Tammi julkaisee Gormanilta tänä vuonna kolme kirjaa.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisissa esiintyneen nuoren runoilijan Amanda Gormanin teoksia julkaistaan pian myös suomeksi, sillä Tammi on hankkinut oikeudet hänen teoksiinsa. Tulossa on tämän vuoden aikana kolme kirjaa.

The Hill We Climb -niminen erikoispainos julkaistaan tänä keväänä niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Teos sisältää Gormanin virkaanastujaisissa lukeman runon The Hill We Climb: An Inaugural Poem for the Country sekä Oprah Winfreyn kirjoittaman esipuheen.

Tammi kertoo tiedotteessaan, että teoksen ensipainos tulee olemaan Yhdysvalloissa miljoona kappaletta.

Gormanin runokokoelma The Hill We Climb ja lastenkirja Change Sings julkaistaan suomeksi loppuvuodesta.

Tammen mukaan Gormanin teokset ovat herättäneet suurta kiinnostusta ja niiden oikeudet on myyty huutokaupoilla jo lukuisiin maihin.

22-vuotias Gorman on nuorin koskaan Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaisissa esiintynyt runoilija. Hänen esiintymisensä ja karismansa vetosivat suureen yleisöön, ja hänestä tuli kerralla ihailtu julkisuuden henkilö.

Gormanilla on jo yli miljoona seuraajaa Twitterissä, ja hänen kolme vielä julkaisematonta teostaan nousivat heti Amazonin myyntilistan kärkeen.

Tulevana sunnuntaina hän esiintyy amerikkalaisen jalkapallon suurtapahtumassa Super Bowlissa.