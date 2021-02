Carpenter oli 1970-luvulla edelläkävijä syntetisaattorien käyttäjänä elokuvamusiikissa.

Lost Themes III: Alive After Death -levy ilmestyy 5.2.­

John Carpenterin uuden levyn Lost Themes III avausbiisin Alive After Dead tunnelma tuo mieleen hänen klassikkonsa Halloweenin (1978), joka muokkasi ja vauhditti teinikauhun alalajityyppiä. Carpenter onkin sikäli harvinainen ohjaaja, että hän on säveltänyt monien elokuviensa musiikin.

Carpenter kiinnostui ensin elokuvista. Hän muistelee, kuinka äiti vei häntä jo lapsena katsomaan kaikenlaisia elokuvia.

”Yksi varhaisimmista muistikuvistani on Afrikan kuningatar. Muistan varsinkin iilimadot. Ihmettelin, miten elokuvat toimivat. Ovatko ihmiset siellä verhon takana? Isä sitten selitti, että se kaikki tulee valosta”, Carpenter muistelee.

John Hustonin romanttinen komedia Afrikan kuningatar (1951) lienee ollut äidin valinta. Myöhemmin Carpenter innostui länkkäreistä ja etenkin kauhu- ja tieteisleffoista. Varsinkin Fred M. Wilcoxin Kielletty planeetta (1956) teki vaikutuksen, myös elektronisella musiikillaan.

Carpenterin syntymän aikoihin 1948 hänen isänsä soitti viulua Rochesterin filharmonisessa orkesterissa New Yorkin osaval­tiossa ja työskenteli myöhemmin pitkään Western Kentucky Universityn musiikkiprofessorina. Carpenter kuuli lapsena lähinnä klassista musiikkia.

”Isä päätti, että minunkin pitää oppia soittamaan viulua viisivuotiaana. Ei minulla ollut lahjoja siihen, joten se oli kurja kokemus. Mutta siitä se lähti ja lopulta musiikista tuli toinen luontoni elokuvien rinnalle.”

Carpenter soitti nuorena cover-bändeissä. Beatles innoitti säveltämään omia biisejä. Elokuva­musiikkia hän alkoi tehdä opiskellessaan Yhdysvaltain vanhimmassa elokuvakoulussa USC Cinemassa, kun ei ollut varaa palkata säveltäjää.

”Musiikin piti kuulostaa isolta, vaikka käytössä oli vain koskettimet”, Carpenter toteaa.

Koskettimet, varsinkin syntetisaattorit ovat hallinneet Carpenterin musiikkia myös opiskelu­aikojen jälkeen. Syntetisaattorien käyttäjänä elokuvamusiikissa hän oli edelläkävijä 1970-luvulla.

Carpenter on säveltänyt melkein kaikki tärkeimmät elokuvansa: Hyökkäys poliisiasemalle 13 (1976), Halloween, Usva (1980), Pako New Yorkista (1981), Christine – tappaja-auto (1983)…

Niitä olisi yhtä vaikea kuvitella ilman hänen musiikkiaan kuin musikaaleja. Kylmän ja dramaattisen elektron tunnistaa heti. Halloweenin syntyhistoriassa musiikilla on legendaarinen osuus.

John Carpenter kuvattuna Halloween-kauhuklassikkonsa tähden Jamie Lee Curtisin kanssa 1970-luvulla.­

”Näytin sen tuottajalle ilman musiikkia. Hänen mielestään se ei ollut yhtään pelottava. Musiikki muutti sen kokonaan. Opin kaiken katsomalla elokuvia, myös musiikin dramaturgiasta”, Carpenter kertaa tarinan.

Uuden levyn kanssa samaan aikaan ilmestyy dvd:nä 40 vuotta täyttävä Pako New Yorkista. Entisöity elokuva kiersi teattereissakin, mutta ei koronapandemian sulkemassa Helsingissä.

Toimintaseikkailu sijoittuu silloisen lähitulevaisuuden Manhattanille, josta on tehty turvavankila. Aiemmin Carpenter on sanonut, että Watergate-skandaali heijastui elokuvassa. Sen kiero presidentti saattoi tuoda mieleen Richard Nixonin lisäksi Donald Trumpin.

”Ei, ei, ei! Ei Nixon vaikuttanut elokuvaan. Eikä siinä voi nähdä yhteyksiä nykyaikaan. Ne kaikki ovat vain vanhoja elokuvia”, Carpenter kiistää nyt yllättäen.

Mitä uudempiin asioihin tullaan, sitä kärttyisemmäksi ja harvasanaisemmaksi 73-vuotias Carpenter käy puhelimessa kotonaan Los Angelesissa. Varsinkaan elokuvista hän ei välitä puhua.

John Carpenter­

20 vuodessa Carpenter on ohjannut vain The Wardin (2010), jota ei kehuttu. Musiikin tekeminen on ollut hänen mielestään viime aikoina kevyempää ja miellyttävämpää kuin elokuvien.

Musiikkia Carpenter on julkaissut vuodesta 2015 alkaen. Nyt ilmestyy kolmas levy uusia sävellyksiä. Välissä tuli Anthology: Movie Themes 1974–1998, levyllinen tulkintoja vanhasta elokuvamusiikista.

Musiikkia Carpenter on tehnyt poikansa Cody Carpenterin ja kummipoikansa Daniel Daviesin kanssa. Trio on myös kiertänyt konsertoimassa. Helsingissä se kävi edesmenneessä Circus-klubissa 2016.

”Aluksi en tykännyt esiintyä, mutta nyt se tuntuu hienolta. Tarvitsee vain seisoa ja soittaa. Sitä on hauska tehdä poikien kanssa, ja myös yleisön.”

Myös Carpenterin uusi musiikki on tehty elokuviin, tosin sellaisiin, joita ei ole olemassa. Millaisia elokuvia hän näkee mielessään, kun säveltää?

”Teen musiikkia elokuviin sinun päässäsi, ei minun! Minua elokuvatyö väsyttää. On teidän vuoronne. En tekisi enää elokuvaa, vaikka joku rahoittaisi”, Carpenter julisti painokkaasti joulukuun haastattelussa.

Mutta tammikuussa Daily Beast -uutissivustolla Carpenter sanoo, että voisi harkita ohjaamista, kunhan koronasta päästään. Luultiinhan myös Halloweenin sarjamurhaajan Michael Myersin kuolleen jo ensimmäisessä elokuvassa, mutta elokuvia on tullut kymmenen lisää.

Lost Themes III: Alive After Death -levy ja Pako New Yorkista -dvd ilmestyvät pe 5.2.