Fox News on ahdingossa Yhdysvalloissa.

Sen katsojaluvut ovat pudonneet Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen.

Sitten tammikuun kahdella ensimmäisellä viikolla kaapeli-tv-uutiskanavien keskinäisessä kilpailussa tapahtui jotain, mitä ei Forbes-talouslehden mukaan ole tapahtunut 20 vuoteen: Fox News jäi keskimääräisissä katsojaluvuissa sekä CNN:n että MSNBC:n taakse kaksi viikkoa putkeen, ja oli joka päivä perässä mainostajille tärkeässä 25–54-vuotiaiden katsojasegmentissä.

Fox Newsin kannalta luvut paranivat hieman viime viikolla, ja CNN:n katsojaluvat romahtivat, kun Joe Bidenin presidenttikausi pääsi vihdoin käyntiin. Näin kävi, koska repiviä juttuja Washingtonista ei enää syntynyt päivittäin.

Silti tilanne on poikkeuksellinen: ensimmäistä kertaa 20 vuoteen Fox News ei voi rehellisesti väittää olevansa suosituin kaapeli-tv:n uutis- ja mielipidekanava.

Jonkinlainen pudotus oli odotettavissa, kun kanavan lemmikki, ex-presidentti Donald Trump hävisi vaalit ja joutui lähtemään Valkoisesta talosta.

Näin kävi myös vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa, kun Barack Obama aloitti toisen kauden presidenttinä ja republikaanien Mitt Romney hävisi vaalit. Kun ”oma joukkue” häviää, sitä kannattanutta loputonta mielipidetulvaa ei välttämättä jaksa seurata hetkeen yhtä intensiivisesti.

Tällä kertaa Fox Newsillä on kuitenkin myös kilpailijoita vielä oikeammalla, niin sanotulla höyrylaidalla, kun Trump suositteli kannattajiaan katsomaan mieluummin Newsmaxia ja One America News (OAN) -kanavia.

Hän oli kyllästynyt Fox Newsiin, joka ei ilmeisesti lähtenyt tarpeeksi innokkaasti mukaan salaliittoteorioihin presidentinvaalien vilpillisyydestä.

Mihin Trumpin henkilökohtaiseksi propagandakanavaksi neljäksi vuodeksi muuttunut Fox News on menossa?

”Mielenkiintoinen murroskohta ja historiallinen suvantovaihe on käynnissä, mutta onko se vain suvantovaihe? Käykö kuitenkin niin, että katsojat palaavat kun vanhat, turvalliset vastakkainasettelut palaavat? Kommunistisosialisti Biden, siihen retoriikkaan ollaan palaamassa”, sanoo populismia ja polarisaatiota tutkiva, väitöskirjaa valmisteleva Joonas Koivukoski Helsingin yliopistosta.

Jos Foxin viimeistään syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen saavuttama vankka asema alkaisi nyt Trump-junan mentyä horjua, ”se olisi tosi iso juttu”, Koivukoski sanoo.

Miten Fox News on pärjännyt niin hyvin, ollut viimeisen 20 vuoden ajan säännöllisesti suosituin kaapeli-tv-uutiskanava ja siten suurin yksittäinen poliittisen tiedon lähde Yhdysvalloissa?

Rupert Murdoch Fox-kanavaa koskeneessa lehdistötilaisuudessa vuonna 1995.­

Yksi lyhyt vastaus on Rupert Murdoch ja hänen rahansa, Koivukoski sanoo.

”Hän upotti ainakin puoli miljardia dollaria, ehkä miljardin, että sai vakiinnutettua Fox Newsin 90-luvun puolivälissä. Ensimmäiset viisi tai kuusi vuotta olivat rankasti tappiollista toimintaa ja mahdollisia vain siksi, että News Corpilla oli tarpeeksi rahaa. Murdoch halusi tarpeeksi kovasti megafonin omalle toiminnalleen myös Yhdysvalloissa.”

Jos lähtee suurmiesajattelusta, moni asia Fox Newsissä palautuu Murdochiin ja hänen rahoihinsa. 1990-luvulla oli neljä muutakin oikeistomediaa, jotka yrittivät vakiinnuttaa asemansa tv:ssä, mutta mikään niistä ei onnistunut ennen Fox Newsia ja Murdochin rahoja, Koivukoski sanoo.

Yhtä merkittävä syy menestykseen on Koivukosken mukaan kuitenkin kanavan viihteellinen puoli. Murdochin palkkaama Roger Ailes (joka joutui eroamaan yhtiöstä vuonna 2016 kun 23 naista syytti häntä seksuaalisesta ahdistelusta) ymmärsi, että tabloidityyliä ja populismia kannattaa toistaa ja takoa loputtomiin.

”Murdoch oli rahat, Ailes strategia ja O’Reilly, Hannity ja kumppanit taktiikka”, Koivukoski tiivistää.

Bill O’Reillyn iltaohjelma oli USA:n kaapeli-tv:n suosituin uutiskommentaarishow 16 vuotta ennen kuin O’Reilly joutui eroamaan vuonna 2017, kun The New York Times paljasti O’Reillyn maksaneen lähes 50 miljoonaa dollaria sovitellakseen useita seksuaalista häirintää koskeneita oikeusjuttuja.

Fox Newsin uutiskommentaattori Bill O’Reillyn eroa vaativia mielenosoittajia New Yorkissa huhtikuussa 2017.­

Sean Hannity taas on yksi Fox Newsin suurimpia nykytähtiä ja niin vankkumaton Trumpin kannattaja, että esiintyi myös Trumpin vaalikampanjatilaisuudessa.

Fox Newsin suosiota ei voi selittää vain ”poliittisella taloudella eli Murdochin massiivisella rahakirstulla”, vaikka usein näin on tehty, Koivukoski sanoo.

”Fox News on taitavaa viihdebisnestä: tabloidityyli, autenttiset mediapersoonat, vastakkainasettelu, jossa liberaalit, asiantuntijat ja valtaapitävät esitetään korruptoituneina, ’ne pitävät meitä ääliöinä’ -retoriikka...”

Presidentti Donald Trump oli haastateltavana Fox News Town Hall with Sean Hannity -ohjelmassa kesäkuussa 2020.­

Vastakkainasettelussa on ristiriita, koska sitä lietsovat Fox Newsin ankkurit ovat itse miljonäärejä. He esiintyvät taitavasti kansanmiehinä, mutta taloudellisessa mielessä kaikki kuuluvat itse eliittiin.

Tämä ei menoa haittaa, ei haitannut Trumpillakaan. Tärkeintä on haastaa ”valtavirta”, ”liberaali painotus”.

”Liberaalin hegemonian” haastamisen kautta Fox News asettuu pitkään oikeistolaisen mediakritiikin perinteeseen.

”Heritage Foundation ja muut ajatuspajat ovat haastaneet kokemaansa ’liberal biasia’ ja pyrkineet luomaan vastaälymystöä. Fox News on osa ainakin 1950-luvulta lähtien alkanutta oikeistovaikuttajien jatkumoa, he vain sattuivat onnistumaan oman cocktailinsa kanssa poikkeuksellisen hyvin”, Koivukoski sanoo.

”Foxin saavutus on, että konservatiivisuus näyttää maalaisjärjeltä. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen Fox News onnistui puolustamaan varakasta eliittiä tukevaa politiikkaa samalla väittäen edustavansa laman runtelemaa tavallista kansaa. Hannity, Beck ja O’Reilly muun muassa painottivat, että rikkaat ovat itse asiassa vaurauden ja työn luojia.”

”Lisäksi liike-elämän edustajat, pienyrittäjät ja suuryritysten johtajat, ovat aina kyvykkäämpiä ja järkevämpiä kuin julkisen sektorin työntekijät tai poliitikot, joiden toiminta on tehotonta ja ideologian, eli sosialismin, sumentamaa. Tästä järkeilystä käsin Fox News vastusti Obaman elvytyspakettia ja terveydenhuoltouudistuksia ja tuki julkisen sektorin yksityistämistä.”

Eli Fox News sanoi, että edelleen kannattaa työväenkin äänestää republikaaneja.

”Se on aika huikea retorisperformatiivinen saavutus”, Koivukoski sanoo ja naurahtaa.

Rupert Murdoch vuonna 2019.­

Tammikuun loppupuolella maailma kuuli pitkästä aikaa suoraan Rupert Murdochin, 89, suusta, mitä mieltä tämä on nykymenosta. Murdoch tuomitsi ”kaamean valveutuneiden puhdasoppisuuden” ja sanoi, että hän on kaukana eläköitymisestä.

Ei loppua vastakkainasettelulle.

Suurin osa yhdysvaltalaisista saa yhä poliittiset tietonsa televisiosta. Vaikka Fox Newsin katsojaluvut eivät olisi enää tulevaisuudessa aivan sitä mitä ne olivat Trumpin aikana, republikaanien kannattajat luottavat Fox Newsiin paljon enemmän kuin muihin uutiskanaviin.

”Vaikka monet konservatiiveiksi itsensä mieltävät katsovat monia eri kanavia, he luottavat ainoastaan Fox Newsiin. Tämä alleviivaa kanavan merkitystä”, Koivukoski sanoo.

Fox Newsin aiheet ja agenda siis leviävät myös muihin kanaviin ja medioihin. Valtavirran medioilla ja Fox Newsillä on jo pidempään ollut käynnissä kylmä sota siitä, kuka pystyy milloinkin määrittämään kansakunnan agendan, sen, mistä puhutaan, mikä nousee kohuksi.

Monet Fox Newsin iltaohjelmiston juontajat lähtivät, jos eivät täysimääräisesti, niin ainakin jossain määrin mukaan myös Trumpin valheeseen vaalien vilpillisyydestä, että presidenttiys varastettiin.

Historioitsija Timothy Snyder kirjoitti The New York Timesissa, että tämä on niin sanottu Iso valhe, joka vaatii uskomaan aivan toiseen todellisuuteen: vaalien sujumisesta kertoneisiin toimittajiin ei voi luottaa, haastateltuihin asiantuntijoihin ei voi luottaa, instituutioihin paikallisella, osavaltio- ja liittovaltiotasolla ei voi luottaa, vaalivirkailijoihin ja kansanedustajiin ei voi luottaa, turvallisuuselimiin ei voi luottaa, korkeimpaan oikeuteen ei voi luottaa, vain Trumpiin ja hänen lähipiiriinsä voi luottaa.

Tämä on määritelmällisesti salaliittoteoria, jonka pohjalla ei ole faktan faktaa, vain perusteettomia väitteitä, jopa perusteettomia väitteitä siitä, että joku jossain on väittänyt jotain. Jotain täytyy olla väärin, koska tuntuu, että jotain on väärin.

Vaalien varastaminen on niin suuri valhe, että se jää hyvin todennäköisesti elämään tavalla tai toisella. Suuri valhe siitä, että Saksa hävisi ensimmäisen maailmansodan juutalaisten ”selkäänpuukotuksen” takia oli 15 vuotta vanha, kun Hitler tuli valtaan, Snyder muistutti.

Miten Trumpin Iso valhe alkaa vaikuttaa vuosien saatossa riippuu paljolti Fox Newsistä – aivan kuten kanava antoi alustan salaliittoteorialle eli niin kutsutulle bitrherismille Obaman syntymisestä ulkomailla ja oikeudettomasta presidenttiydestä.

Vaikka Trumpin oma sosiaalisen median megafoni on otettu pois, Newsmax ja OAN jatkavat Trumpin Ison valheen toistamista. Ne ovat hetkittäin olleet yhtä katsottuja kuin Fox News.

Fox News puolestaan antoi tammikuussa potkut kahdelle uutispuolen päällikölle, jotka olivat vastuussa vaali-iltana tehdystä ennustuksesta, että Biden voittaa Arizonan osavaltion. Tämä raivostutti Trumpin. Fox Newsin uutisosaston tekemä ennuste osoittautui täysin oikeaksi, mutta vieraannutti osan katsojista ja auttoi Newsmaxia kasvattamaan katsojalukujaan.

Vox-verkkolehdelle puhunut Media Matters -sivuston Fox News -asiantuntija Matthew Gertz huomioi jo joulukuussa, että mitään merkkejä Fox Newsin siirtymisestä faktapitoisempaan suuntaan ei ole, pikemminkin päinvastoin: päiväohjelmisto alkaa muistuttaa yhä enemmän iltaohjelmistoa eli Hannityn ja kumppaneiden raivoa demokraatteja kohtaan.

Viimeaikaisia kohokohtia Fox Newsin iltaohjelmistossa, Media Mattersin keräämänä:

Tucker Carlson Tonight -ohjelman juontaja Tucker Carlson: Demokraatit ovat julistaneet sodan republikaaneja vastaan, eikä se ole vertauskuvallinen sota vaan todellinen sota

Lou Dobbs Tonight -ohjelman juontaja Lou Dobbs: Liittovaltion tuomarikunta on poliittisesti korruptoitunut

Tucker Carlson: Demokraattien kanssa erimieliset leimataan tästä eteenpäin terroristeiksi

Tucker Carlson: Suurin sponsori Mike Lindell saa valehdella minkä ehtii vaalien vilpillisyydestä

Sean Hannity: Minulla on epäilyksiä koronavirusrokotteen suhteen

The Ingraham Angle -ohjelman juontaja Laura Ingraham: Vasemmisto rakastaa pandemiaa kieroutuneesti

Ei varsinaisesti näytä siltä, että Fox News vähentäisi liekkeihin heitettävän bensan määrää.

Oma aiheensa olisi lisäksi selvittää, missä määrin Fox Newsin skeptinen ja jopa vihamielinen asenne pandemian takia asetettuja rajoituksia ja maskisuosituksia vastaan on ollut syynä Yhdysvaltojen katastrofaaliseen epäonnistumiseen pandemian hoidossa.

Miten pitkään luotettavasta brändistään välittävät mainostajat sitten kestävät Fox Newsiä, jos se muuttuu ei vain propagandaksi vaan jatkuvaksi salaliittoteorioiden levittäjäksi?

”Tämä on tosi hyvä kysymys. Talouspuoli on äärimmäisen tärkeä. Republikaanit ja suuryritykset ovat kulkeneet käsi kädessä tosi pitkään. Jos tuo sidos häviää ja Fox News menettää isoja mainostajia, on se iso kolaus”, Koivukoski sanoo.

Capitol-kukkulan väkivaltainen valtaus Trumpin salaliittoteorioiden takia oli silti kuitenkin ehkä vain synkkä hetki, joka unohdetaan pian. Merkkejä on jo, kirjoitti esimerkiksi HS:n Pekka Mykkänen viime viikolla.

Todennäköisesti Fox News siis jatkaa porskuttamistaan, vaikka hetkellisesti näyttää vähän heikommalta.

Ja kun viimeksi annettiin alusta Obaman amerikkalaisuuden kiistäneelle birtherism-salaliittoteorialle, nyt Trumpin Ison valheen kanssa ollaan siirrytty entistä syvempiin ja vaarallisempiin vesiin.