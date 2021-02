Festivaalit

Frigg soittaa Kaustinen Folk Music Festivalilla juhlakeikan alkuperäiskokoonpanossaan.

Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkifestivaali Kastinen Folk Music Festival aiotaan ensi kesänä järjestää, välivuoden jälkeen.

Tapahtuman suurimpiin nimiin lukeutuu maailman tunnetuin saamelaisartisti, norjalainen Mari Boine. Hän esiintyy pääareenalla 16. heinäkuuta.

Kotimaisista kansanmusiikin huippunimistä nähdään päälavalla Frigg, joka tuo 20-vuotisjuhlakonserttiinsa alkuperäisen norjalais-suomalaisen kokoonpanonsa.

Energisyyttä lavalle tuovat myös virolainen MandoTrio ja nuori ruotsalainen yhtye Spöket i Köket sekä suomalais-beniniläinen Helsinki-Cotonou Ensemble. Modernia kansanmusiikin tulkintaa tarjoavat Venla Ilona Blom ja J-P Piirainen.

Kaustisen oma ”houseband” on saanut vuosien varrella solistikseen tunnettuja suomalaisia nimiä, esimerkiksi vuonna 2016 yhtyeen kanssa esiintyi Pave Maijanen. Ohjelmassa on ollut solistien omia kappaleita kansanmusiikillisin sovituksin. Tänä vuonna haasteeseen on tarttunut Mariska.

Muita kotimaisia suosikkinimiä festivaalilla ovat Behm ja Kaustisella aiemminkin nähty Samuli Putro. Festivaalilla tavataan myös pohjalaisten oma suosikkiyhtye Rehupiikles.

Koko perheen ohjelmassa esiintyvät muun muassa Kangasalan Pikkupelimannit, Mimmit ja Siina & Taikaradio.

Tämän kesän teema festivaalilla on Pohjoismaiden vanhimpiin kansantanssin muotoihin lukeutuva polska. Sitä on tarkoitus tanssia piireissä, ketjuissa ja pareittain, ja sitä myös soitetaan ja lauletaan ahkerasti festivaalin ajan – mikäli koronavirustilanne tällaiset toiminnot sallii.

Maakunnista esiin nostetaan tänä vuonna Kymenlaaksoa ja sen perinteitä.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat järjestettiin ensi kerran vuonna 1968. Juhla on edelleen Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkitapahtuma, ja se tunnetaan kauempanakin maailmalla.

Viime vuonna fyysinen tapahtuma jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi, mutta sen sijaan järjestettiin suurta suosiota kerännyt VirtuaaliKaustinen-tapahtuma.

Tänä vuonna festivaali on tarkoitus järjestää 12.–18. heinäkuuta.