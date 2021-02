Münchenistä Helsinkiin siirtyvä Antti Siirala aloittaa uudessa tehtävässä elokuun alussa.

Antti Siirala (s. 1979) on nimitetty pianomusiikin professoriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan. Hän aloittaa tehtävässä 1. elokuuta 2021. Hän seuraa tehtävässä Erik T. Tawaststjernaa, joka jäi eläkkeelle vuonna 2018.

Koronaviruspandemian vuoksi Tawaststjernan seuraajan valinta viivästyi, ja tehtävää on väliaikaisesti hoitanut Matti Raekallio.

Pianomusiikin professorin tehtävää haki 39 henkilöä, joista neljä kutsuttiin antamaan opetusnäytteet marraskuussa 2020.

Vuodesta 2013 Antti Siirala on työskennellyt Saksassa Hochschule für Musik und Theater Münchenin professorina. Hän on toiminut vierailevana professorina myös New Yorkin Juilliard-musiikkikorkeakoulussa sekä Sibelius-Akatemiassa ennen Erik T. Tawaststjernan jäämistä eläkkeelle.

Siirala voitti 2000-luvun vaihteessa useita merkittäviä kansainvälisiä pianokilpailuita ja on konsertoinut sen jälkeen laajasti ympäri maailmaa.