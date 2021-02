Paperittomien tarkkaa määrää on mahdotonta tietää, mutta Paperittomat-dokumentin mukaan heitä asuu Suomessa arviolta 4 000–10 000.

”Joskus tuntuu, ettei ole edes yhden euron arvoinen.” Näin sanoo Italiasta Suomeen tullut Amira, joka on ollut paperiton eli asunut maassa ilman oleskeluoikeutta.

Ann-Mari Leinosen ja Sampsa Huttusen ohjaamassa raa’an rehellisessä Paperittomat-dokumentissa tarinansa kertovat Amiran lisäksi intialainen Nirmal Singh, somalialainen Yasim Omer ja Irakista kotoisin oleva Basin.

Amiran tarina on ehkä dokumentin raastavin. Ohjelman jälkeen Helsingin Rautatieasemaa on mahdotonta katsoa entisin silmin. ”Rautatieasema on kuin Suomen nurja puoli”, Amira sanoo. Suomeen paremman elämän toivossa saapunut nuori nainen joutui asemalla ulkomaa­laisringin ihmiskaupan uhriksi.

Rautatieasema oli solmukohta, jossa Amiraa hyväksikäyttävät miehet pitivät häntä lähtövalmiina keikoille. Amira joutui myymään itseään ruokaa ja yöpaikkaa vastaan. Jos yöpaikkaa ei järjestynyt, hän joutui nukkumaan Kampin linja-autoterminaalissa.

Paperittomien tarkkaa määrää on mahdotonta tietää, mutta dokumentin mukaan heitä asuu Suomessa arviolta 4 000– 10 000. Määrän odotetaan kasvavan muun muassa vuonna 2016 tiukennetun ulkomaalaislain seurauksena.

Nirmal Singh on elänyt Suomessa paperittomana jo yli 13 vuotta. Hän asuu ystävän luona ja on tehnyt koko ajan töitä.

Koska Singhillä ei ole virallista henkilöllisyystodistusta, hän ei voi saada passia tai pankkitiliä. Silti hän on voinut ja halunnut maksaa työstään veroa.

Nurinkurisesti juuri työnteko saattaa muodostua Singhin oleskeluoikeuden esteeksi, sanoo dokumentissa myös esiintyvä ja paperittomien tilanteen hyvin tunteva Sanna Valtonen. Valtonen on Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja.

Yasim Omer joutui lähtemään kotimaastaan, kun terrorijärjestö Al-Shabaab halusi värvätä hänet. Basin on saanut 12 kielteistä turvapaikkapäätöstä, ja hän on yrittänyt itsemurhaa tilanteensa takia.

Paperittomien tilanteet tuntuvat toivottomilta limboilta, joissa päätöksiä odotetaan vuosikausia. Yhdellä tarinalla on dokumentissa kuitenkin onnellinen loppu.

