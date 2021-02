Oscar-voittaja Hal Holbrook on kuollut – muistetaan Watergate-skandaalin ”Syvänä kurkkuna” sekä Mark Twain -esityksestä, jonka hän toi myös Suomeen

Hal Holbrook esitti Mark Twain -monologia yli 60 vuotta ja vei sitä ympäri Yhdysvaltoja ja maailmaa.

Palkittu näyttelijä Hal Holbrook on kuollut, kertovat The New York Times ja uutistoimisto Reuters. Holbrook kuoli 95-vuotiaana 23. tammikuuta kotonaan Beverly Hillsissä Kaliforniassa. Hänen avustajansa vahvisti kuoleman maanantaina 1. helmikuuta.

Holbrook tunnettiin amerikkalaista kirjailijalegenda Mark Twainia käsittelevästä monologiesityksestään sekä rooleistaan useissa klassikkoelokuvissa, muun muassa roolistaan Syvänä kurkkuna elokuvassa Presidentin miehet (1976)

Vuonna 2008 Holbrook palkittiin parhaan miessivuosan näyttelijän Oscarilla roolistaan Sean Pennin elokuvassa Erämaan armoille. Samalla hänestä tuli vanhin Oscarilla koskaan palkittu miesnäyttelijä – myöhemmin ennätys on tosin jo rikottu. Holbrook oli tuolloin 85-vuotias. Emmy-palkintoja Holbrook sai kaikkiaan viisi.

Kaikkein eniten mainetta Holbrookille toi kuitenkin hänen luomansa yhden miehen esitys Mark Twain Tonight.

Esitys esitteli vanhuuden päiviään jo viettävän amerikkalaisen legendan, kirjailijan, humoristin ja sosiaalikriitikon, yhdistelemällä hänen kirjoituksiaan. Monologin aiheet liikkuivat uskonnosta politiikkaan ja ihmisen heikkouteen, mutta erityisesti Holbrook korosti Twainin humoristista puolta.

Huomiota kiinnitti myös Holbrookin poikkeuksellinen yhdennäköisyys Twainin kanssa, jonka hän loihti tuuheiden valkoisten viiksien, meikin, peruukin, valkoisen puvun ja sikarin avulla.

Holbrook alkoi kehitellä esitystään jo opiskeluaikanaan 1950-luvulla ja testaili sitä New Yorkin yökerhoissa. Vuosikymmenen lopulla hän vei sen myös off-Broadwaylle. Broadwaylla se sai ensi-iltansa 1966.

Viimeinen esitys oli Broadwaylla vuonna 2006, mutta Holbrook jatkoi Twainin esittämistä aina vuoteen 2017 asti.

Siinä välissä Holbrook ehti esittää Twainia myös Yhdysvaltain ulkoministeriön sponsoroimalla kansainvälisellä kiertueella ympäri maailmaa sekä Yhdysvaltain kaikissa osavaltioissa ja pienimmissäkin kaupungeissa. Hänen on laskettu esittäneen Twainia yli 60 vuoden aikana kaikkiaan 2 000 kertaa. Holbrook sai esityksestä Tony-palkinnon 1966, ja seuraavan vuoden televisioesitys toi Emmy-ehdokkuuden.

”Mark Twain on minulle jotain hyvin arvokasta. Rooli on ollut kuin toinen käteni minulle koko elämäni ajan”, Holbrook sanoi NRP:n haastattelussa 2007.

Holbrook toi esityksensä myös Suomeen osana Euroopan-kiertueetta. Helsingin Sanomat kertoi vuonna 1960, kuinka esitys kesti kaksi tuntia, mutta Holbrookin naamioituminen vei jopa kolme ja puoli tuntia. Esitys pidettiin Helsingin konservatorion salissa.

Hal Holbrook vieraili Suomessa vuonna 1960.­

Valkokankaalla Holbrookin ensimmäinen rooli oli vuonna 1966 Sidney Lumet’n elokuvassa The Group. Suuremman yleisön tietoisuuteen hän murtautui Clint Eastwoodin vastanäyttelijänä Likaisen Harryn ensimmäisessä jatko-osassa Magnum .44 (1973).

Hänet nähtiin myös elokuvissa Creepshow, Päiväsi ovat luetut, Oliver Stonen Wall Street – rahan ja vallan katu, Sydney Pollackin Firma ja Steven Spielbergin ohjaama Lincoln vuonna 2012.

Mieleen jäänyt rooli oli myös Martin Sheenin roolihahmon kumppani elokuvassa That Certain Summer vuonna 1972. Sen on sanottu olleen ensimmäinen televisioelokuva, joka kuvasi homoseksuaaleja sympaattisesti.

Holbrookin kaikkein kuuluisimpia rooleja valkokankaalla oli Syvä kurkku Alan J. Pakulan ohjaamassa, moninkertaisesti Oscar-palkitussa elokuvassa Presidentin miehet. Se kertoi tositarinan 1970-luvun alun Watergate-skandaalista, tietomurrosta, joka johti presidentti Richard Nixonin eroon.

Syvä kurkku oli The Washington Postin toimittajien Bob Woodwardin ja Carl Bersteinin tuntematon tietolähde, jonka tiedot johtivat Watergate-skandaalin paljastumiseen. Tietovuotajan henkilöllisyys salattiin vuosikymmeniä. Se paljastui vasta vuonna 2005, kun FBI:n entinen apulaisjohtaja W. Mark Felt paljasti olleensa kyseinen tietolähde.

Elokuvassa Holbrookin näyttelemän hahmon kuuluisin repliikki oli ”Follow the money” eli ”Seuratkaa rahoja”. Todellisuudessa W. Mark Felt ei kuitenkaan sanonut näin.