The Animals -yhtyeen alku­peräinen kitaristi Hilton Valentine on kuollut

Yhtyeen laulaja Eric Burdon on sanonut, että juuri Valentine teki The Animalsista rockbändin.

The Animals -yhtyeen perustajiin kuulunut kitaristi Hilton Valentine on kuollut 77-vuotiaana. Kuoleman vahvisti yhtyeen levymerkki ABKCO, kertovat brittiviestimet kuten BBC ja The Guardian.

Levymerkki kuvailee Valentinea kitarapioneeriksi, jonka soitto vaikutti vuosikymmeniä siihen, miltä rock ’n’ roll kuulostaa.

The Animals perustettiin 1960-luvun alussa Newcastlessa Britanniassa. Sen todennäköisesti soitetuin kappale on The House of the Rising Sun, joka ei tosin ole alun perin Animalsin omaa tuotantoa, kuten ei moni muukaan yhtyeen hiteistä. Britannian levymyyntilistoille nousivat myös muun muassa Don't Let Me Be Misunderstood sekä We Gotta Get Out of This Place.

”The House of Rising Sunin alku ei enää koskaan kuulosta samalta. Sinä et vain soittanut sitä vaan elit sen”, The Animalsin laulaja Eric Burdon hyvästeli kitaristin Instagram-päivityksessään.

”Juuri Hilton teki varhaisesta Animalsista rockbändin”, Burdon on kertonut aiemmin The Rolling Stone -lehden mukaan: ”Hän ei vain soittanut rock ’n’ rollia vaan myös näytti siltä: Rasvatussa, taakse kammatussa moppitukassaan, halvassa nahkatakissaan, spittareissa ja mustissa farkuissa hän soitti hymy naamallaan ja käytti sen ajan salaista asetta echoplexiä (kaikupedaali).”

Ainakin Lasse Mårtenson levytti yhtyeen tuotantoa 1960-luvulla suomenkielisinä versioina.

Alkuperäinen The Animals hajosi 1960-luvun loppupuolella, mutta yhtye on toiminut näihin päiviin asti vaihtelevissa kokoonpanoissa ja hieman eri nimillä.

Valentine siirtyi myöhemmin asumaan Yhdysvaltoihin.