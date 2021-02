Balettitanssijoista kertovissa sarjoissa tanssi on kuria ja kilpailua

Sekä Viaplayn Flesh and Bone että Netflixin Tiny Pretty Things sijoittuu balettitanssijoiden maailmaan. Kummassakin arki on karu.

Neveah Stroyer (Kylie Jefferson) on yksi Tiny Pretty Things -sarjan päähenkilöistä.­

Tanssiin liitetään elokuvissa ja sarjoissa usein kapinaa ja iloa, mutta baletti on poikkeus. Se on kurin ja kilpailun sfääri muun muassa Viaplayn sarjassa Flesh and Bone (2015) ja Netflixin sarjassa Tiny Pretty Things (2020).

Sarjojen tarinalinjoista löytyy yhtäläisyyksiä: kilpailijat kohtelevat nyreästi uutta tanssijaa, opettajat kohtelevat tylysti kaikkia, ja tanssin turmelemat varpaankynnet irtoilevat jo ensimmäisessä jaksossa.

Kaiken ankaruuden keskelle mahtuu sentään seksiä, joka toimii molemmissa sarjoissa osaltaan draaman polttoaineena.

Kun Tiny Pretty Thingsissä teini-ikäiset tanssijat pokaavat toi­siaan, Flesh and Bone -sarjassa ballerinat heittävät keikkaa surullisessa strippibaarissa, tanssivat oligarkkien seksipirskeissä ja pakenevat veljen lähentelyjä.

Edes seksi ei ole hauskaa balettiympyröissä.

