Lastenkanavajätti Nickelodeon Internationalin kanssa solmittu sopimus vastaa tuotantoyhtiön mukaan budjetiltaan noin viittä suomalaista elokuvaa.

Suomalainen Gigglebug Entertainment on solminut merkittävän yhteistyösopimuksen lastenkanavajätti Nickelodeon Internationalin kanssa. Sopimus koskee uuden animaatiosarjan sisällönkehitystä, tuotantoa ja jakelua 120 maahan.

Sarja Best & Bester -perustuu Gigglebug Entertainmentin Anttu Harlinin ja Joonas Utin alkuperäisideaan ja hahmoihin.

52-osainen sarja tulee katsottavaksi kokonaisuudessaan vuoteen 2023 mennessä. Suomessa se nähdään Ylen kanavilla, sillä Yle on yksi sarjan pääyhteistyökumppaneista.

Best & Bester -sarjan idea lähtee valinnan vaikeudesta. Lapsilta kysytään usein, mitä he haluaisivat olla isona. Vaihtoehtoja on paljon, varsinkin, jos voi valita ihan mitä vain, kuten uuden sarjan päähenkilöt joka ikinen päivä voivat. Ennakkotiedotteen mukaan luvassa on sekopäistä komiikkaa, kun kaksi 10-vuotiasta yrittää löytää sen, mikä maailmassa on parasta.

”Sarja juhlistaa komedian kautta sitä, että makuasioissa ei ole oikeaa taikka väärää. Lisäksi sarja näyttää toteen, että lasten kaikille mielipiteille on tilaa”, kertoo Gigglebugin vastaava tuottaja Harlin tiedotteessa.

Sarja kasvattaa lapsia myös vastuunkantoon, sillä tehtyjen päätösten ja niiden seurausten kanssa on elettävä.

Uuden animaatiosarjan tuotanto on mittava. Tuotantoyhtiön mukaan sen budjetti vastaa kooltaan noin viittä tyypillistä suomalaista elokuvaa.

Gigglebug Entertainment tuottaa sarjan yhteistyössä englantilaisen Eye Presentin ja kanadalaisen Nelvanan kanssa. Myös Corus-konsernin kanavat Kanadassa, SIMINN Islannissa sekä Tanskan ja Norjan yleisradiot ovat tilanneet sarjan.

Gigglebug solmi merkittävän yhteistyösopimuksen myös viime vuoden lopulla, kun se sopi Disneyn kanssa oman alkuperäissarjansa Keltainen Lumimies -tuotannosta. Sarjan on tarkoitus valmistua vuonna 2022. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Disney tilaa suomalaisen alkuperäisidean tuotantoon.

Suomalaisille pienille televisionkatsojille tuotantoyhtiön sisällöt ovat tuttuja, sillä heidän vuonna 2016 julkaisemaansa Kikattava Kakkiainen -sarjaa on näytetty Pikku Kakkosessa ja sarjan jaksoja voi edelleen katsoa Yle Areenassa.