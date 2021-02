Suomen suurimpiin tuotantoyhtiöihin lukeutuvalla Solar Filmsillä on elokuvia valmiina jonoksi asti, ja kesällä kuvataan jo uutta.

Koronarajoitukset ovat pitäneet elokuvateatterit kiinni suurimmilla paikkakunnilla. Viime torstaihin päättyneellä esitysviikolla Suomessa tilastoitiin 6 800 elokuvissakäyntiä. Vastaavalla viikolla vuosi sitten käyntejä oli 215 500.

Marraskuun lopussa alkaneet nykyiset yleisötapahtumia koskevat rajoitukset jatkuvat Uudellamaalla ainakin helmikuun ajan. Saliin saa ottaa korkeintaan kymmenen asiakasta. Käytännössä elokuvateattereita ei ole kannattavaa pitää auki. Muualla rajoitukset vaihtelevat alueittain.

”Uusimaa on tulppa. Uusia ensi-iltoja ei tule, jos kymmenen hengen raja säilyy”, kertoo Suomen Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen.

”Jos saliin voisi ottaa 20 henkeä, elokuvateattereita avattaisiin ja ainakin pienempiä elokuvia tulisi levitykseen. Kun ensi-illat lykkääntyvät, muodostuu suma.”

Suomen suurimman elokuvateatteriketjun Finnkinon julkaisukalenterissa on maaliskuulle päivätty toiveikkaasti peräti 28 ensi-iltaa. Viime vuoden maaliskuussa piti toteutua 18 ensi-iltaa, ennen kuin koronaepidemia johti teatterien sulkemiseen.

Suurten Hollywood-ensi-iltojen jakelusta ei ole edes haaveita ennen toukokuuta. Sinne on päivätty Marvel-seikkailu Black Widow, jonka piti alun perin tulla teattereihin jo viime vuoden huhtikuussa.

Sen lisäksi, että elokuvateatterit joutuvat sinnittelemään ilman liikevaihtoa, myös kotimaisten elokuvien levittäjien ja tuottajien haasteet kasvavat. Teatteri on elokuvien tärkein tulonlähde.

Suomen suurimpiin tuotantoyhtiöihin lukeutuvalla Solar Filmsillä on elokuvia valmiina jonoksi asti. Seuraavana valkokankaille tulee dokumenttielokuva Karalahti. Sille toivotaan nyt ensi-iltaa maaliskuun ensimmäiselle perjantaille. Myös Renny Harlinin ohjaama Luokkakokous 3 on valmis. Sen ensi-iltaa on lykätty helmikuulta eteenpäin, määrittelemättömään aikaan.

Elokuvatuottaja Markus Selin­

”Meidän täytyy olla pitkämielisiä ja odottaa”, sanoo Solar Filmsin tuottaja Markus Selin.

Hän on huolissaan pienistä tuotantoyhtiöistä sekä elokuva­teattereista, jotka eivät omista kiinteistöään.

”Jos tuotantoyhtiö tekee vuodessa yhden elokuvan ja sitä ei saada levitykseen, tässä tilanteessa on alan näivettymisen riski”, Selin sanoo.

”Elokuvateatterien tulevaisuus alkaa riippua vuokranantajien kärsivällisyydestä.”

Solar Filmsillä on ensi-iltaa odottamassa myös Kjell Westö -filmatisointi Rikinkeltainen taivas sekä Kummeli-porukan komedia Kontio ja Parmas. Vaikka teatterisulun päättymistä voi vain arvailla, kesällä 2021 on määrä aloittaa uusia tuotantoja.

”Kyllä ne kuvataan, mitä on meinattukin”, Selin sanoo.

Vuoden ensimmäiset kuukaudet ovat perinteisesti olleet elokuvissakäynnin sesonkia. Nyt näkymät ovat eteenpäin yhtä sumeat kuin viime vuoden keväällä.

”Joka viikko voi tulla ennakoimattomia uutisia. Valitettavasti koko vuoden aikana ne uutiset eivät koskaan ole olleet hyviä”, Selin sanoo.

”Tämä on tietenkin sama alalla kuin alalla.”

Koistinen toivoo viranomaisilta joustavuutta. Jos elokuvasalissa on satoja paikkoja, turvavälien pitäminen on helppoa vaikka lippuja myytäisiin enemmän kuin 20.

”Mikä on tehokasta viruksen torjuntaa? Sisähuvipuistot saavat olla auki, koska ne eivät kuulu yleisötilaisuuksien piiriin”, Koistinen sanoo.

”Tulemme kirjelmöimään aluehallintovirastoille, perustuvatko rajoitukset tietoon niiden hyödyistä ja ehdotamme joustavampia rajoituksia. Paradoksi on siinä, rajoitetaanko nyt niitä, joita on helpointa rajoittaa.”

Sekä Koistinen että Selin muistuttavat, että elokuvateattereihin ei ole jäljitetty tartuntaketjuja.

Elokuvateattereita auki ja kiinni

Helsingissä on elokuvateattereita myös auki, vaikka ketjut Finnkino ja Cinamon pitävät ovensa kiinni. Art house -elokuvaan erikoistuneessa Kino Engelissä on kaksi salia, ja niihin on tammikuun lopulta alkaen järjestetty päivittäisiä näytäntöjä kuin normaaliaikaan. Lippuja myydään korkeintaan kymmenen per näytös. Se tarkoittaa, että paikoista on pienemmässäkin salissa käytössä enimmillään 18 prosenttia.

Elokuvateatteri Rivieraa puolestaan vuokrataan korkeintaan kymmenen hengen porukoille niin, että elokuvankin saa poimia valikoimasta itse.

Muualla Suomessa ketjuista Bio Rex Cinemas ja Savon Kinot ovat pitäneet teatterinsa auki. Eri seurueille ei myydä vierekkäisiä paikkoja, ja kokonaisia rivejä on pois käytöstä turvavälien takaamiseksi. Useimmilla paikkakunnilla käytössä on 10 tai 20 hengen näytöskohtainen rajoitus.