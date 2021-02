Laulaja-lauluntekijä Virpi Eroma löysi rankkojen elämänkokemusten kautta oman äänensä musiikintekijänä.

”Uskon, että ihmiset, joita musiikkini on koskettanut jollain tavalla, aistivat että tämä ihminen on elänyt nämä tunteet”, Virpi Eroma sanoo. Hänet kuvattiin vanhan koulunsa Sibelius-lukion juhlasalissa.­

Sibelius-lukion juhlasali kumisee perjantai-iltapäivänä tyhjyyttään. Virpi Eroma harppoo hämärän salin poikki ja silmäilee ympärilleen. Paikka herättää hänessä monia lämpimän nostalgisia muistoja.

Kiitollisuuttakin.

Eromalle lukiorakennus merkitsee paljon enemmän kuin pelkkää opinahjoa, josta hän valmistui aikanaan ylioppilaaksi.

Jos hänen pitäisi valita maailmasta paikka, joka määrittelisi kaikkein voimakkaimmin hänen elämäänsä, olisi se juuri tämä.

Täällä Eroma löysi kipinän kevyen musiikin tekemiseen.

”Koen, että mun elämä on alkanut täältä.”

Kotkassa varttunut Eroma on nykyisin yksi Suomen tunnetuimmista laulumusiikin säveltäjistä ja sovittajista.

Hän on tehnyt yhteistyötä lukuisten artistien kanssa ja säveltänyt materiaalia Suomen menestyneimmille kuoroille ja lauluyhtyeille.

Sellaisesta ammattiurasta hän ei olisi uskaltanut nuoruudessaan edes haaveilla, vaikka musiikki on kuulunut Eroman elämään niin kauan kuin hän muistaa. Jo pikkutyttönä hän soitti lukuisia eri instrumentteja ja lauloi kuorossa.

Hän myös esiintyi mielellään. Eikä sellaista katsottu pelkästään hyvällä.

”Kyllä mua jonkin verran sen takia kiusattiin”, Eroma sanoo.

Siksi lukion alkaminen ja muutto Helsinkiin tuntuivatkin niin ihmeellisiltä.

Eroma tunsi olevansa ensimmäistä kertaa paikassa, jossa kaikki muutkin olivat fiiliksissä soittamisesta ja laulamisesta. Hän oli kaltaistensa joukossa.

Sellainen tuntui ihanalta.

Lukiovuosilla oli kauaskantoisempiakin seurauksia.

Vuonna 2003 Eroma perusti luokkakavereidensa kanssa lauluyhtye Viiden. A cappella -kokoonpano saavutti suosiota, ja hauskana harrastuksena liikkeelle lähteneestä projektista tuli Eroman päätyö seuraavan yli kymmenen vuoden ajaksi.

Sillä tiellä hän on edelleen.

Tehtyään vuosia musiikkia muiden esitettäväksi Eroma käynnisti soolouransa loppuvuodesta 2018 omakustannesinglellä Kolmesataa. Menestyksestä huolimatta hän tunsi, että haluaa saavuttaa musiikin tekijänä vielä jotain muutakin.

Jotain henkilökohtaisempaa.

”Ensimmäistä kertaa tuli sellainen olo, että elämässä on tapahtunut aika paljon kaikenlaista ja minun olisi ihan pakko laulaa niistä jutuista itse. Tuntui, että en voi kirjoittaa niitä kellekään muulle. Että ne ovat nimenomaan minun tarinoitani”, Eroma kertoo.

Mitä haluat musiikin tekijänä sanoa?

Eroma vetää syvään henkeä.

”Joo… tiedän niin tarkkaan vastauksen tuohon, mutta aina jotenkin pelottaa sanoa näitä ­ääneen. Pelkää herkistyvänsä liikaa”, hän sanoo lopulta.

Ei ihme.

Elämässä on riittänyt vastoinkäymisiä.

Kymmenisen vuotta sitten Virpi Eroma sairasti työuupumuksen ja on myös kamppaillut masennuksen kanssa.

Erityisen vaikea tilanne oli viisi vuotta sitten. Henkilökohtaisessa elämässä tapahtuneet vastoinkäymiset saivat Eroman menettämään tuolloin elämänhalunsa.

Näistä kokemuksista kappale Kolmesataa juuri kertoo.

Se oli hirveää ja epätoivoista ­aikaa, Eroma sanoo. Hänen elämänsä vaikeimmat vuodet.

Mutta oli koettelemuksilla myös kääntöpuolensa. Ne saivat pohtimaan perustavanlaatuisia asioita: Kuka hän on? Mitä hän haluaa elämällään tehdä?

Tuskin hänestä olisi sooloartistia ilman noita kokemuksia tullut.

Vaikeuksien kautta Eroma tuntee löytäneensä oman äänensä musiikintekijänä.

”Kun laulan tarinan elämän­halun uudelleenlöytämisestä, se voi toimia jollekin muullekin voimaa tuomana asiana”, hän sanoo.

”Jos kappaleeni voivat antaa edes hitusen vertaistukea tai lohtua sellaiselle ihmisille, joka on kokenut jotain vastaavaa kuin minä, niin en keksi mitään tärkeämpää työtä itselleni.”

Eroma sanoo olevansa mielissään siitä, että mielenterveys­ongelmista puhutaan julkisuudessa nykyisin aiempaa enemmän. Vaikka voitaisiin niistä hänen mielestään puhua vieläkin enemmän.

Aiheeseen liittyy edelleen monia stigmoja.

Eroma haluaisi muistuttaa ihmisiä myös siitä, että kenen tahansa elämässä voi tulla eteen ylitsepääsemättömiltä tuntuvia ongelmia. Silloin on tärkeää olla tukena ja katsoa, ettei ketään jätetä yksin.

”Meidän tulee pitää toisistamme huolta”, Eroma sanoo.

Mitä konkreettisesti pitäisi tehdä?

”Tärkeintä on, ettei asiasta vaieta. Ei masentunut ihminen odota, että hänen puolestaan pitäisi korjata jotain. Monesti riittää, että on läsnä. Että on yhteydessä ja kysyy vaikka ihan yksinkertaisesti, että hei miten sä voit?”

Miten sinä voit?

Eroma naurahtaa. ”Olipa ihana kysymys.”

”Viime vuodet eivät ole olleet ihan helpoimpia, mutta tuntuu, että koko ajan mennään kohti parempaa. Laulujakin on alkanut taas syntyä.”