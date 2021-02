Arkkitehtuuri

Kokonaisuudessa on mukana 13 Alvar Aallon kohdetta.

Paimion tuberkuloosiparantola on yksi Alvar Aallon merkittävimmistä töistä. Aalto suunnitteli sairaalaan ja alueen rakennuksiin myös kalusteet.­

Suomi haluaisi saada Unescon maailmanperintölistalle arkkitehti Alvar Aallon 13 kohteen kokonaisuuden.

Tähän Aalto-sarjaan kuuluvat Alvar Aallon ateljee, Alvar Aallon kotitalo, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen päärakennus ja Kulttuuritalo Helsingissä, Jyväskylän yliopiston kampus, Muuratsalon koetalo ja Säynätsalon kunnantalo Jyväskylässä, Paimion parantola, Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskus, Sunilan selluloosatehtaan asuinalue Kotkassa, Villa Mairea Porissa sekä Vuoksenniskan Kolmen Ristin kirkko Imatralla.

Edessä on kuitenkin vielä pitkä prosessi, eikä sekään ole varmaa, että modernismin mestarin työt lopulta kelpuutetaan Unescon listalle.

”Taival on vasta edessä. Museovirasto aloittaa nyt työsuunnitelman, aikataulun ja budjetin laatimisen esityksentekoa varten. Esityksen tekemisessä menee kaikkiaan useampi vuosi”, Unesco- ja kansainvälisten asioiden erikoisasiantuntija Stefan Wessman Museovirastosta kertoo.

Alvar ja Aino Aallon suunnittelema Villa Mairea rakennettiin Noormarkun ruukin alueeelle vuonna 1939.­

Maailmanperintökomitealle tehtävät selvitykset ovat laajoja ja perinpohjaisia. Esimerkiksi Aalto-sarjan kohdalla jokainen kohde pitää arvioida erikseen.

”Meidän pitää pystyä osoittamaan, että missään muualla maailmassa ei ole vastaavaa arkkitehtuuria”, Wessman sanoo.

Juuri perinpohjaisuus erottaa Unescon maailmanperintölistan monista muista luetteloista, uskoo Wessman.

”Se on perusteellinen, välillä raskaskin, mutta juuri siihen sen arvostus perustuu. Tässä ei riitä pelkkä kaavakkeen täyttäminen.”

Kun Museovirasto on saanut selvityksensä valmiiksi, se lähetetään Unescon maailmanperintösopimuksen päättävän elimen, maailmanperintökomitean käsiteltäväksi. Toimikunnan käsittely- ja arviointivaihe vie puolitoista vuotta. Optimistisimman arvion mukaan Aalto-sarja voisi päästä listalle neljän viiden vuoden päästä.

Finlandia-talo päärakennus rakennettiin vuosina 1967 – 1971.­

Alvar Aallon modernin arkkitehtuurin helmet sopisivat maailmanperintölistalle hyvin, sillä 1990-luvulla havahduttiin listan epätasapainoon. Yleismaailmallisesti kiinnostavalle listalle kerätyt kohteet eivät olleet maantieteellisesti eivätkä ajallisesti ja tyylisuuntaisesti tasapainossa.

”Euroopasta mukana on 400–500 kohdetta, Afrikasta arviolta sata. Afrikka on siis selvästi aliedustettuna. Samoin on ollut modernistista tyylisuuntaa edustavien kohteiden kanssa”, Wessman kertoo.

Tilanne on tosin parissa kymmenessä vuodessa hiljalleen parantunut. Modernia arkkitehtuuria edustamaan on luetteloon kelpuutettu muun muassa Van Nellefabriek -tehdas Rotterdamissa Alankomaissa, sveitsiläis-ranskalaisen arkkitehdin Le Corbusierin 17 kohdetta sekä yhdysvaltalaisen Frank Lloyd Wrightin kahdeksan rakennusta.

”Aallon ehdottaminen listalle on luontevaa, sillä hän on kansainvälisesti hyvin tunnettu. Aalto on vaikuttanut vahvasti moderniin liikkeeseen ja hän toimii edelleen inspiraation lähteenä ihmisille”, Wessman sanoo.

Alvar Aallon studio Munkkiniemessä.­

Samalla kun työ Aalto-sarjan kanssa käynnistyy, nykyisestä kansallisesta aieluettelosta poistetaan kohteita, jotka eivät enää kaikilta osin täytä maailmanperintösopimuksen kriteerejä ja maailmanperintöluettelon tasapainoista kehittämistä koskevia linjauksia.

Näitä ovat Hauensuolen kalliopiirrokset Hangossa, Pattijoen Kastelli Raahessa, Astuvansalmen kalliomaalaukset Ristiinassa sekä Paimion parantola, joka poistuu luettelosta omana kohtanaan, mutta kuuluu Alvar Aalto -kokonaisuuden kohteisiin. Luetteloon jää edelleen Inarin Ukonsaari.

”Suurin osa kansallisista kohteista on kirjattu aieluetteloon 1990-luvun alkupuolella, jolloin ajatusmaailma oli erilainen. Sen jälkeen ymmärrys ja näkemys yleismaailmallisesta arvosta on kehittynyt. Unescon maailmanperintölistalle ei toivota yksittäisiä, pistemäisiä kohteita, vaan laajempia kokonaisuuksia”, Wessman kertoo.

”Vaikka nämä kohteet ovat edelleen kansallisesti arvokkaita, aika on ajanut niiden ohi tässä mielessä.”

Maailmanperintösopimukseen sisältyy maailmanperintöluettelo, jossa on tällä hetkellä 1 121 kohdetta. Luetteloon valittujen kohteiden ja alueiden katsotaan olevan niin arvokkaita, että niiden suojelu ja säilyttäminen on koko ihmiskunnan vastuulla.

Suomesta luetteloon on hyväksytty seitsemän kohdetta: Vanha Rauma (1991), Suomenlinna (1991), Petäjäveden vanha kirkko (1994), Verlan puuhiomo ja pahvitehdas (1996), Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue (1999), Struven astemittausketju (2005) ja Merenkurkun saaristo (2006, luonnonperintökohde).