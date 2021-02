Tämän hetken suurimpiin pop-nimiin kuuluva The Weeknd esiintyy Suomessa ensi vuonna

Popmuusikko The Weekndin After Hours -maailmankiertue saapuu Suomeen syyskuussa 2022

The Weeknd konsertoi Helsingin Kaisaniemessä vuonna 2017.­

Etiopialais-kanadalainen popartisti The Weeknd esiintyy Helsingissä Hartwall-areenalla lauantaina 10. syyskuuta 2022. The Weeknd on yksi pop-musiikin suurimmista nimistä koko maailmassa.

Nyt julkistettu keikka avaa muusikon kiertueen Euroopan osuuden. Koronapandemian takia siirtyneelle kiertueelle julkistettiin yhteensä 39 uutta keikkaa. Koko kiertue alkaa Vancouverista 14. tammikuuta 2022.

After Hours -levy on ollut kaupallinen jättimenestys, ja Blinding Lights -kappale on edelleen Billboardin TOP 10 -listalla yli vuosi ilmestymisensä jälkeen. Suomessa se oli kotimaisten radiokanavien soitetuin ulkomainen kappale vuonna 2020. Suomen Spotifyssa se oli toiseksi kuunnelluin kappale.

The Weeknd oli artistina Suomen Spotifyn kahdeksanneksi kuunnelluin.

The Weeknd on nähty Suomessa aiemmin vuonna 2017, jolloin hän esiintyi Helsingin Kaisaniemessä. Silloin HS:n kriitikko kehui show’ta harvinaislaatuiseksi.

Liput keikalle tulevat myyntiin 8. helmikuuta.