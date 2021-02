Karate Kidiä lämmittelevä Cobra Kai käsittelee kulttuurien kohtaamista, vaikka sukupolvesta toiseen kaikki ongelmat ratkaistaan hakkaamalla.

Datafirma Morning Consultin viime vuonna tekemässä kyselyssä Karate Kid nousi yhdysvaltalaisten suosikkiurheiluelokuvaksi.

Taakse mitalisijoille jäivät nyrkkeilydraama Rocky (1976) ja golfkomedia Latvasta laho (1980).

Vuoden 1984 teinielokuva on saanut nostetta, kun saagaa on jatkettu vuodesta 2018 tv-sarjalla Cobra Kai. Menestyselokuvaa on tätä ennen jo toistettu kolmella jatko-osalla, animaatiosarjalla ja uudelleenlämmittelyelokuvalla.