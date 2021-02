Sundancen elokuvajuhlilla palkittu Acasa, My Home on osa Docpoint-festivaalin ohjelmistoa.

Lapsista on mahdoton pitää lukua, kun he painivat mudassa, roikkuvat puissa ja vilistävät rantaheinikon läpi. Lammen halki kiitävä joutsen läpsyttää vedenpintaa.

Lasten asuttama paratiisi kutistuu, kun kamera nousee taivaisiin ja paljastaa, että se sijaitsee kolkon, harmaan suurkaupungin kyljessä.

Docpoint-elokuvafestivaalin ohjelmistoon kuuluvan Acasa, My Home -elokuvan kuvaston voima perustuu voimakkaisiin kontrasteihin, jotka alleviivaavat niitä moraalisia ja sosiaalisia ristiriitoja, joita dokumentti käsittelee.

Tutkivan journalistin Radu Ciorniciucin debyyttiohjaus seuraa 11-henkisen Enachen perheen elämää Văcăreștin puistoalueella miljoonakaupunki Bukarestissa. Suurperhe on asunut yli 20 vuotta pahvihökkelissä lastensuojeluviranomaisilta piilotellen.

Nyt kaupunki haluaa hyödyntää luontoalueen potentiaalin ja kunnostaa siitä ulkoilualueen. Kauhakuormaajat lähestyvät perheen kotia uhkaavasti, eivätkä viranomaiset enää kuuntele vastusteluja. Perhe pakotetaan lähtemään ja sopeutumaan modernin yhteiskunnan normeihin – ravistelevin seurauksin.

Katso elokuvan traileri alta:

”Muutin tänne, koska vihaan tätä pirun sivilisaatiota”, perheenpää ja isä Gică raivoaa sosiaalityöntekijälle, joka on tullut rekisteröimään lapset kouluun.

Hitaasti katsojalle selviää, että perhe asuu puistossa isän tahdosta. Hän on entinen laboratorioassistentti eli koulutettu ihminen, jonka kaikki yhdeksän lasta ovat kuitenkin syntyneet yhteiskuntajärjestelmän ulkopuolella. Mitä hänelle on tapahtunut, sitä katsoja ei saa tarkalleen tietää.

Lapset eivät osaa lukea eivätkä kirjoittaa. Heille lahjoitetut lastenkirjat päätyvät uuniin.

”Lapset eivät tarvitse tällaista paskaa”, Gică murisee.

Gică Enache on tuttu hahmo kaupungin viranomaisille. Dokumentti näyttää absurdeja ja huvittavia kohtaamisia perheen ja virallisten tahojen välillä. Perheenjäsenet norkoilevat hieman sivummalla lehdistötilaisuuksissa ja kuuntelevat poliitikkoja, jotka kertovat heidän kotinsa kohtalosta siististi pukeutuneille toimittajille.

Häkellyttävimpiä kohtauksia on, kun Englannin prinssi Charles, kuninkaallisen hierarkian ja järjestyksen symboli, saapuu teatraalisesti istuttamaan puun taimen tulevaan luonnonpuistoon. Samaan kuvaan prinssin kanssa osuu Enachen perheen vanhin poika Vali.

Kamera tarkentuu salamavalojen räiskeessä kylpevän kuninkaallisen sijaan ihmisiin, joihin valtaapitävien päätökset kohdistuvat ja jotka jäävät yleensä näkymättömiin.

Raja Bukarestin teollisen metropolin ja Văcăreștin puistoalueen välillä on selkeä.­

Dokumentin vaikuttavuus on sen muodossa. Kamera tarkkailee ja seuraa tapahtumia intiimisti ja läheltä. Se ei rakenna helppoa ja sensaatiomaista asetelmaa vapaudestaan taistelevasta perheestä ja pahoista byrokraateista. Katsojan omalle ajattelulle ja huomioille annetaan tilaa, ja sympatiat horjuvatkin jatkuvasti laidasta toiseen.

Lapset vaikuttavat onnellisilta ja hyvin läheisiltä keskenään. He rakentelevat taitavasti onkivapoja luonnon tarpeista ja kiljuvat innoissaan, kun saavat pyydystettyä illallista.

Toisaalta mökki on ahdas ja likainen. Perhe elää kissojen, koirien, sikojen ja pulujen keskellä täysin alkeellisissa oloissa ilman juoksevaa vettä tai sähköä.

Millainen tulevaisuus kouluja käymättömillä lapsilla on? Onko oikein, että he toteuttavat vanhempiensa fantasiaa äärimmäisestä vapaudesta, kun he eivät ole sitä itse valinneet?

Katsoja joutuu kohtaamaan myös omat tuomitsevat puolensa ja yhteiskunnallisen asemansa seuratessaan rutiköyhän perheen elintapoja.

Dokumentin käännekohta on perheen muutto kaupunkiin, niin kutsutun sivistyksen pariin. Gicăn terveys romahtaa järkytyksestä. Hänen elämäntehtävänsä on epäonnistunut. Hän ei saanut suojeltua lapsiaan modernilta elämänmenolta.

Sopeutuminen järjestäytyneeseen yhteiskuntaan on kivuliasta ja riitaisaa. Konflikteja tulee niin naapureiden, vuokranantajien, sosiaalityöntekijöiden kuin virkavallankin kanssa. Lasten näkökulmasta puiston lähes rajattoman suuri ja vehreä temmellyskenttä on vaihtunut ankeaan betoniviidakkoon ja nuhruiseen kerrostaloasuntoon.

Totuus isän valinnasta ja sen seurauksista alkaa pikkuhiljaa hahmottua vanhemmille lapsille. Perheen dynamiikka muuttuu lopullisesti.

Vanhempien halu suojella lapsiaan maailmalta, johon he ovat itse pettyneet, on teema, joka tuo mieleen niin ikään Sundancessa palkitun Crystal Mosellen ohjaaman dokumentin Wolfback (2015). Se kuvaa New Yorkissa asuvaa veljeslaumaa, joka on elänyt eristyksissä ulkomaailmasta ja hankkinut tietonsa lähinnä elokuvien kautta.

Molemmissa elokuvissa vanhemmat elävät lastensa kautta utopiaa, jonka illuusio särkyy kuitenkin vääjäämättömällä tavalla.

Vastaavasti dokumenttien esittämät vaihtoehtoisuudessaan äärimmäiset elämäntavat näyttävät myös yhteiskuntamme vapauden rajat.

Noin vuosi sitten Sundancen elokuvajuhlilla ensi-iltansa saanut Acasa, My Home palkittiin tuomariston erikoispalkinnolla. Se on katsottavissa Docpointin dokumenttielokuvajuhlilla, joka on tänä vuonna virtuaalinen eli elokuvia voi katsoa missä päin Suomea tahansa.

Kaikkiaan kymmenpäiväisen festivaalin aikana on katsottavissa yli 70 dokumenttielokuvaa läheltä ja kaukaa.

Docpoint-festivaali jatkuu 7. helmikuuta asti.