. Maan pinnalla mielenosoittajat saavat pippurisumutetta silmiinsä ja genitaaleihinsa.

Ja tämä kaikki sen takia, että ”texasilainen sijoittaja”, joka ei ole ”eläessään nähnyt ainuttakaan punapuuta” saisi kaataa yli tuhatvuotiaat puut, ”maksaakseen niiden ostoa varten ottamansa lainan”.

Ei ole epäilystäkään siitä, että Powers (s. 1957), joka on aiemmissa yhdessätoista romaanissaan käsitellyt paljon tiedettä, tekoälyä ja musiikkia, on nyt kirjoittanut yhteiskunnallisimman ja poliittisimman teoksensa.

Sen aiheena on metsä.

”Kaikki alkoi, kun patikoin vuorilla Piilaakson lähellä”, Powers selittää romaanin taustaa sähköpostiviestissä. ”Opetin tuolloin luovaa kirjoittamista Stanfordin yliopistossa.”

”Retkilläni ihmettelin punapuumetsää, jossa kuljin. Se oli istutettua, mutta toki vain satavuotiaskin punapuu on aika näky. Kun sitten eräänä päivänä osuin vielä vanhemman puun luo, se oli kuin isku otsaan: tyvi talon kokoinen, runko yhtä korkea kuin jalkapallokenttä on pitkä.”

”Ja lisäksi se puu oli suunnilleen yhtä vanha kuin koko kristikunta.”

Jättiläispunapuut voivat elää parintuhannen vuoden ikäisiksi. Kuvan puut kasvavat Yosemiten kansallispuistossa Kaliforniassa.­

Tältä retkeltä palattuaan Powers oli muuttunut mies. Tuntui kuin hän olisi nähnyt puun, tai puut, ensimmäistä kertaa – ja samalla koko siihenastisen tuotantonsa:

”Ymmärsin kirjoittaneeni liki kolme vuosikymmentä sivuuttaen kokonaan asian, joka on ihmisyyden ytimessä: Olemme sellaisia kuin olemme meitä ympäröivän luonnon ansiosta, emme omien ponnistustemme perusteella.”

”Silmäni avautuivat myös poliittisesti. Tajusin, että näkemäni valtavat punapuut oli merkattu kaadettaviksi. Kun käsitin, että niitä hakattiin edelleen, vaikka koskemattoman metsän osuus oli seudulla enää pari prosenttia, Ikipuiden idea valkeni minulle.”

Kirjailijan haastatteluvastaukset tulevat minulle viestinä, joka on kuin pitkä ja polveileva henkistä herätystä kuvaileva kirje. Emme ole edes pyrkineet videoyhteyteen, sillä siellä, missä Powers nyt asuu, on hänen agenttinsa mukaan ”niin huonot verkkoyhteydet”.

Pian käänteentekevän puukokemuksensa jälkeen, romaania aloittaessaan, Powers nimittäin muutti Kaliforniasta Tennesseehen, Piilaaksosta ikimetsään. Nyt hän asuu Great Smoky Mountains -kansallispuiston laidalla.

”Toisin kuin lännessä, täällä vanhaa, kirveen koskematonta metsää on edelleen jäljellä jopa 50 000 hehtaaria”, Powers kertoo. ”Patikkapolkuja riittää käveltäviksi parituhatta kilometriä.”

Kun pyydän, hän luettelee pihallaan pihalla kasvavia puulajeja. Ikipuissa niitä mainitaan toistasataa.

”Näen vuorilaakerin ja rhododendronin, tulppaanipuun, lehmuksen, hemlokin, monenlaisia vaahteroita. Vähän ylempänä on mäntyjä ja tammia. Ikkunan ohi luikkii välillä karhu, välillä kettu tai punailves, ja saman yön aikana voi kuulla neljää erilaista pöllöä.”

”Vanha metsä tuntuu ja tuoksuu erilaiselta kuin nuori”, Richard Powers sanoo. Hän asuu nykyään lähellä Great Smoky Mountains -kansallispuistoa, jossa alkuperäistä, hakkaamatonta metsää yhä riittää.­

Powers muistuttaa, että metsätyyppejä on kansallispuiston alueella kuusi erilaista: ”Teillä Suomessahan kaikki metsät ovat suunnilleen samanlaisia. Näillä vuorilla on eri puulajeja enemmän kuin koko Euroopassa.”

Niin dramaattiselta kuin Powersin elämänmuutos kuulostaakin, aivan yhtäkkinen se ei ollut.

Kirjailijana hänellä on aina ollut luonnontieteellinen ajattelutapa, sillä siihen hänet on koulutettu. Yliopistossa hän opiskeli fysiikkaa ja on työskennellyt myös tietokoneohjelmoijana. Hän on naimisissa mutta on kertonut avoimesti, ettei halua hankkia maailmaan lisää lapsia.

Kaikki tämä näkyy Ikipuissa. Tavallaan sitä voi pitää yhtä hyvin tieteellis-yhteiskunnallisena manifestina kuin perinteisenä romaanina: tarkoitus on tutkia ihmisten perustavanlaatuista suhdetta puihin. Siihen kuuluu yhtäältä ihmisen tapa hyväksikäyttää ja tuhota luontoa, toisaalta keskinäinen ekologinen riippuvuus, josta alamme jälleen tulla tietoisiksi.

Johtopäätöksenä 650-sivuisessa romaanissa on painava ajatus siitä, että ihmisen ainoa mahdollisuus jatkaa elämää maapallolla on luopua omasta erityisasemastaan. Tälle kirjailija antaa ekologisia, biologisia ja psykologisia, mutta myös taiteellisia perusteita.

Kirja oli tekeillä kuusi vuotta, ja Powers työskenteli järjestelmällisesti. Ensiksi tulivat opinnot metsäluonnosta: ”Kolmessa vuodessa olin lukenut ainakin sata teosta puista.”

Biologian ja metsäekologian lisäksi hän tutustui 1990-luvulla voimistuneeseen ympäristöliikkeeseen Yhdysvalloissa, haastatteli Julia Hillin kaltaisia aktivisteja ja tutki heihin kohdistuneita oikeusjuttuja.

”Oli valaisevaa huomata, miten tuomitsevasti metsien suojeluun mediassakin silloin suhtauduttiin. Toisaalta kävi ilmi, ettei kyse ole vain historiasta. Donald Trumpin hallinnon aikana monet työläästi saavutetut suojelupäätökset kumottiin, ja nyt ollaan itse asiassa huonommassa tilanteessa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat metsäpalot ja Trumpin pyrkimys pienentää suojelualueita ovat tuhoamassa viimeisetkin ikimetsät.”

Eikä kyse ole vain Yhdysvalloista vaan koko maailmasta. Minullekin Powers huomauttaa, ettei Suomessa hänen tietojensa mukaan ole vanhoja, hakkaamattomia metsäekosysteemejä ”juuri lainkaan jäljellä”.

Kuin manifestissa tai aateromaanissa konsanaan, Ikipuissa on yhdeksän erilaista päähenkilöä, kaikki eri tavoin kytköksissä puihin, vanhoihin metsiin ja taisteluun niiden säilyttämisestä.

Julia Hillin kaltainen aktivisti Olivia on yksi, maataiteilija Nicholas toinen. Mukana on muitakin puiden merkitykseen ja metsien suojeluun eri lähtökohdista havahtuvia, samoin tietokonenero Neelay, joka yrittää siirtää katoavat ekosysteemit virtuaaliseen maailmaan, oppivien algoritmien avulla.

Ehkä merkittävin hahmo on biologi Patricia. Hänen yksi selkeä esikuvansa on kanadalainen metsäekologi Suzanne Simard, jonka tutkimustulokset ovat hiljattain ravistelleet tiedemaailmaa ja tehneet hänestä julkkiksenkin.

Metsäekologi Suzanne Simard­

Simard on nimittäin todistanut, että puut kommunikoivat metsässä paitsi keskenään, myös toisten kasvilajien kanssa. Mykorritsat eli sienijuuret välittävät ravintoaineita ja torjuvat kuivuutta, ja niiden avulla suuret emopuut auttavat nuorempia selviytymään. Ikipuissa Patricia Westerford saa tällaisista tutkimustuloksista ensin pilkkaa osakseen (niin kuin sai Simardkin), mutta lopulta ne alkavat vaikuttaa asenteisiin.

”Vaikka kyse on tietysti romaanista, ja kaikki henkilöt ovat keksittyjä, kollaaseja, on selvää, että Patrician hahmoon ovat vaikuttaneet Simardin kaltaiset tosielämän tutkijat ja heidän tuloksensa”, Powers myöntää.

Hänestä todellinen maailma, sen faktat ja havainnot ovat muutenkin fiktion – ja oikeastaan koko elämän – perusta: ”Ne ihmistä määrittävät, ei mikään erillinen, aineeton minuus.”

Kapeasti ajateltu humanismi pitää hänen mukaansa ihmisen muusta luonnosta erillisenä ja erityisenä, mutta se on hänestä kokonaan väärä asenne. Siksi, vaikka kirjoittaakin vankasti yhteiskunnallista proosaa, Powers haluaa sanoutua irti edeltäjistään ja oikeastaan koko kirjallisesta realismista.

Ikipuut saattaa tuoda mieleen niin Charles Dickensin kuin Jonathan Franzenin, mutta tekijän mukaan sen päämäärä on aivan toinen.

”Toki kirjoitan omasta ajastani ja käsittelen moraalisia ja eettisiä kysymyksiä, sosiologiaa ja politiikkaa. Pyrin myös kuvaamaan henkilöitä ja yhteisöjä psykologisesti oikein. Mutta oikeastaan kirjoitan jotain aivan muuta kuin länsimaista epiikkaa. Pikemminkin kyse on allegoriasta tai faabelista. Romaanissahan on puhuvia puitakin!”

Powersin mukaan hän ei enää edes kykenisi kirjoittamaan samalla tavalla kuin ennen Ikipuita. Teos muutti elämän niin monella tavalla.

Yksi muutos johtuu sen suosiosta: romaani sai heti paljon lukijoita ja tunnustuksia, 2019 arvostetun yhdysvaltalaisen Pulitzer-palkinnonkin. Myös käännöksiä on useita.

Tässä kohtaa Powers haluaa mainita suomentaja Sari Karhulahden: ”Kaikilla kääntäjillä on ollut iso työ, sillä romaanissa on monenlaista teknistä ja kasvitieteellistä termistöä melkein joka sivulla. Karhulahden paneutuneisuus on kuitenkin ollut aivan omaa luokkaansa, niin aktiivisesti hän kyseli ja selvitti asioita.”

Toinen muutos koskee käytännön kirjoitustyötä. Metsässä eletään eri tavoin kuin kaupungissa.

”Ennen päämääräni oli kirjoittaa joka päivä tuhat sanaa. Nykyään herään aamulla ja koetan vain olla läsnä, tarkkailla ja oppia. Kirjoittaminen tulee sitten, jos on tullakseen. Tuntuu paljon mielekkäämmältä käydä uimassa tai tehdä kymmenen kilometrin kävelylenkki – ja yleensä sen aikana keksii kyllä paljon kirjoitettavaakin.”

Powers ei liioin ole irrottanut otettaan teoksesta, niin kuin aina aiemmin romaanin valmistuttua: ”Tuntuu kuin kirjoittaisin Ikipuita edelleen. Se vaikuttaa minuun yhä, ja seuraava teos jatkaa sen teemoja. Syksyllä ilmestyvä pienoisromaani kertoo isästä, joka koettaa selittää 9-vuotiaalle pojalleen maapallon tilaa ja pitää samalla tämän toiveikkuutta yllä.”

Niin, mitä Powers maapallon nykytilasta ylipäätään ajattelee?

Ilmastonmuutoshan on väistämätön, eivätkä maailman maat näytä kykenevän vaikuttamaan koko ajan kohoavaan lämpötilaan millään lailla. Jäätiköt sulavat, metsät palavat, eliölajit katoavat ja niiden myötä lopulta ihminenkin.

Pitäisikö meidän vain hyväksyä tuleva tuho ja etsiä laihaa lohdutusta siitä, että sitten joskus, tuhon jälkeen, maapallo pärjää itsekseenkin? Tai siitä, että aina joku reipas torakka, bakteeri tai lima selviää ekokatastrofista ja aloittaa kehityksen alusta uudelleen?

Mielenosoittajat vierittivät 2002 valtavan punapuun kannon Gap-vaateliikkeen eteen New Yorkissa, sillä Gap-ketjun omistajia syytettiin punapuumetsien hakkauttamisesta.­

”Ihmiset ovat todella ahdistuneita ja masentuneita”, Powers aloittaa vastauksensa. ”Tajutaan, että nykymeno johtaa ihmiskunnan itsemurhaan, eikä keinoja sen estämiseen löydy.”

”Silti ollaan myös oudon toiveikkaita. Tiedetään, miten paljon eliölajit kestävät, miten kauan ne elävät ja miten hyvin ne eheytyvät. Saan joka viikko lukijoilta kirjeitä, joissa ihmiset ilmaisevat myös sitä valtavaa iloa, mitä luonto ja puut heille antavat.”

”Mehän emme ole yksin. Ja kun tämän tajuaa, kun luopuu ihmisen erityisyyden korostamisesta ja alkaa kokea yhteyttä kaikkeen elävään, toivottomuus väistyy.”

Helppo tällainen prosessi ei ole, ja Powers myöntää pohtivansa itsekin ”päivittäin”, miten elää tasa-arvoisesti vain yhtenä lajina lukuisten muiden rinnalla sen sijaan, että kokisi olevansa niiden yläpuolella. ”Nykyisen kaltaisessa kulutusyhteiskunnassa se on todella vaikeaa, oikeastaan mahdotonta”, hän to­teaa.

”Mutta sitä pitää silti yrittää, ensimmäinen askel ottaa. Kunhan tietty osa maailman ihmisistä ymmärtää, että elämme kaikki yhdellä ja samalla maapallolla emmekä jossain omin päin kuvittelemassamme, vain itsellemme rakentamassamme paikassa, olemme menossa oikeaan suuntaan. Ja sillä matkalla ollaan jo.”

Jättiläispunapuut ja mammuttipetäjät ovat sukulaisia, ja Sequoian kansallispuistossa Kaliforniassa molemmat lajit on suojeltu. Monin paikoin Yhdysvaltain länsirannikolla niitä hakataan edelleen.­