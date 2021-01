Grammy-ehdokkaana ollut muusikko ja tuottajapioneeri Sophie oli myös tärkeä esikuva transsukupuolisille.

Brittiläinen elektropoppia tehnyt muusikko, tuottaja ja dj Sophie, 34, on kuollut varhain lauantaiaamuna Ateenassa, Kreikassa.

Sophien levy-yhtiön edustajat ovat vahvistaneet tiedon medialle, muun muassa the Guardianille. Artisti kuoli noin aamuneljän aikoihin kotonaan. Kuolinsyyksi on kerrottu ”äkillinen onnettomuus”.

Pitchforkin mukaan Sophie kuoli pudotessaan vahingossa korkealta.

Sophie oli visionäärinen tuottaja ja suunnanäyttäjä, joka vei elektronista musiikkia avantgarde-popin suuntaan. Hän teki myös musiikkia muun muassa Madonnan, Charli XCX:n ja Vince Staplesin kanssa. Sophie oli myös transnaisena monelle tärkeä esikuva.

Sophie Xeon syntyi ja kasvoi Glasgow’ssa Skotlannissa. Hän julkaisi debyyttisinglensä Nothing More to Say vuonna 2013. Hän tavoitti laajemman kuulijakunnan kappaleella Bipp ja sitä seuranneilla kehutuilla singleillä, jotka koottiin vuonna 2015 ilmestyneelle albumille Product.

Salaperäisenä tuottajahahmona pysytellyt muusikko tuli esiin Sophie-nimisenä artistina kansainvälisesti ylistetyn debyyttialbumin Oil of Every Pearl’s Un-Insides (2018) myötä. Albumi oli ehdolla parhaan tanssi/elektroalbumin Grammyn saajaksi.

Sophie kertoi transsukupuolisuudestaan vuonna 2018 Paper-lehdessä, samoin siitä, mitä hänelle merkitsee tuoda oma identiteettinsä julkisuuteen:

”Transsukupuolisuus on kontrollin ottamista omasta kehosta niin, että se asettuu yhteen sielun ja hengen kanssa, niin etteivät ne taistele toisiaan vastaan siitä, kummalla on oikeus selvitä... Se tarkoittaa, ettei ole isä tai äiti – vain yksilö, joka katsoo ja kokee maailmaa.”

Fanit ja kollegat ovat ottaneet uutisen artistin kuolemasta järkyttyneinä vastaan.

Ranskalasta elektropoppia Christine and the Queens -nimellä tekevä Héloïse Adélaïde Letissier kirjoittaa Twitterissä, että Sophie oli tähtituottaja ja visionääri, joka ”kapinoi ahdasta normatiivista yhteiskuntaa vastaan olemalla äärimmäinen voittaja artistina ja naisena.”

”En voi uskoa, että hän on poissa. Meidän on kunnioitettava ja arvostettava hänen muistoaan ja perintöään. Vaalikaa pioneereja”, hän lisää.