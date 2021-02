Foo Fighters yritti välttää politiikan kymmenennellä albumillaan – ja onnistui melkein.

Kun punk-taustainen stadionrock-yhtye julkaisee uuden albumin tässä ajassa, voisi kuvitella, että levy pursuaisi vallitsevan poliittisen tilanteen synnyttämää synkkää paatosta.

Foo Fighters teki toisin.

Sen sijaan rockbändien kohdalla tuskastumiseen asti hoettu klisee ”uudistumisesta” pitää kerrankin paikkansa; ensimmäinen single Shame Shame Shame tuo mieleen Princen, vaan ei mitään, mitä Foo Fighters on tehnyt aiemmin.

Kitaristi Chris Shiflett on asiasta innoissaan.

”Kaltaisemme yhtyeet jämähtävät helposti paikalleen. Halusimme luoda jotain, mistä meitä ei tunneta”, Shiflett kertoo puhelimitse kotoaan Los Angelesista.

Toden totta, pitkin yhtyeen uutta albumia Medicine At Midnightia toistuvat funk- ja discokompit saavat kulmakarvat kohoamaan kummastuksesta.

”Dave (Grohl, laulaja ja Foo Fightersin pomo) halusi tehdä ajatonta funkilla ja discolla maustettua rockia. David Bowien Let’s Dance! -levy oli iso inspiraation lähde.”

Shiflett kertoo, että Foo Fighters alkoi kirjoittaa kymmenettä albumiaan tilanteessa, jossa ”yhtye oli jo lähes turtunut Trumpin hallinnon mielipuolisuuteen”. Siksi Yhdysvaltojen myrkyttynyt ilmapiiri ei kaapannut albumilla pääroolia.

”Tilanne on ollut täällä hysteerinen viimeiset neljä vuotta. Siitä on tullut uusi normaali.”

Yhdysvaltojen poliittinen sekasorto ja kansan jakautuminen ovat kuitenkin mietityttäneet myös Foo Fighters -leirissä.

Uuden albumin kappaleista Waiting On A War kertoo suoraan siitä, kuinka Dave Grohl pelkäsi nuorena sotaa ja on nyt aikuisena joutunut huomaamaan, kuinka sama pelko on siirtynyt hänen tyttäreensä.

”On jonkinlainen lähtökohta toipumiselle, että Trumpista on nyt päästy eroon”, Shiflett huokaisee.

”Silti ne syyt, joiden takia Trump pääsi valtaan, ovat yhä olemassa. Hän voitti, koska työväenluokka ei voi hyvin. Se asia ei ole muuttunut. Siksi pelkään jo valmiiksi Joe Bidenin jälkeistä aikaa.”

Foo Fighters oli juuri saanut albumin valmiiksi ja aloittamassa treenikuurin, kun kaikki pysähtyi kuin seinään.

”Olemme istuneet valmiin levyn päällä nyt kokonaisen vuoden!”

”Kuukausien hiljaiselon jälkeen Dave tuli kärsimättömäksi ja totesi, että ei me voida vain perseillämme istua! Niinpä ryhdyimme taas treenaamaan.”

Kuinka maailman suurimpiin lukeutuva rockbändi toimii pandemiaolosuhteissa?

”Meitä on testattu enemmän kuin ketään! Jokainen jäsen testataan ennen jokaista tapaamista ja lisäksi on turvavälit ja maskit ja kaikki muut perinteiset herkut.”

Treenaamisen lisäksi Foo Fighters on tehnyt joitain striimattuja esiintymisiä, joista huomattavin tapahtui presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisjuhlissa.

Foo Fighters San Diegossa kesäkuussa 2019. Kuvassa Taylor Swift (vas.), Nate Mendel, Dave Grohl, Pat Smear, Rami Jaffee ja Chris Shiftlett.­

Tämän voisi tulkita niin, että entisistä punkkareista on tullut osa establishmentia.

Ajatusleikki on kutkuttava varsinkin Dave Grohlin kohdalla, joka on varttunut Washington DC:n hardcore punk-skenessä. Matka kaupungin punk-klubeilta Valkoiseen taloon ei ole kilometreissä pitkä, mutta vertauskuvallisesti sitäkin mittavampi.

Shiflett hymähtää ajatukselle.

”Taidamme olla jo vakiovieraita Valkoisessa talossa. Olemme esiintyneet siellä kerran Obaman kutsumana ja kerran jossain Kennedyn kunniaksi järjestetyssä juhlassa ja sitä ennen jo jossain John Kerryn varainkeruu-rallyssä”.

”Trump-rallyistä olemme kieltäytyneet!”, kitaristi nauraa.

Chris Shiflettillä suhde Suomeen on läheinen.

Hän ei vieläkään innostu muistelemaan tragikoomisesti päättynyttä pestiään The Real McCoy -bändissä, jonka kitaristina hän toimi koko yhtyeen kolmen keikan pituisen elinkaaren ajan vuonna 2009.

Sen sijaan sanoo napakasti, ettei hänen ja Andy McCoyn päätyminen hetkeksi samaan bändiin ollut sattumaa. Hanoi Rocks on ollut Shiflettille yksi hänen elämänsä tärkeimpiä innoittajia.

”Löysin Hanoi Rocksin, kun isoveljeni toi levykaupasta kotiin silloin uunituoreen albumin Two Steps From The Move. Levy muutti käsitykseni rockmusiikista.”

”Aloin keräillä Hanoi-levyjä eikä se ollut ennen internetiä mikään helppo harrastus! Vähitellen olen onnistunut metsästämään kaikki tietämäni Hanoi-julkaisut, viimeisin löytö taitaa olla Self Destruction Blues.”

Foo Fighters Radio -nimisen soittolistan kasaaminen suoratoistopalveluihin on tuonut Shiflettin yhteen Hanoi Rocks -johdannaisen musiikin kanssa jälleen ihan viime aikoina.

”Minä vastaan soittolistan glamrock-osuudesta. Tiedätkö muuten, mikä on maailman parasta glamrockia? Se on Hanoi Rocksin hajoamisen jälkeen ilmestynyt Andy McCoyn ja Nasty Suiciden Suicide Twins -duon levy.”

”Jos se levy julkaistaisiin nyt, sitä kutsuttaisiin americanaksi.”