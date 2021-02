Loppuun palamista lähenevä poliisi etsii kadonnutta tytärtään Anna Janssonin uuden sarjan aloittavassa dekkarissa.

Romaani

Anna Jansson: Katoavat jäljet (Dotter saknad). Suom. Sirkka-Liisa Sjöblom. Gummerus. 392 s. Saatavana myös äänikirjana.

Ruotsalainen Anna Jansson on meilläkin ollut kovin suosittu jännityskirjailija, sillä kaikki hänen 20 poliisi Maria Wernistä kertovaa dekkariaan on suomennettu. Ja onhan meillä esitetty useampaan kertaa myös niistä tehtyä tv-sarjaa.

Nyt kun Jansson on saattanut Maria Wern -sarjan ainakin toistaiseksi päätökseen, hän on aloittanut uuden sarjan, jonka päähenkilö eroaa aika lailla Mariasta. Kristoffer Bark on Janssonin kotikaupungissa Örebrossa työskentelevä viisikymppinen rikostutkija, jonka Vera-tytär on viisi vuotta aiemmin kadonnut omista polttareistaan.

Vera on lähtenyt humalapäissään veneellä Hjälmaren-järvelle ystävänsä Matildan kanssa. Matilda on löytynyt myöhemmin hukkuneena, mutta Vera on kadonnut. Järvi on täysin naarattu, mutta sieltä Veraa ei ole löytynyt. Bark viettää kaiken vapaa-aikansa vaellellen pitkin järven rantoja etsimässä jotain todistetta siitä, mitä Veralle tapahtui. Tuska tyttären kohtalosta on aiheuttanut hänelle vihanhallintaongelmia ja syventänyt ex-vaimo Ellan, Veran äidin, alkoholismia.

Uusi kaamea löytö tuntuu viittaavan siihen, että idyllisissä järvimaisemissa liikkuu nuoria, vaaleita naisia saalistava sarjamurhaaja. Mutta onko rikkinäisestä, terapiaan määrätystä Barkista enää mysteerin selvittäjäksi?

Jansson ei ole aivan ruotsalaisen dekkarin kärkitekijöitä. Hän on tyylinsä vakiinnuttanut, enemmän tuttuja elementtejä lukijoilleen tarjoava kuin yllättävä tai uudistuva kirjailija, aika lailla samalla viivalla esimerkiksi Camilla Läckbergin ja Viveca Stenin kanssa. Heidän lukijakuntansakin taitaa olla melko sama.

Katoavat jäljet käynnistyy kovin hitaasti. Barkin vellomista surussa vatvotaan lähes ylenpalttisesti samalla kun Jansson kertoo järven rannalla mökissä asuvasta tekstiilisuunnittelijasta, jonka kontrolloivasti käyttäytyvällä sulhasella saattaa olla jotain tietoa Veran katoamisesta. Välillä käydään Barkin matkassa pelastamassa juoppoa ex-vaimoa joron jäljiltä.

Kun tapahtumat viimein nytkähtävät kunnolla liikkeelle, Janssonin kerrontaa tiivistyy ja tarkentuu ainakin jonkin verran. Loppuaan kohti arvoitusdekkari alkaa saada yhä enemmän psykologisen trillerin piirteitä.

Jansson rakentelee kuvioitaan ammattitaitoisesti ja hämää lukijaa epäilemään milloin ketäkin henkilöä, mutta hänen tyylinsä on hieman vanhahtavan oloista. Lisäksi kerronnan hitaus ja tietynlainen jaarittelevuus tekevät kirjasta paikoin pitkästyttävän.

Tottuneen dekkariharrastajan ei ole vaikea keksiä murhaajaa hyvissä ajoin ennen lopullista paljastusta. Sen verran vanhaa kikkaa Jansson käyttää syyllisen piilottelemiseen.

Jälleen kerran lähes 400-sivuisesta dekkarista olisi saanut karsimalla tehokkaamman ja toimivamman. Ikävä tulee vanhoja Sapo- ja Salama-sarjoja, joiden dekkarit ajoivat asiansa mainiosti yleensä paljon pienemmällä sivumäärällä.