Pariisin kautta New Yorkin taidemaailmaan

Kuvataiteesta on vaikea tehdä ammattia. Läpimurto voi kuitenkin tapahtua nopeasti, kun sattuma ja sosiaalinen media astuvat peliin.

New Yorker -lehden kriitikko Johanna Fateman kuvaili Henni Alftanin näyttelyä New Yorkin Karma-galleriassa ”magneettiseksi”.

New York Timesin vaikutusvaltainen Roberta Smith kirjoitti, että vaikka Alftanin paletti on turhankin hillitty, hänen taiteellinen näkemyksensä on omaleimainen.

Art in America julkaisi pidemmän kritiikin, jossa käsiteltiin Alftanin maalausten elokuvallisuutta sekä sitä, miten ne nostavat esiin odotuksen tai monotonian kaltaisia tunteita, joita harvoin romantisoidaan.

Viime vuosina harva suomalaistaiteilija – Tom of Finlandia lukuun ottamatta – on yltänyt samanlaiseen mediahaltuunottoon.

Usein pitkään aikaan ei tapahdu paljonkaan, ja sitten yhdellä rysäyksellä paljon.

Henni Alftanin työhuone on Pariisin 18. kaupunginosassa.­

Henni Alftan (s. 1979) valmistui taidekoulusta Pariisissa vuosituhannen alussa ja asettui kaupunkiin työskentelemään. Näyttelyitä hän piti siellä täällä Helsingissä, Ranskassa useimmiten galleriassa Clermont-Ferrandin kaupungissa Lyonista lähteen, ei Pariisin kärkiosoitteissa.

Mutta sitten newyorkilainen Karma-galleria törmäsi Alftanin töihin ja kutsui hänet mukaan ryhmänäyttelyyn kesällä 2019. Seuraavana kesänä hän oli taas Karman ryhmänäyttelyssä – hyvässä seurassa, näyttelyyn osallistuivat myös muun muassa Nicole Eisenmann, Peter Doig ja Lubaina Himid – ja viime vuoden lopulla avautui Alftanin soolonäyttely, jota yllä mainituissa kritiikeissä kehuttiin.

Haircut (Déjà-vu), 2020. Osa kaksiosaista teosta.­

Johtuivatko näyttelyt brooklyniläisestä taiteilijaresidenssistä, jossa Alftan oli puolen vuoden ajan vuonna 2015? Solmittiinko siellä ratkaisevia suhteita New Yorkin taidepiireihin?

Ei oikeastaan, Alftan kertoo videoyhteyden välityksellä Pariisista. Vasta näyttely Milanossa vuonna 2019 sattui oikeiden ihmisten silmiin sosiaalisessa mediassa, ja kutsu kävi sitä kautta.

Osansa saattoi olla myös Great Women Artists -Instagram-tiliä pyörittävän Katy Hesselin innostuneella postauksella, josta tykkäsivät tuhannet ihmiset.

Se on taidemaailmassa nykypäivää: Vaikka Instagram on aika kamala paikka yrittää kokea taidetta, tieto taiteesta kyllä välittyy, kun monenlaiset taidevaikuttajat postaavat kuvia näkemistään teoksista.

Alftanin maalaukset toimivat näytöllä: niiden pelkistetty kuvakieli toistuu kohtuullisen hyvin, ja tiukat tuokiokuvamaiset sommitelmat kiinnittävät huomion.

”New Yorkista tuli puolilta öin viesti että kiinnostaisiko ryhmänäyttely, ja sanoin että ok, loistavaa, mikäs siinä”, Alftan kertoo ja hymyilee.

English Garden, 2019.­

Aikaa avajaisiin oli vain noin kuukausi. Onni onnettomuudessa oli se, että alla oli TM-galleriassa Helsingissä pidetty näyttely, joka ei ollut suuri myyntimenestys. Varastossa oli teoksia, joita lähettää New Yorkiin. New Yorkissa vastaanotto oli Helsinkiä innostuneempi.

”Pari päivää myöhemmin tuli tekstari, että voisimme jatkaa yhteistyötä.”

Soolonäyttelyn lisäksi Karma kustansi Alftanin töistä paksun kirjan.

Gallerioita on New Yorkissa paljon, mutta Karma ei ole mikä tahansa newyorkilaisgalleria, vaan graafikko Brendan Duganin taidekirjakustantamosta kasvanut arvostettu galleria, jonka taiteilijarosterissa on monta tunnettua nimeä. Esimerkiksi Alex Da Corte ja Nicolas Party ovat ponnahtaneet sieltä museonäyttelyihin ja kansainvälisten megagallerioiden listoille.

Karma-gallerialla on New Yorkin East Villagessa kaksi galleriatilaa ja kirjakauppa.­

”Se on loistava galleria ja isompi kuin minkä kuvittelin voivan olla kiinnostunut töistäni”, Alftan sanoo.

Sen kautta Alftan on hahmottanut entistä paremmin, kuinka tärkeä asia konteksti on: missä galleriassa teokset ovat esillä, keiden seurassa. Se muokkaa yleisön käsitystä ja ohjaa myös kriitikoiden huomiota.

Newyorkilaiskriitikot tietävät, että Karmassa on usein jotain kiinnostavaa. Yksi ja sama maalaus saattaa siis tehdä vaikutuksen New Yorkissa ja hukkua massaan Helsingissä, Pariisissa tai Milanossa.

Karman Brendan Dugan kertoo, että hän ja Karman arkea pyörittävä Siniša Mackovic olivat törmänneet Alftanin teoskuviin sosiaalisessa mediassa noin vuoden aikana uudelleen ja uudelleen.

”Me näimme, että hänen teoksissaan oli upean kuvantekemisen lisäksi tietynlainen elokuvallinen, tummasävyinen laatu, jokin salaperäisyys, joka herätti meissä vastakaikua”, Dugan sanoo puhelimessa.

”Kun lopulta tapasimme kasvokkain, ymmärsimme kuinka syvällistä hänen työskentelynsä on ja kuinka tosissaan hän on.”

Dugan päätyy pitämään kymmenen minuutin hehkutusmonologin Alftanin tuotannosta. Käy selväksi, että Karma kyllä osaa myydä taiteilijaa ja hänen teoksiaan.

Niitä on mennyt New Yorkissa monen keräilijän kokoelmiin, mutta yksityiskokoelmien nimiä ei näissä yhteyksissä ole tapana kertoa. Hammer-museon Los Angelesissa ja Dallasin taidemuseon hän kuitenkin mainitsee.

Blue Umbrella, 2020.­

Vähitellen myös Alftanin jännitys rupeaa laukeamaan. Kun Karma esitteli Alftanin teoksia Art Basel -taidemessuilla Miamissa joulukuussa 2019, Alftan ei lentänyt paikalle. ”Ajattelin että kuolen häpeään, jos ketään ei kiinnosta”, hän sanoo.

Pandemian alettua Alftan pelkäsi, että yhteistyö loppuu siihen. Galleriat menevät konkurssiin ja taidemaailma tuhoutuu.

”Kun muut joogasivat ja leipoivat, tein hulluna töitä”, hän sanoo.

Alftania pidetään varsin tuotteliaana taiteilijana.­

Enää ei tarvitse olla kauhusta kankeana. Näyttely onnistui, keräilijät ostivat, kriitikot kirjoittivat.

”Ehkä ajattelen jotenkin ranskalaisen taidekoulun käyneenä snobina, että jos pressiä ei tule, ehkä kiinnostus on vain kaupallista. New Yorkissa kirjoitetaan tosi pienestä määrästä näyttelyitä ja kilpailu on kovaa.”

”Nyt on vähän sellainen mitäs nyt -olo”, Alftan sanoo. Pandemiakin vain jatkuu.

Ainakin Alftan jatkaa yhteistyösuhdetta Karman kanssa. Ranskan galleristin kanssa hän kertoo eronneensa ystävinä. Moni galleristi on yhtäkkiä kiinnostunut Alftanin töistä, pariisilaisetkin, mutta Alftan ei aio hötkyillä.

Työhuone pysyy Pariisissa, 18. kaupunginosassa. Metromatkalta sinne löytyvät monet maalausten aiheet.

New Yorkiin muutosta hän ei haaveile. ”Luulen, että olen sinne vähän liian eurooppalainen”, hän sanoo.

The Studio, 2020.­

Etelä-Korean Soulissa oli juuri näyttely, New Yorkiin tehdään taas ryhmänäyttelyä, ja Los Angelesiinkin on tekeillä jotain. Toistaiseksi avajaisiin ei kuitenkaan pääse matkustamaan.

Alftan muistelee haikeana New Yorkin -ryhmänäyttelyn avajaisia kesällä 2019. Ne olivat pikemminkin kuin kesäjuhlat, suurkaupungin illassa oli avoin baari ja pihassa tacorekka.

”Jos vielä joskus uudestaan saisi olla avajaisissa, ilman maskeja, galleria täynnä väkeä.”