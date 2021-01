On pitkä aika siitä, kun maailmoja mullistanut poptähti on viimeksi kuollut samalla tavoin kesken parhaan luomiskautensa kuin lauantaiyönä menettämämme brittituottaja Sophie, kirjoittaa kriitikko Oskari Onninen.

Brittituottaja Sophien kuolema oli järkyttävin musiikkiuutinen pitkään aikaan. 34-vuotias Sophie kuoli lauantain vastaisena yönä pudottuaan katolta kotikaupungissaan Ateenassa. Levy-yhtiön tiedotteen mukaan hän oli noussut sinne katsomaan täysikuuta.

Sophie oli viime vuosikymmenen elektronisen popin suurimpia ellei jopa suurin uudistaja.

On vaikea muistaa, milloin samalla tavalla pop-musiikkia mullistanut pioneeri olisi viimeksi kuollut kesken parhaan luomiskautensa.

Sophie sai uuden musiikin tuntumaan aidosti uudelta. Jokainen single oli potentiaalinen vallankumous. Hänen urallaan ei ollut minkäänlaisia suvantovaiheita, se oli vasta alussa.

Sophien vuonna 2013 ilmestynyt Bipp-single oli ilonsekainen kummastus. Botoxiseksi muovattu, hyperfeminiininen ääni lausui kosmetiikkamainokselta kuulostanutta tekstiä. Biisi pomppi kuin superpallo, jota kuitenkin väitettiin design-esineeksi.

Pitkään oli harmiteltu retromaniaa, popkriitikko Simon Reynoldsin samannimisen kirjan väitettä siitä, miten pop oli kiinnostunut vain menneisyydestään. Bipp oli sinänsä pieni kappale, mutta se tuli suoraan tulevaisuudesta. Siksi se myös muutti sen.

Uransa alkuaikoina Sophie liittyi osaksi PC Music -levy-yhtiön äärimmäistä viihdettä ja äärimmäistä kriittisyyttä yhdistelevää estetiikkaa. Sophien ensimmäinen kappalekokonaisuus Product julkaistiin Spotifyssä kahdeksan erillisen singlen soittolistana. Biisit olivat kuin erillispakattuja karkkeja pussissa. Julkaisun muoto oli osa sisältöä.

Varsinainen debyyttilevy, vuoden 2018 Oil of Every Pearl’s Un-Insides, oli vähemmän konseptuaalinen, mutta Sophien musiikin pohja-ajatus välittyi siitäkin.

”Musiikkini toistuva teema on kyseenalaistaa ennakko-oletukset siitä, mikä on aitoa ja todellista. Mikä musiikissa, sukupuolessa tai todellisuudessa luonnollista ja mikä ei tai mikä on keinotekoista”, Sophie itse kuvasi missiotaan.

Aina, kun uudessa pophitissä on jotakin vähän liian kiiltävää tai sellaista, joka kuulostaa keinomakeutusaineelta, jäljet palaavat Sophieen. Hän osasi muuttaa kokeellisen ja ennenkuulemattoman lähestyttäväksi ja koukuttavaksi. Hänen kappaleensa olivat niin hauskoja kuin elektroninen pop vain voi: äkkimakeita ja kumin lailla venyileviä ja vääntyileviä.

Taylor Swiftiä, Lordea ja Lana Del Reytä tuottanut Jack Antonoff twiittasi lauantaina, että Sophien vaikutus kuuluu popin jokaisessa kulmassa. Hän oli artisti, joka saapui paikalle ennen ketään muuta.

Vaikkapa Billie Eilishin kaltaisen kokeellisen poptähden läpimurrossa näkyy selvästi Sophien vaikutus. Eilishin tuottajaveli Finneas twiittasikin kuolinuutisen jälkeen olleensa kokonaisvaltaisen inspiroitunut ja haltioitunut Sophien tekemisistä.

Suomalaisessa valtavirrassa ja sen reunamilla esimerkiksi Ruusut tai Sanni tuskin kuulostaisivat ilman Sophieta siltä, miltä kuulostavat.

Sanni kommentoi uutista Instagramissaan: Sophie oli ”niin suuri inspiraatio” ja hänen Lemonade-kappaleensa ”mun loppuelämän korvamato”.

Uransa alkuajat Sophie vältteli julkisuutta. Lokakuussa 2017 ilmestyneellä It’s Okay to Cry -singlellä, joka on hänen tyylipuhtain poplaulunsa, hän lauloi ensi kertaa niin, että hänen oman äänensä saattoi tunnistaa. Samoihin aikoihin hän kertoi haastatteluissa olevansa transnainen. Hänen vuonna 2018 saamansa elektronisen musiikin Grammyn ehdokkuus oli laatuaan ensimmäinen, joka myönnettiin transihmiselle.

Yhdysvaltalaiskirjoittaja Sasha Geffen erittelee vuosi sitten ilmestyneessä kirjassaan Glitter Up the Dark – How Pop Music Broke the Binary sitä, kuinka pophistoria on yhtä sukupuolikäsitysten vallankumousta ja vapautumista.

Geffenin kirja alkaa The Beatlesista ja päättyy Sophieen.

Sasha Geffenille Sophien autotuneinen ja efektoitu musiikki kertoi siitä, miten musiikkia ei pidä pakottaa muotteihin kuten ei kehoa tai sukupuoltakaan. Kirjan viimeisillä sivuilla Geffen kirjoittaa Sophien keikasta. Lavalle oli heijastettu suurin kirjaimin teksti: ”Kokonainen uusi maailma.”