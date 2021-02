Rehellinen ruotsalaisdokumentti seuraa Greta Thunbergia koululakoista YK:n ilmastokokoukseen.

Kaikki alkoi siitä, kun pieni­kokoinen lettipäinen tyttö istahti eräänä perjantaipäivänä Ruotsin valtiopäivätalon seinustalle mukanaan kyltti, jossa luki: Skol­strejk för klimatet, koululakko ilmaston puolesta. Päivän mittaan hän sai seurakseen ihmetteleviä ihmisiä, ja useampien perjantaipäivien mittaan oli syntynyt jo kansanliike, lopulta maailmanlaajuinen ilmastoliike.

Joku, kuka milloinkin, kuvasi koko ajan, jo siellä valtiopäivä­talon luona. Ruotsalainen dokumenttiohjaaja Nathan Grossman kokosi materiaaleista elokuvan, jota onkin jo ehditty odottaa. I Am Greta on valtavan vaikuttava dokumentti Greta Thunbergin (s. 2003) tiestä koko maapallon huomion kohteeksi.

Elokuva ei ihaile vaan keskittyy tarkkailemiseen. Greta Thunberg tulee tutuksi, tutummaksi kuin koskaan tätä ennen. Se näyttää, millainen on poikkeusyksilö, joka ei vain voinut jättää työtään kesken. Totta kai se puhuu myös siitä, että aika on todellakin loppumassa kesken eikä ilmastokriisi helpota, jos me muut vain tyydymme ihailemaan häntä.

Mukana kuvissa on usein Thunbergin isä Svante. Äiti vain vilahtaa loppupuolella. Mukana on hyvinkin intiimiä kuvaa heidän suhteestaan, joka on lämmin ja kannustava mutta myös raastava varsinkin niinä hetkinä, kun Thunberg kieltäytyy syömästä.

Samalla Grossmann on tarkkana siinä, että Thunberg esiintyy koko ajan aktiivisena toimijana ja elokuvan päähenkilönä, ei hoivattavana, vaikka ikänsä puolesta sitä vielä onkin.

Eikä varsinkaan hoidettavana, vaikka siitäkin on tavallaan kysymys. Thunberg löytää oman tasapainonsa vasta, kun hän on saanut ihmiset heräämään, edes hetkeksi. Asperger on hänen voimansa, mutta se vaatii paljon, kaiken.

Grossmanin dokumentti sekoittaa julkista ja yksityistä, mitään siistimättä, vihapuhettakaan. Ehkä kauneinta on kuitenkin Thunbergin näkökulma. Me olemme tottuneet kuviin nuoresta Greta Thunbergista, joka näyttää usein yksinäiseltä suurten valtiopäämiesten roolipelin keskellä, mutta nyt katsomme myös hänen silmillään eikä hän todellakaan ole yksin.

Elokuva huipentuu Atlantin ylitykseen, jonka aikana Thunbergin epätoivo ylittää taas jonkin rajan. Sitä seuraa YK:n ­ilmastokokous ja kuuluisa How Dare You -puhe. Dokumentti päättyy siis vuoteen 2019.

Koronavuonna Thunberg on joutunut tinkimään missiostaan, ja valitettavasti tuoreimmista kuvista näkee, että hän on lakannut jälleen syömästä.

