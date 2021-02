Suomikin on olutmaa, kiinnostava historiasarja todistaa

Kirkkokahvit olivat alunperin kirkkokaljat, selviää Seppo Heikkisen kolmiosaisesta radiosarjasta.

Oluen nauttimisella on Suomessakin hyvin pitkät perinteet.­

Suomalaisia on totuttu pitämään viinaan menevänä kansana, mutta paloviina on meillä ­aika uusi juttu: se tuli kuvioihin vasta keskiajalla. Olutta täällä on sen sijaan pantu jo tuhansia vuosia.

Kaljoittelu oli raittiusliikkeen nousuun asti hyvin arkinen asia. After workitkin on tunnettu jo kauan, sillä kyllä agraariyhteiskunnassakin osattiin ottaa virvoketta työpäivän päälle. Kirkkokahvit olivat itse asiassa alunperin kirkkokaljat. Ja on kuohuvaa maisteltu aamiaisellakin.

Seppo Heikkisen kolmiosaisen historiasarjan kiinnostavin osa on avausjakso, jossa sukelletaan oluen varhaishistoriaan. Myöhemmissä jaksoissa lipsahdetaan oluesta muuhunkin alkoholiin, ja asia on tutumpaa ennestään.

Mahtuu toki niihinkin jaksoihin mainioita tarinoita esimerkiksi meren pohjassa maanneesta hylystä löytyneistä maistiaisista 1800-luvulta. Myös absurdiuteen yltävät yksityiskoh­dat suomalaisesta alkoholi­kont­rollista jaksavat häkellyttää.

Huumausaineista tuttua porttiteoriaa on sovellettu alko­holiinkin, kun on argumentoitu mietojen juomien vapauttamista vastaan. Käsitekukkasten joukkoon pääsee myös ”joukkoalkoholismi”, jonka lietsomisesta anniskeluravintoloita syytettiin.

Asiantuntijahaastatteluiden varaan rakentuvaa sarjaa piristävät hupaisat musiikkinäytteet sekä arkistokatkelmat Ylen ohjelmista 1940-luvulta 1980-luvulle.

Oluen kuohuva historia, Yle Areena sekä Radio 1 maanantaisin klo 12.10.