Kirjallisuus

Joskus kirjan kansi kiteyttää siitä kaiken olennaisen.

Brittitoimittaja Reni Eddo-Lodgen Miksi en enää puhu valkoisille rasismista -kirjalla on juuri sellainen kansi. Valkoisella pohjalla on kirjan nimi isoilla tikkukirjaimilla.

Se saa äkki­lukemalla valkoisen lukijan puolustus­asemiin. Miten niin et puhu? Minulleko? Mitä minä nyt muka olen tehnyt? Väitätkö minua rasistiksi?

Kansi viestii Eddo-Lodgen vasta­suomennetun kirjan keskeisen argumentin. On laiskaa vaatia, että rodullistetut ihmiset selittävät valkoisille ihmisille, mikä on rasismia ja miksi se on väärin. Valkoisten ihmisten on aika tehdä oma osuutensa. Se voi tuntua epämukavalta, mutta se pitää kestää.

”En voi enää osallistua keskusteluun rasismista, koska lähestymme sitä niin eri lähtökohdista”, Eddo-Lodge kirjoittaa. ”En voi keskustella jonkin ongelman yksityiskohdista, jos vastapuoli ei tunnista koko ongelmaa.”

Brittiläisen rasismin historiaa ja nykypäivää ruotiva kirja ilmestyi Britanniassa jo vuonna 2017 ja herätti paljon huomiota. Viime kevään Black Lives Matter -protestien myötä kirja sai uusia lukijoita ympäri maailmaa. Moni valtaväestöön kuuluva havahtui kysymään, mitä voisi tehdä paremmin.

Eddo-Lodge asettuu videopuhelun toiseen päähän teekupin kanssa.

”Moni piti otsikkoa aika provokatiivisena”, Eddo-Lodge sanoo. ”Itse toivoin, että sana ’miksi’ antaisi ymmärtää, että yritän selittää asiaa.”

Kun hän kirjoitti blogitekstin samalla otsikolla vuonna 2014, hän ei olisi uskonut, että siitä syntyy kirja, jota luetaan ympäri maailmaa ja eri kielillä, ja josta hän antaa haastatteluita vielä monta vuotta sen julkaisun jälkeen.

Eddo-Lodge on nyt 31-vuotias, ja kirja sai lähtölaukauksensa feministisestä aktivismista, johon hän lähti mukaan yliopistoaikoina. ”Perusjutuista”, Eddo-Lodge sanoo: seksuaalioikeudet, seksuaalisen häirinnän ja esineellistämisen vastustaminen.

Mutta feministipiirit olivat varsin valkoiset. Eddo-Lodge yritti pitää esillä myös rasismin vaikutuksia, mutta siihen suhtauduttiin penseästi.

”Ikään kuin se ei olisi ollut heille vain merkityksetöntä vaan jotenkin myös häiriöksi”, Eddo-Lodge sanoo.

Nykyään puhutaan intersektionaalisesta feminismistä; ajatuksesta, että monet asiat elämässä, kuten sukupuoli, rotu, luokka tai vaikka fyysinen vamma vaikuttavat kaikki siihen, millainen asema meillä on yhteiskunnassa.

”Ajatus herätti valkoisissa feministeissä paljon vihamielisyyttä”, Eddo-Lodge sanoo. ”He ovat saavuttaneet uskomattomia asioita esimerkiksi parisuhdeväkivallan kitkemisessä enkä halua aliarvioida heidän saavutuksiaan, mutta he eivät olleet valmiita laajentamaan feminismin käsitettä.”

Muutaman turhauttavan vuoden jälkeen Eddo-Lodge päätyi purkamaan uupumustaan blogitekstin, joka alkaa näin:

”Minä en enää keskustele valkoisten kanssa rasismista. En nyt tarkoita kaikkia valkoisia, vaan vain sitä suurta enemmistöä, joka kieltäytyy näkemästä rakenteellista rasismia ja sen ilmentymiä. En enää kestä emotionaalista kuilua, joka syntyy kun rodullistettu ihminen kertoo valkoisille kokemuksistaan. Silloin valkoisten katse sulkeutuu ja lasittuu.” – –

”Emotionaalinen kuilu johtuu siitä, että he eivät ole koko elämänsä aikana ymmärtäneet edustavansa valkoisen ihonvärinsä vuoksi normia, josta kaikki muut poikkeavat. – – En voi enää seurata vierestä, miten tyrmistyneitä he ovat ja miten puolustuskannalle he joutuvat painiessaan sen ajatuksen kanssa, etteivät kaikki koe maailmaa samalla tavalla kuin he itse.”

Blogiteksti puhutteli monia myös feministisen liikkeen ulkopuolella. Se onnistui kiteyttämään jotain etnisten ryhmien välisistä voimasuhteista – niistä, jotka rodullistetuille ihmisille ovat usein ilmeisiä ja muille näkymättömiä. Blogipostauksesta tuli viraalihitti.

Kirja Miksi en enää puhu valkoisille rasismista on kuitenkin muuta kuin blogivuodatus. Siinä Eddo-Lodge kertaa rasismin historiaa ja vaikutuksia Britanniassa.

Siinä missä Yhdysvalloilla oli orjaplantaasijärjestelmänsä, Britanniassa rasismin historia kiteytyy britti-imperiumin kahden kastin järjestelmään. Alusmaiden ihmiset olivat arvokas osa Kansainyhteisöä silloin kun heitä tarvittiin sotimiseen tai Britannian jälleenrakentamiseen, mutta muuten he eivät olleet toivottuja tulijoita. Muun muassa Karibialta sotien jälkeen tulleet maahanmuuttajat joutuivat rajujen rasististen hyökkäysten kohteiksi.

Kun kirja ilmestyi Britanniassa vuonna 2017, Eddo-Lodge varustautui henkisesti rasistisen oikeiston hyökkäykseen. Toki jotkut tekivät nopeita johtopäätöksiä kirjaa lukematta, mutta yleisesti hän kertoo yllättyneensä positiivisesti kirjan saamasta myönteisestä vastaanotosta.

”Vakuutuin siitä, ettei suurin osa ihmisistä ole pahantahtoisia. Olen siinä mielessä James Baldwinin koulukuntaa, että uskon, että jos ihmiset tietäisivät ja ymmärtäisivät, he yrittäisivät muuttaa omaa toimintaansa.”

Viime keväänä Eddo-Lodgesta tuli ensimmäinen musta brittikirjailija, jonka kirja nousi Britannian kirjamyyntilistojen kärkeen. Myyntilukuja oli kuitenkin vaikeaa juhlia, kun ne johtuivat – ainakin osittain – George Floydin kuolemasta poliisin käsissä Minneapolisissa.

The Guardianin haastattelussa kesäkuussa Eddo-Lodge pohti ristiriitaisia tunteitaan. Valkoisten ihmisten yhtäkkinen kiinnostus antirasistiseen kampanjointiin ei tuntunut hänestä täysin aidolta. Eddo-Lodgen kymmenen aktivistivuoden aikana viesti oli usein kaikunut kuuroille korville. Yhtäkkiä oli muotia postata Instagramiin musta ruutu tai nyrkkilogo. Antirasismia käsitteleviä kirjoja tulvi markkinoille.

”Antirasistinen työ vaatii itsetutkiskelua, jota en näe monissa niissä ihmisissä ja organisaatioissa, jotka nyt julistavat, että Black Lives Matter”, Eddo-Lodge sanoi haastattelussa.

Mutta kyynisyyden houkutusta täytyy vastustaa, hän täydentää nyt. On toki hyvä asia, että ennennäkemättömän monet ovat heränneet vastustamaan rasismia, vaikka eivät asiaa aina kovin syvällisesti ajattelisikaan.

”Näemme parhaillaan, miten antirasistit ovat voittamassa tämän väittelyn, mikä on hyvä asia.”

Mitä valkoiset ihmiset voivat sitten tehdä?

Ainakin tunnistaa sen, että valkoinen ihonväri miltei takuuvarmasti vaikuttaa elämänkulkuun myönteisesti ilman, että sitä välttämättä edes itse huomaa, Eddo-Lodge kirjoittaa kirjassaan.

Täytyy ymmärtää, että vaikka kokisimme itse olevamme hyviä ihmisiä, yhteiskuntamme on edelleen rasistinen. On houkuttelevaa lakaista rasismin kaltainen ikävä asia maton alle, rasistisia rakenteita täytyy purkaa – erityisesti valkoisten ihmisten, sillä se on valkoisille helpompaa kuin rodullistetuille.

”Epäoikeudenmukaisten, rasististen rakenteiden purkaminen edellyttää rasismista puhumista”, Eddo-Lodge kirjoittaa. ”On puhuttava siitä, kuka hyötyy ihonväristään ja kenen ihonväriin liitetään negatiivisia stereotypioita, ja toisaalta siitä, kenelle siunaantuu valtaa ja etuoikeuksia – ansaitusti tai ei – ihonvärin, luokka-aseman tai sukupuolen perusteella.”

Reni Eddo-Lodge puhui kirjallisuustapahtumassa Intian Jaipurissa tammikuussa 2019.­

Voi toki kysyä, miten Eddo-Lodgen brittiläiseen ja yhdysvaltalaiseen rasismikeskusteluun nojaava kirja istuu suomalaiseen kontekstiin. Meillä suurin rakenteellisen rasismin kohteena ollut ihmisryhmä eivät ole olleet mustat ihmiset, joiden esi-isät ovat joutuneet Atlantin orjakaupan uhreiksi.

Suomessa rasismi on kohdistunut saamelaisiin, romaneihin, tataareihin ja juutalaisiin.

Tätä käsittelee myös kirjan suomenkielisen painoksen esipuheessa toimittaja, aktivisti Maryan Abdulkarim.

Saamelaisten maat otettiin 1800-luvulla valtion haltuun. Saamelaisia käännytettiin ja pakkosuomalaistettiin systemaattisesti. Saamelaislapset suljettiin esimerkiksi sisäoppilaitoksiin, joissa saamen kielen puhuminen oli kiellettyä. Saamelaisten alkuperäiskansa-asema kirjattiin Suomen perustuslakiin vasta 1995.

”Miten he ovat selviytyneet ja pitäneet kiinni identiteetistään, olemassaolostaan ja historiastaan samalla kun valtaväestö on tietämättömyyteensä vedoten sysännyt painolastin historiasta ja henkisestä työstä edelleen heille?” Abdulkarim kirjoittaa. ”Heidän pitää selittää, avata, neuvotella ja kiittää silloin kun me muut joskus satumme sanomaan jotain, mikä ei ole rasistista.”

Ennen pandemiaa Eddo-Lodge matkusti ympäri maailmaa puhumassa kirjastaan. Hän oli halunnut kirjoittaa nimenomaan brittiläisen rasismin historiasta ja nykypäivästä, mutta paljastui, että hänen ajatuksensa olivat tunnistettavia niin Brasiliassa, Uudessa-Seelannissa, Intiassa kuin Australiassakin.

”Ihmiset sanoivat että tilanne on täällä aika erilainen, mutta tunnistan niin hyvin valtarakenteen, jota kirjassa kuvaat”, Eddo-Lodge kertoo. ”Se oli tajunnanräjäyttävää.”

Sitten hän tarkentaa.

”Ei niin että olisin itse tehnyt mitään erityisen mahtavaa”, hän sanoo. ”Mutta valkoinen ylivalta on niin yleistä, että ihmiset jakavat saman kokemuksen ympäri maailmaa.”

Eddo-Lodge haluaa valkoisen lukijan pysähtyvän tämän ajatuksen äärelle. Jos se tuntuu epämukavalta, syitä kannattaa pohtia.

Reni Eddo-Lodge: Miksi en enää puhu valkoisille rasismista (Why I’m No Longer Talking to White People About Race). Suomentanut Saana Rusi. Gummerus, 224 s. Rebekka Kuukan lukema äänikirja ilmestyy 15.2.