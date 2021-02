Seksuaalinen häirintä

Levy-yhtiö Loma Vista ei tee enää yhteistyötä Marilyn Mansonin kanssa. Myös muusikon esiintyminen kahdessa televisiosarjassa perutaan. Manson kieltää syytösten paikkansapitävyyden.

Levy-yhtiö, agentti ja televisiokanava ovat reagoineet maanantaina julki tulleisiin muusikko Marilyn Mansoniin kohdistuneisiin hyväksikäyttösyytöksiin, joiden todenperäisyyden artisti on nyt itse kieltänyt.

Loma Vista -levy-yhtiö ilmoitti nopeasti, että se katkaisee sopimuksensa Mansonin eli oikealta nimeltään Brian Warnerin kanssa.

Levy-yhtiö kertoi Instagram-tilillään, että se lopettaa välittömästi Mansonin viime vuonna julkaistun albumin mainostamisen. Lisäksi yhtiö on päättänyt, ettei se jatkossa tee minkäänlaista yhteistyötä muusikon kanssa.

Manson ja Loma Vista Recordings ovat tehneet yhteistyötä kolmen albumin verran. Yhteistyö alkoi vuonna 2015 julkaistun The Pale Emperor -albumin myötä. Artisti ja levy-yhtiö solmivat jakelusopimuksen eli Manson omistaa yhä oikeudet musiikkiinsa, mutta levy-yhtiöllä on ollut lupa musiikin jakeluun.

Myös agenttitoimisto Creative Artist Agency (CCA) harkitsee lopettavansa yhteistyön Mansonin kanssa, kertoo elokuvasivusto Deadline. Asiaa ei ole kuitenkaan vielä varmistettu.

Mansonin piti myös esiintyä kahdessa televisiosarjassa, mutta näin ei nyt tapahdu.

Mansonin piti esiintyä yhdysvaltalaisen televisiokanava AMC:n Creepshow-sarjan toisella tuotantokaudella. Nyt Mansonin osuus leikataan pois sarjasta, ja osuus korvataan jollakin toisella.

Sarja perustuu George A. Romeron ohjaamaan samannimiseen elokuvaan vuodelta 1982. Sarjan ensimmäinen tuotantokausi julkaistiin vuonna 2019.

Mansonia ei myöskään nähdä jatkossa Starz-televisiokanavan American Gods -sarjassa. Hän esittää juuri julkaistussa jaksossa viikinkimetallinbändin laulajaa, jonka piti olla merkittävässä osassa seuraavassa jaksossa.

Kanava on kuitenkin ilmoittanut, ettei Mansonia nähdä enää sarjan tulevissa jaksoissa.

Syynä yhteistöiden päättymiseen ovat Mansoniin kohdistuneet hyväksikäyttösyytteet. Näyttelijä Evan Rachel Wood julkaisi maanantaina Instagramissa kirjoituksen, jossa hän syyttää Marilyn Mansonia vuosia kestäneestä hyväksikäytöstä.

Woodin mukaan Manson aloitti seksuaalisen ahdistelun, kun Wood oli teini-ikäinen. Woodin mukaan Manson aivopesi ja manipuloi näyttelijää alistumaan.

Wood ja Manson aloittivat seurustelun vuoden 2006 paikkeilla. Tuolloin Wood oli 18-vuotias ja Mansons 36-vuotias. He menivät kihloihin vuonna 2010.

Maanantaina myös neljä muuta taiteen ja muodin parissa työskentelevää naista esittivät omat hyväksikäyttösyytöksensä Instagramissa.

Yhteistä Ashley Waltersin, Sarah McNeillyn, Ashely Lindsay Morganin ja kuvataiteilija Gabriellan syytöksille on Mansonin väitetty väkivalta, psykologinen hyväksikäyttö ja manipulointi. Kolme neljästä mainitsee myös erikseen kärsivänsä traumaperäisestä stressihäiriöstä Mansonin takia.

Marilyn Manson esiintyi Rockfestissä Hyvinkäällä vuonna 2018.­

Manson on nyt vastannut syytöksiin Instagram-tilillään. Hän on kiistänyt häntä kohtaan esitetyt väitteet.

”Ilmiselvää on, että taiteeni ja elämäni ovat jo pitkään aiheuttaneet sanaharkkaa, mutta nämä viimeaikaiset väitteet minusta ovat kammottavaa todellisuuden vääristelyä. Intiimit suhteeni ovat aina perustuneet yhteisymmärrykseen samanmielisten kumppaneideni kanssa. Tästä huolimatta jotkut ovat nyt valinneet esittää menneisyyden väärässä valossa. Tämä on totuus”, Manson kirjoittaa.

Manson on tunnettu goottityylistä inspiroituneista mustista vaatteistaan ja vahvasta meikistään. Hänen hittejään ovat muun muassa The Dope Show ja Personal Jesus. Häntä on kutsuttu pimeyden ruhtinaaksi ja pimeyden prinssiksi.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa Rolling Stone ja Vanity Fair.