Tv-sarja Vikingsiin tehty musiikki on nostanut Wardrunan kansainvälistä huomioarvoa.

Folk

Wardruna: Kvitravn.

Sony/Columbia. ★★★★

Aloitetaan lopusta, toisin sanoen Kvitravn-levyn viimeisestä kappaleesta Andvevarljod.

Kymmen­minuuttinen päätösraita kasvaa ja liitelee juuri niin majesteettisesti kuin norjalaiselta Wardrunalta, modernin folkmusiikin nimibändiltä, sopiikin odottaa.

Ukkonen jyrähtelee ja rytmi kalkahtelee ja tömähtelee isosti kajahdellen. Jouhikolta kuulostava, jousella soitettu lyyrasoitin crwth luo päättäväiseen rytmiikkaan jännitteistä, hienovireistä tunnelmaa ja laulu raikaa antaumuksellisesti.

Varsinainen herkku alkaa kuitenkin kolmen minuutin kohdilla, kun intensiivinen kappale on hetkeksi rauhoittunut ensimmäiseen suvantoonsa. Hengähdyksen jälkeen ääneen pääsevät Kirsten Bråten Berg, Sigrid Berg, Unni Løvlid sekä Ingebjørg Reinholdt.

Vierailijat eivät ole mitään satunnaisia heleä-äänisiä koristelijoita vaan kiiteltyjä perinnemusiikin esittäjiä, joista varsinkin Kirsten Bråten Berg, 71, on luonut maineikkaan uran ja saanut saavutuksistaan peräti kuninkaallista huomiota ritarinarvon muodossa.

Näin maailmat lyövät kättä. Wardrunan säveltäjän ja pääasiallisen visionäärin Einar Seivikin taustalta ei alun alkaen löydy valtiollisesti tunnustettua toimintaa vaan muun muassa pahamaineinen black metal -yhtye Gorgoroth.

Toki myös Seivik on nyttemmin saanut tunnustusta sekä musiikintekijänä että riimuperinteen tuntijana. Tv-sarja Vikingsiin tehty musiikki nosti Wardrunan kansain­välistä huomioarvoa, ja Kvitravn on yhtyeen ensimmäinen julkaisu suurelle Columbia Recordsille.

Samaten Norjassa on hyvän aikaa sitten huomattu, että black metalin tekijät voivat olla tervehenkinen osa kansallisromanttisia pyrintöjä, mistä esimerkkinä sikäläinen kansalliskirjasto on ottanut hiljattain Darkthronen levyn osaksi kulttuurihistoriaa esittelevää näyttelyään.

Andvevarljod kertoo tarinaa elämänlankojen kutomisesta ja ihmishengen yhteydestä tuuleen ennen ja jälkeen syntymän.

Kappaleen voimallisuus toisaalta välittyy, vaikkei arkaistista norjaa ymmärtäisikään.

Ylipäätään Wardruna ei yritä viedä kuulijaansa ummehtuneen pölyn keskelle vaan se pitää menneen mukana nykyajassa, tekee perinteestä omaa tulkintaansa. Koska elämiskelpoinen traditio on muovautuva prosessi eikä lukittu kokonaisuus – ja koska emme voi varmuudella edes tietää, millaista musiikkia bändin perinnesoittimilla on tarkalleen ottaen soitettu ja kuinka muinaisrunoja on laulettu toista tuhatta vuotta sitten.

Yhtä kaikki, menneen ajan rooli kuvassa on selkeä. Vaikka bändi ei haastatteluissaan haikaile myyttisille aikakausille saati yritä identi­fioitua miksikään viikingeiksi, tällainen ritualistinen ja vanhahtava musiikkielämys arvatenkin tuo useimmille mieleen maisemia, joissa älylaitteet eivät pirise ja yleisfiilis huokuu tarkemmin määrittelemätöntä alkuvoimaisuutta.

Niin kunnianhimoinen yhtye kuin Wardruna onkin, sen musiikki on samalla hyvin kuulijaystävällistä. Selkeä rytminen pulssi maadoittaa aloilleen, avarat äänimaisemat taas luovat soljuvaa eeppistä tunnelmaa kuin elokuvissa.

Seivikin ja Lindy Fay Hellan sekä taustalaulajien Arne Sandvollin ja HC Dalgaardin lauluäänet soivat hyvin yhdessä, ja musiikki moniäänisine lauluineen ja kaikkine kieli-, puhallin- ja lyömäsoittimineen kerrostuu erittäin huolellisesti tuotetulla tavalla.

Omalla tavallaan Wardrunasta tulee mieleen romanttisia folksävyjä ja poppia yhteen liittänyt irlantilainen Clannad, jonka musiikki on kaikessa taidokkuudessaan paikoin äärimmäisen sileää äänitapettia, mutta silti hyvin miellyttävää.

Toisaalta Kvitravnin nimikappale kuulostaisi sähkökitaroin soitettuna hyvinkin paljon viikinkihevi-genren luoneelta ruotsalaiselta Bathorylta. Toisin sanoen jostain muinaishissimusiikista puhuminen olisi jo harhaanjohtavaa.

Oli kyse hartaista tai intensiivisistä tunnelmista, Wardrunan musiikkia leimaa herkeämätön läsnäolo. Sen ylväys tarjoaa maallistuneellekin kuulijalle nautittavan välähdyksen henkistyneestä maailmasta.

Kriitikon valinnat: Musiikki-ilakointia ja mielihyvän puutetta

Dokumenttisarja / metal

Enslaved – Heimvegen

TV Haugaland.

★★★★

Enslaved nousi tunnettuuteen 1990-luvulla Norjan black metal -ympyröissä. Taiteellisesti vahva ja omalaatuinen yhtye on nimenä jäänyt monien kaveribändiensä varjoon – oman arvionsa mukaan siksi, että sen jäseniltä ei löydy mediaseksikkäitä rikosrekistereitä tai muuten veristä historiaa.

Nyt edelleen aktiivisen yhtyeen syntyvaiheita kartoitetaan 12-osaisessa dokumenttisarjassa, josta ilmestyy viikoittain jakso Youtubeen.

Lakonisen humoristinen ja valaiseva sarja kontekstoi hienosti, millaista on ollut olla nuorena mukana luovassa etujoukossa, jota esimerkiksi äänittäjäparat vain vaivoin käsittivät.

Levy / rock

Wöyh!: IV.

Kaskelotti Records.

★★★

Stam1nasta ja YUP:sta tuttujen Hyyrysen veljesten Antin ja Jussin monimuotoista musiikki-ilakointia esittävä Wöyh! on ehtinyt jo neljänteen levyynsä. Edelleen bändissä yhdistyy sekä taituruus ja kunnianhimo että ilveily niiden kustannuksella.

Käsillä voisi olla rasittavaa musiikkiopistovitsailua, mutta kokeneiden tekijöiden musiikillisessa ja verbaalisessa kikkailussa huokuu hyväntuulista vilpittömyyttä.

Tällainen albumivetoinen ja hauska musiikki tuntuu terveellä tavalla epäajanmukaiselta. Sitä paitsi esimerkiksi Kuolemansäde on ilman mitään muusikkoälykkölaseja yksinkertaisesti hyvä biisi.

Levy / rock

Paha-Viitanen: Vihreät kasvot.

Humu Records.

★★★★

Rujoa rokkia ja kauhu­juttuja! Mika Sollaksen, Faarao Pirtti­kankaan ja Janne Heikkisen muodostama Paha-Viitanen ponnistaa samasta kummitustarinoita ja hullunkiiltoista näkemystä yhdistävästä henkisestä ilmapiiristä kuin vaikka Screaming Lord Sutch ja The Cramps.

Pohjois-Savon Varpaisjärveltä lähtöjään oleva soittajisto onnistuu tuomaan musiikkinsa myös jotain hyvin paikallisen oloista, kuten kappaleissa Suokatu 13 ja Varpaisjärvi ADD.

Jos vaikka Kauko Röyhkän hieno Paha maa kuulostaa tekstiltään toisen käden kertomuksilta, tässä kohelluksessa tuntuu, kuin asialla olisivat näkijät ja kokijat itse. Samalla laulujen palavat naiset ja perverssit aaveet tuntuvat vielä hiukan kutkuttavammilta.

Single / folk

Chelsea Wolfe & Emma Ruth Rundle: Anhedonia

Sargent House. ★★★

Sekä hiukan tunnetumpi Chelsea Wolfe että duetto­kumppaninsa Emma Ruth Rundle edustavat lauluntekijöiden kaartia, jossa ilmaisu on periaatteessa kuin folkmusiikkia, mutta jossa on silti mukana aimo annos metallimusiikin raskassoutuisuutta ja dekadentteja mielentiloja.

Anhedonia tarkoittaakin kyvyttömyyttä nauttia, mielihyvän puutetta.

Vaikka ilmeisiä melodisia koukkuja ei juuri tarjoilla, yhdysvaltalaisten laulaja-lauluntekijöiden kelmeästä esityksestä välittyy kauneutta ja voimaa.