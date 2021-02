Vuodesta 1998 ilmestynyt suosittu nuortenlehti loppuu.

Nuorten aikakauslehti Demi lakkaa ilmestymästä. Myös lehden verkkosivusto demi.fi ja sen keskustelupalsta suljetaan.

Lehti ilmoitti asiasta muun muassa Instagram-tilillään:

Historian viimeinen Demi ilmestyy 8. huhtikuuta. Demi.fi-keskusteluiden aloittaminen ja niihin osallistuminen päättyy ensi maanantaina. Sen jälkeen vanhoja keskusteluja voi vielä lukea.

Kansallisen mediatutkimuksen mukaan painetulla lehdellä on ollut 33 000 lukijaa ja verkkosivuilla keskimäärin 54 000 lukijaa viikossa. Lehti on ilmestynyt 12 kertaa vuodessa.

A-lehtien toimitusjohtaja Kaisa Ala-Laurila sanoo syyn lakkauttamiselle olevan se, ettei Demille ole löytynyt ”riittävää kaupallista kysyntää”.

”Lehden tilaajamäärä on pienentynyt ponnisteluista huolimatta jo vuosia, ja se on kehitys, jota on vaikea kääntää.”

Demi-lehteä on tehnyt pieni toimitus, johon kuuluu lehden verkkosivujen mukaan päätoimittajan lisäksi kaksi tuottajaa ja yksi somestrategi. Ala-Laurilan mukaan lakkauttamisella ei ole henkilöstövaikutuksia.

”He, jotka ovat vakituisissa työsuhteissa, siirtyvät tekemään muita lehtiä.”

Ala-Laurilan mukaan A-lehdet ”teki kaikkensa” Demin kysynnän kasvattamiseksi.

”Teimme kohderyhmä-ymmärrystä lisäävää tutkimusta ja laadukasta nuorten journalismia. Yritimme hakea kaupallistamisen potentiaalia sisäisen start-upin voimillakin. Mutta A-lehtien jokaisella brändillä pitää olla vahva rooli, joka tuottaa hyvää yhteiseen pottiin. Ei sellaisia mediabrändejä ole järkevää pitää hengissä, jotka eivät kannata”, Ala-Laurila sanoo.

Demin tulevaisuus on ollut kysymysmerkki jo muutaman vuoden ajan, kun A-lehdet on myllännyt medioitaan.

Kun A-lehdet järjesteli aikakausbrändiensä toimituksia uusiksi reilu vuosi sitten, Demi jäi ulkopuolelle kolmesta mediaryhmästä, joille kullekin määrättiin omat päätoimittajansa.

”Lisäksi A-lehtiin kuuluu nuorten mediabrändi Demi, jonka tulevaisuuden liiketoimintamalleja kehitetään omassa sisäisessä startup-yksikössä”, kertoi Kauppalehden uutinen aiheesta lokakuussa 2019.

Demiä on julkaistu vuodesta 1998 lähtien. Alun perin kohderyhmäksi ilmoitettiin ”alle 20-vuotiaat teinitytöt”, mutta lukijakunta laajeni vuosien mittaan.

Lehti on käsitellyt viihteen lisäksi laajasti nuoria koskettavia aiheita, kuten seksuaali- ja mielenterveyttä ja ilmastonmuutosta.

Vuonna 2005 Demi nousi Suomen suurimmaksi nuorten lehdeksi, ja Helsingin Sanomat kirjoitti silloin näin:

”Sano ei aina, jos joku kieltää sinua tekemästä jotain, koska olet tyttö. Demi-lehdestä poimittu ohje kuvaa koko lehden linjaa, etenkin täydennettynä toisella lehden ohjeella: Sinulla on aina oikeus perääntyä, jos haluat.”

Vuonna 2013 Ihmisoikeusjärjestö Seta palkitsi Demin homo-, bi- ja transnuoret huomioivasta journalismista ja keskustelukulttuurista Asiallisen tiedon omena -palkinnolla.

Demi oli tuolloin ryhtynyt käyttämään sukupuolisidonnaisten sanojen sijaan neutraaleja ilmaisuja. Tyttö- tai poikaystävän sijaan lehdessä käytettiin termejä ”muru”, ”kulta”, ”rakas” tai ”ihastus”.

Sukupuolineutraali puhetapa tuli lehteen lukijoiden toiveesta. Lehden lukijayhteisö on ollut hyvin aktiivinen, myös lehden keskustelupalstalla ja sosiaalisessa mediassa.