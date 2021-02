Golden Globe -voittajat julkistetaan 28. helmikuuta.

Brittiläinen kuninkaallisdraama The Crown, pikkukaupunkikomedia Schitt’s Creek ja trilleri Ozark ovat saaneet eniten vuoden 2021 Golden Globe -ehdokkuuksia. Televisio- ja elokuva-alaa juhlistavan palkintogaalan ehdokkuudet julkistettiin keskiviikkona iltapäivällä Suomen aikaa.

Tämän vuoden kilpailussa näkyvät sekä vanhat suosikit että uudet tuttavuudet.

Josh O’Connor näytteli The Crownin neljännellä tuotantokaudella prinssi Charlesia. Näyttelijä on ehdolla draamasarjojen parhaan miespääosan Golden Globeen.­

Televisiosarjoista eniten eli kuusi ehdokkuutta sai vanha tuttu The Crown. Viime vuoden palkintorohmu Schitt’s Creek jäi nyt viiteen ehdokkuuteen.

Uusina sarjoina mukaan ehdokaslistalle pääsivät muun muassa Ted Lasso, The Flight Attendant sekä Emily in Paris.

Netflixin sarjojen The Crownin ja Ozarkin kanssa samassa parjaan televisiodraaman sarjassa kisaavat Disney+:n Star Wars -sarja The Mandalorian, joka esitteli maailmalle hurjaa suosiota keränneen vauva-Yodan sekä HBO:n kauhusarja Lovecraft County.

Elokuvista eniten ehdokkuuksia sai draama Mank, yhteensä kuusi. Netflix-elokuva on David Fincherin ohjaus Citizen Kane -klassikon tuntemattomaksi jääneestä käsikirjoittajasta Herman J. Mankiewiczista. Lue elokuvan arvio täältä.

Viisi ehdokkuutta sai Aaron Sorkinin oikeussalidraama Chicagon seitsikon surullisenkuuluisasta oikeudenkäynnistä. Myös The Trial of the Chicago Seven on Netflixin elokuva. Lue elokuvan arvio täältä.

Viime vuonna kuollut näyttelijä Chadwick Boseman sai postuumisti ehdokkuuden roolistaan Netflixin elokuvassa Ma Rainey’s Black Bottom.

Gloden Globe -kisa osoittautui menestyksekkääksi myös Sacha Baron Cohenille, jonka Borat-elokuvan jatko-osa keräsi kaikkiaan kolme ehdokkuutta. Lisäksi Baron Cohen on ehdolla sivuosastaan elokuvassa The Trial of the Chicago Seven.

Parhaan ohjaajan ehdokaslistalle pääsi kolme naista, joka on enemmän kuin koskaan. Aiemmin naisohjaajia on ollut ehdolla kerrallaan enintään yksi, kertoo esimerkiksi BBC. Yhteensä viisi naisohjaajaa on ollut ehdolla Golden Globen saajaksi viimeisen 77 vuoden aikana. Ehdolla ovat nyt Emerald Fennell elokuvasta Promising Young Woman, Regina King elokuvasta One Night in Miami ja Chloe Zhao elokuvasta Nomadland. Fennel myös näyttelee niin ikään ehdolla olevassa The Crownissa Camilla Parker Bowlesia.

Sekä elokuvien että televisiosarjojen puolella eniten ehdokkuuksia keräsi Netflix. Se sai ehdokkuuksia kaikkiaan 20 HBO:n seitsemää ja Disneyn Hulun kuutta vastaan.

Viime vuosi oli muutenkin striimauspalveluiden juhlaa: koska elokuvateatterit olivat pandemian vuoksi enimmäkseen kiinni ja ihmiset viettivät aikaa kotona, striimauspalvelut olivat ihmisille tärkein lähde viihteen ja elokuvien seuraamiseen.

Kehitys näkyi niiden suosiossa: Reutersin mukaan esimerkiksi Netflix sai enemmän maksavia käyttäjiä kuin koskaan aiemmin historiassaan yhden vuoden aikana. Palveluun on nyt kirjautunut kaikkiaan 203 miljoonaa käyttäjää. Disney+:lla kirjautuneita käyttäjiä on 86 miljoonaa.

Golden Globe -palkintoja jakaa Hollywood Foreign Press Association (HFPA), joka koostuu Yhdysvalloissa asuvista ulkomaisista toimittajista. Palkinnot ennakoivat jossain määrin tulevaa Oscar-gaalaa.

Golden Globe -voittajat julkistetaan televisioitavassa seremoniassa 28. helmikuuta. Juhlan juontavat koomikot Tina Fey ja Amy Poehler.

Katso alta kaikki ehdokkuudet

Televisiosarjat

Paras draamasarja

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Paras minisarja tai televisioelokuva

Normal People

The Queen's Gambit

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Paras musikaali- tai komediasarja

Emily in Paris

The Flight Attendant

Schitt's Creek

The Great

Ted Lasso

Paras miespääosa musikaali- tai komediasarjassa

Don Cheadle - Black Monday

Nicholas Hoult - The Great

Eugene Levy - Schitt’s Creek

Jason Sudekis - Ted Lasso

Ramy Youssef - Ramy

Paras naispääosa musikaali- tai komediasarjassa

Lily Collins - Emily in Paris

Kaley Cuoco - The Flight Attendant

Elle Fanning - The Great

Jane Levy - Zoey’s Extraordinary Playlist

Catherine O'Hara - Schitt's Creek

Paras miespääosa draamasarjassa

Jason Bateman - Ozark

Josh O’Connor - The Crown

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Al Pacino - Hunters

Matthew Rhys - Perry Mason

Paras naispääosa draamasarjassa

Olivia Colman - The Crown

Jodie Comer - Killing Eve

Emma Corrin - The Crown

Laura Linney - Ozark

Sarah Paulson - Ratched

Paras miespääosa minisarjassa tai televisioelokuvassa

Bryan Cranston - Your Honor

Jeff Daniels - The Comey Rule

Hugh Grant - The Undoing

Mark Ruffalo - I Know This Much is True

Ethan Hawke - The Good Lord Bird

Paras naispääosa minisarjassa tai televisioelokuvassa

Cate Blanchett - Mrs. America

Daisy Edgar-Jones - Normal People

Shira Haas - Unorthodox

Nicole Kidman - The Undoing

Anya Taylor-Joy - The Queen's Gambit

Paras naissivuosa sarjassa, minisarjassa tai televisioelokuvassa

Helena Bonham Carter - The Crown

Julia Garner - Ozark

Annie Murphy - Schitt's Creek

Cynthia Nixon - Ratched

Paras miessivuosa sarjassa, minisarjassa tai televisioelokuvassa

John Boyega - Small Axe

Brendan Gleeson - The Comey Rule

Daniel Levy - Schitt's Creek

Jim Parsons - Hollywood

Donald Southerland - The Undoing

Elokuvat

Paras draamaelokuva

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Paras musikaali- tai komediaelokuva

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Paras animaatioelokuva

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

Paras vieraskielinen elokuva

Another Round, Tanska

La Llorona, Guatemala / Ranska

The Life Ahead, Italia

Minari, Yhdysvallat

Two of Us, Ranska / Yhdysvallat

Paras käsikirjoitus

Emerald Fennell - Promising Young Woman

Jack Fincher - Mank

Aaron Sorkin - The Trial of the Chicago 7

Florian Zeller, Christopher Hampton - The Father

Chloe Zhao - Nomadland

Paras kappale

Fight for You - Judas and the Black Messia

Here My Voice - The Trial of the Chicago 7

IO SI (Seen) - The Life Ahead

Speak Now - One Night in Miami

Tigers & Tweed - The United States vs. Billie Holiday

Paras miessivuosa

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Jared Leto - The Little Things

Bill Murray - On the Rocks

Leslie Odom, Jr. - One Night in Miami

Paras naissivuosa

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

Jodie Foster - The Mauritanian

Amanda Seyfried - Mank

Helana Zengel - News of the World

Paras miespääosa musikaali- tai komediaelokuvassa

Sacha Baron Cohen - Borat Subsequent Moviefilm

James Corden - The Prom

Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Dev Patel - The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg - Palm Springs

Paras miespääosa draamaelokuvassa

Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom

Riz Ahmed - The Sound of Metal

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Tahar Rahim - The Mauritanian

Paras naispääosa draamaelokuvassa

Viola Davis - Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Promising Young Woman

Paras naispääosa musikaali- tai komediaelokuvassa

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Kate Hudson - Music

Michelle Pfeiffer - French Exit

Rosamund Pike - I Care A Lot

Anya Taylor-Joy - Emma

Paras ohjaaja

David Fincher - Mank

Regina King - One Night in Miami

Aaron Sorkin - The Trial of the Chicago 7

Chloe Zhao - Nomadland

Emerald Fennell - Promising Young Woman

Paras musiikki

The Midnight Sky

Tenet

News of the World

Mank