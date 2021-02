Noin kuukausi sitten tanskalainen säveltäjä Simon Steen-Andersen (s. 1976) tutki Helsingin keskustakirjaston Oodin tiloja ja etsi sieltä ääniä.

Hän valmisteli Oodissa viikon ajan uutta teostaan Run Time Error in Oodi, jossa hän käyttää äänilähteinä Oodista löytyviä esineitä ja rakenteita.

Tuolloin alkunsa saanut teos esitetään Musica nova Helsinki -festivaalin viimeisenä päivänä eli keskiviikkona 10. helmikuuta Oodin Maijansalissa.

Musica nova alkaa tiistaina 2. helmikuuta, ja Steen-Andersen on tänä vuonna festivaalin residenssisäveltäjä ruotsalaisen Lisa Streichin ohella. Ennen Run Time Erroria Steen-Andersenilta esitetään muutamia muitakin teoksia. Koronavirusrajoitusten vuoksi festivaali toteutetaan lähinnä suoratoistolähetyksinä verkossa, radiossa ja televisiossa, eikä yleisö siis pääse konserttisaleihin.

Run Time Error in Oodi -teos on festivaalin tilaama, mutta samalla konseptilla Steen-Andersen on säveltänyt teoksia jo aiemminkin.

”En valmistele mitään etukäteen, vaan saavun paikalle, katselen mitä tilassa on, ja yritän sisällyttää sitä teokseen mahdollisimman paljon. Teosta ei ole mahdollista erottaa ympäristöstään”, Steen-Andersen sanoo.

Run Time Errorissa Steen-Andersen kulkee mikrofonin kanssa ja synnyttää samalla ääniä monilla tavoin, esimerkiksi seiniä tai lattioita kopistelemalla tai esineitä kilistelemällä. Videokuvaaja kulkee hänen perässään ja tallentaa teoksen.

Aikaa on tyypillisesti viikko, jonka aikana teos sävelletään ja harjoitetaan. Viikon viimeisenä päivänä teos toteutetaan eli äänitetään videoksi.

Näin kuvattu video voi toimia teoksena itsenäisestikin, mutta joskus, kuten nyt, teokseen kuuluu enemmän. Tammikuussa sävelletty ja tallennettu video on vain lähtökohta lopulliselle teokselle, sillä festivaalin esityksessä Steen-Andersen muokkaa sitä reaaliaikaisesti videoeditointiohjelmalla.

”Jos videolle on tarttunut hienoja soundeja, voin kontrolloida niitä itsenäisesti: voin muuttaa niiden nopeutta, voin tehdä luuppeja, voin siirtyä eteen- tai taaksepäin. Joten voin vaikka pysäyttää ajan kulun ja laajentaa videolle tallentuneita musiikillisia hetkiä”, Steen-Andersen sanoo.

Steen-Andersen teki ensimmäisen Run Time Error -teoksen jo vuonna 2009, ja on esittänyt teoksen eri versioita lukuisissa paikoissa. Verkossa on nähtävillä esimerkiksi London Sinfonietta -orkesterille tehty videoversio Lontoon Queen Elizabeth -konserttisalissa ja sen ympäristössä. Yhden version hän teki viime kesänä Bayreuthin oopperataloon, siis Wagnerin oopperoille rakennetun oopperatalon yhteyteen.

Oodiin hän tekee kokonaan uuden version, josta tulee käytännössä uusi teos, Run Time Error in Oodi feat. defunensemble.

Jos Lontoon teoksessa soivat Queen Elizabeth -konserttisalin pinnat ja esineet ja Bayreuthin versiossa oli aiheita Wagnerin teoksista, Oodissa aiheet liittyvät paljolti kirjastoon.

”Tämä teos keskittyy sanoihin, kieleen ja kirjallisuuteen, eli siihen, mikä tekee tästä paikasta erityisen”, Steen-Andersen sanoo. ”Näissä teoksissa pysyy samana vain ajatus siitä, että sävellyksen materiaaleina täytyy käyttää kustakin rakennuksesta löytyviä pintoja ja esineitä.”

Run Time Error in Oodi -teoksessa säveltäjä Simon Steen-Andersen käyttää äänilähteinä keskustakirjasto Oodista löytyviä rakenteita ja esineitä. Yksi äänilähde syntyi levysoittimesta, sen avulla pyörivästä nippusiteestä ja ravintolan laseista.­

Run Time Errorin narratiivisuus on ominaista Steen-Andersenin tuotannolle yleensäkin. Musica novassa esitetään muun muassa hänen teoksensa Black Box Music, joka sai Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnon vuonna 2014. Kamariorkesteri Avanti esittää Black Box Musicin tiistaina 9. helmikuuta.

Black Box Musicissa kamariorkesteri on asettunut yleisön ympärille, ja soittaa videolta näkyvien kapellimestarin käsien antamien ohjeiden mukaan.

”Black Box Music leikittelee sen kanssa, mitä näemme ja mitä kuulemme. Se alkaa hyvin tutusta audiovisuaalisesta tilanteesta, eli kapellimestarista orkesterin edessä. Mutta tilanne on kääntynyt ympäri, sillä yleisö istuukin orkesterin ympäröimänä ja katsoo kapellimestaria. Ja siitä hetkestä lähtien orkesterisoiton kommunikaatio alkaa purkautua, kunnes lopulta ei ole kyse niinkään siitä, että kädet johtavat orkesteria, vaan siitä, että nähdään käsien koreografiaa musiikin säestyksellä”, Steen-Andersen sanoo.

Kolmas Steen-Andersenin suuri teos Musica nova -festivaalilla on hänen pianokonserttonsa, jonka Helsingin kaupunginorkesteri, kapellimestari André de Ridder ja pianisti Nicolas Hodges esittävät torstaina 4. helmikuuta.

Sekin on luonteeltaan narratiivinen – alkaen jo siitä, että teoksen monta minuuttia kestävä hidastettu alkuräjähdys on saanut materiaalinsa Steen-Andersenin tekemästä videosta, jossa hän tiputti konserttiflyygelin kymmenestä metristä betonilattialle.

”Se on outo kaksoiskonsertto, jossa solisti soittaa oman kaksoisolentonsa kanssa”, Steen-Andersen sanoo.

Ennalta videoitu kaksoisolento heijastetaan näytölle livepianistin viereen, ja kaksoisolento soittaa rikkonaista pianoa. Joten pääajatuksena on yhteenotto, jossa vastakkain ovat viritetty, kiiltävä konsertti-Steinway ja melkein täysin romuna oleva pieni merkitön piano.

”Pääteemana on se, miten tutut asiat alkavat näyttää toisenlaiselta, kun ne asetetaan vastakkain jonkin erilaisen kanssa.”

Näin Steen-Andersenin teoksissa musiikillisesta ja ei-musiikillisesta kerronnasta syntyy kokonaisuus, jossa eri osa-alueet tukevat toisiaan.

”Etsin teoksissani sellaista tilaa, joka on musiikin ja teatterin leikkauspisteessä – siinä on musiikillinen kertomus sekä konkreettisempikin kertomus. Niinpä on paljon ulkomusiikillisia elementtejä, mutta ne ovat vahvasti sidoksissa musiikin rakenteeseen. Kerronnallisuus ei ole irrallista musiikista, mutta se laajentaa teosta ei-musiikillisen suuntaan.”

Koronavirustilanne toki vaikuttaa Musica novan konserttien järjestämiseen, ja festivaalin järjestäjät joutuivat odottamaan viime hetkeen asti tietoa konserttien järjestämisen mahdollisuudesta. Lopulta viime viikolla tuli tieto kokoontumisrajoitusten jatkumisesta, joten lähes kaikki tapahtumat siirrettiin verkkokonserteiksi.

Run Time Errorin kohdalla koronavirustilanne tosin jopa helpotti teoksen valmistamista. Koska asiakkaita ei tammikuun alussa päästetty kirjaston ylempiin kerroksiin, Steen-Andersen työryhmineen pystyi tutkimaan ja valmistelemaan Run Time Error in Oodi -teosta vapaammin kuin alun perin luultiin.

He olivat valmistautuneet työskentelemään öisin, jolloin kirjastossa ei olisi asiakkaita, mutta koronasulun myötä kirjastossa oli tyhjää myös päivisin.

Musica novassa keskitytään musiikin ja arkkitehtuurin yhteyksiin

Koronaviruspandemian vuoksi määrätyt kokoontumisrajoitukset aiheuttivat sen, että suurin osa Musica nova Helsingin tapahtumista järjestetään suoratoistokonsertteina verkossa, radiossa ja televisiossa. Muutama tapahtuma jouduttiin myös perumaan.

Joka toinen vuosi järjestettävän Musica nova Helsinki -festivaalin teemana on tänä vuonna Polytopia, joka viittaa kreikkalaissäveltäjä Iannis Xenakiksen (1922–2001) kehittämään termiin. Xenakis viittasi sillä valoa, ääntä ja arkkitehtuuria yhdistäviin installaatioihin. Festivaalilla kuullaankin Xenakiksen teoksia.

Tämänvuotisen teeman mukaisesti Musica novan taiteellinen johtaja André de Ridder on tilannut festivaalille nuorilta säveltäjiltä ja arkkitehdeilta uusia teoksia Helsinki Polytopes -teossarjaan.

Muutama Xenakikseen ja Polytopia-teemaan liittyvä tapahtuma pystytään järjestämään tiukkoja yleisörajoituksia noudattaen: Kulttuurisaunassa viitenä iltana järjestettävään Xenakis-kuunteluhuoneeseen pääsee yksi tai kaksi ihmistä kerrallaan, samoin Helsinki Polytopes -teemaan liittyvään Huone 227 -installaatioon, jonka kaikki ajat on tosin jo varattu loppuun. Ulkoilmassa toteutettavaan Machina ex Naturae -ääni-installaatioon pääsee tutustumaan kahtena päivänä. Se sijoittuu Metsämäentien sillan alikulkuun Keskuspuistossa.

Festivaalilla on tänä vuonna kaksi residenssisäveltäjää, ruotsalainen Lisa Streich (s. 1985) ja tanskalainen Simon Steen-Andersen (s. 1976).

Uuden musiikin festivaalilla luonnollisesti kuullaan uusien teosten kantaesityksiä. Niihin kuuluvat Roope Mäenpään orkesteriteos Jamais vu sekä Maija Hynnisen Incandescence-konsertto Radion sinfoniaorkesterin konsertissa. Tapiola Sinfonietta kantaesittää Sami Klemolan Ghost Notes -nimisen konserton Hammond-uruille ja orkesterille. Suomalainen barokkiorkesteri kantaesittää Olli Virtaperkon Moiré-teoksen.

Ajanmukaiset esitystiedot ja suoratoistolähetysten osoitteet kannattaa katsoa verkko-osoitteesta musicanova.fi.