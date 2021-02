Kati Raatikaisen ja Angela Aldebsin kehittelemässä konseptissa kukin osallistuja varaa itselleen ajan.

Sivuaskel-festivaali: Tanssia sosiaalisella etäisyydellä. Teos Zoomissa. Kati Raatikaisen ja Andgela Aldebsin konsepti. Tanssijana ja koreografina Kardo Shiwan.

Sivuaskel-festivaalista on vuosien kuluessa tullut yksi keskeisistä nykytanssifestivaaleistamme. Sivuaskeleeseen on suunniteltu vuosi vuodelta kunnianhimoisempia kokonaisuuksia, jotka ovat usein kohdistaneet huomion taidealan rakenteisiin. Se ei ole tarkoittanut minkään ottamista pois tanssista vaan pikemmin uusien kehyksien antamista.

Koronapandemian vuoksi Sivuaskeleen keskustelut, esitykset ja työpajat järjestetään netin kautta 3.2.–13.2. välisenä aikana. On hienoa, ettei kokonaisuutta ole peruttu vaan tanssille raivataan elintilaa juuri nyt, kun iso osa tanssin ammattilaisista miettii alan vaihtoa.

Tarjolla on koreografien ja tanssijoiden vuoropuheluita ja striimattuja esityksiä, esitysinstallaatioita, take-away-kävelyesityksiä ja harjoitelmia.

Aiheina ovat muun muassa työväenluokkainen ruumis, queer-tilat sekä interplanetaarinen kulttuuri. Lauantaina ensi-illassa on People Choice Award -palkinnon Altered-festivaalilla Yhdysvalloissa voittanut, vr-lasien läpi seurattava Skeleton Conductor XR Art -teos. Hanna Pajala-Assefan, Daniel Leggatin ja Janne Stormin esitys yhdistää liikettä, vuorovaikutusta ja uuden ajan mediateknologiaa.

Korona-ajan taideteokset ovat mielessäni tähän mennessä jakautuneet kahtia: on ollut teoksia, jotka käsittelevät pandemiaa ja sen vaikutuksia, ja sitten teoksia, joissa ollaan jonkin valtavan suuren, päivänpolitiikan ja tämän hetken ylittävän teeman äärellä.

Sivuaskel-festivaalilla on aivan uusi kulma. Koronasta tulee yksi taiteen tekijöistä.

Kati Raatikainen ja Angela Aldebsin kehittelemä Tanssia sosiaalisella etäisyydellä -konseptissa kukin osallistuja varaa itselleen ajan.

Oman tanssiesitykseni on suunnitellut Kardo Shiwan, jonka kanssa teemme Zoom-yhteyden välityksellä eri tavalla peililiikkeitä ja toisen tanssiin vastaavia tanssiliikkeitä.

Intiimi yhteys syntyy juuri sen kautta, miten peililiikkeet aktivoivat vastaamaan toisen eleisiin. Sekä yksinäisyydestä että yhteydestä tulee todella tietoiseksi puolen tunnin tanssihetken aikana. Herkkyys hämmästyttää, ei tarvitse pinnistellä voidakseen kokea toisen läsnäolon.

Asioiden välisyydet ja niiden suhteet sekä erilaiset tavat olla jonkun kanssa yhdessä nousevat Tanssia sosiaalisella etäisyydellä -teoksesta esiin.

Raatikainen on Liikekieli.com-lehteen kirjoittamassaan esseessä kysynyt, kenen nimiin esimerkiksi kasvin tai tuulen kanssa toteutettu esitys laitetaan. Tanssia sosiaalisella etäisyydellä kysyy tätä kysymystä erityisen vahvasti.

Usein ei-inhimillisten kanssa toteutetussa esityksessä ihminen – tai inhimillinen – joutuu suojautumaan ei-inhimilliseltä.

Nyt on toisinpäin. Teos asettuu jatkumoon esimerkiksi Tuija Kokkosen ei-inhimillisen ja inhimillisen yhtäaikaista läsnäoloa tutkivien teosten kanssa.

Jos pandemiaa ei olisi, olisi Zoomin kautta koettu yhteinen tanssihetki ollut paljon ihmiskeskeisempi.

Pandemiatilanne on ajanut meidät tähän tilanteeseen. Se on paitsi olosuhde, myös koreografi. Näemme sen jättämän varjon, mutta varjossa on myös elämää.