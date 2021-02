Yläjärvi siirtyy ruotsinkieliseen Hufvudstadsbladet-lehteen syyskuuhun 2021 mennessä.

Erja Yläjärvi siirtyy Iltalehdestä Hufvudstadsbladetiin. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Helsingin Sanomien toimituspäällikkönä. HS:ssa hän piti päällikkötehtäviensä ohella juoksublogia.­

Iltalehden päätoimittaja Erja Yläjärvi jättää tehtävänsä ja siirtyy Hufvudstadsbladetin päätoimittajaksi, kertoo Alma Media tiedotteessaan. Yläjärvi siirtyy ruotsinkieliseen Hufvudstadsbladetiin syyskuuhun 2021 mennessä.

Erja Yläjärvi on työskennellyt Iltalehdessä vuodesta 2018 lähtien.

Iltalehteen hän tuli Helsingin Sanomien toimituspäällikön tehtävästä. Vuosina 2012–2013 hän toimi Kouvolan ja Kymen Sanomien päätoimittajana, ja sitä ennen muun muassa STT-Lehtikuvan uutispäällikkönä, STT:n Brysselin kirjeenvaihtajana, Väli-Suomen median politiikan toimittajana ja Keskisuomalaisen ulkomaantoimittajana.

Iltalehden vt. päätoimittajana toimii 4. helmikuuta alkaen lehden uutispäätoimittaja Perttu Kauppinen.

”Iltalehden toimituksen ammattitaito nopeassa uutistyössä on omaa luokkaansa, ja tällaisen työyhteisön johtaminen on ollut suuri etuoikeus. Poikkeusaikana sisällön kysyntä on kasvanut entisestään, ja olen varma, että Iltalehti jatkaa hyvää kehitystä myös uuden päätoimittajan johdolla”, Erja Yläjärvi sanoo tiedotteessa.

Iltalehteä kustantaa Alma Media. Hufvudstadsbladetin kustantaja on KSF Media.

Hufvudstadsbladetin päätoimittajana vuodesta 2006 asti toiminut Susanna Landor jätti tehtävänsä vuodenvaihteessa.

Päätoimittajuuden ohella Yläjärvi on jatkossa myös vastaava kustantaja, joka saa vastuulleen kaikki KSF Median alla olevat nimikkeet. KSF Media julkaisee Hufvudstadsbladetin lisäksi Västra Nylandia, Östnylandia, HBL Junioria ja Affärsmagasinet Forumia.

Savossa kasvaneen Erja Yläjärven äidinkieli on suomi, mutta hänen perheensä on kaksikielinen ja kotona puhutaan ruotsia. Lapset käyvät ruotsinkielistä koulua.

Yläjärvi kertoo Hufvudstadsbladetin haastattelussa, että häntä houkutteli sanomalehti, jolla on vahva suhde kohderyhmään.

Yläjärven päätehtäviä tulee olemaan HBL:n ja KSF Median muiden tuotteiden digitaalinen kehittäminen.

”Hufvudstadsbladetilla on oltava vahvempi oma ääni ja oma sisältö. Pitäisi välttää yleisuutisten tarjoamista ruotsiksi. Nykypäivän mediakuluttajat saavat niitä niin paljon muualta ilmaiseksi”, Yläjärvi sanoo Hufvudstadsbladetille.