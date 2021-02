Estradi on teidän -lippu maksaa 149 euroa, ja yhdellä lipulla saliin voi tuoda myös kaksi yleisön edustajaa.

Jos on aina haaveillut pääsevänsä esiintymään Suomen ykköskonserttilavalle, nyt se on mahdollista. Samalle lavalle, jolla ovat esiintyneet lukuisat klassisen musiikin tähdet sekä muun muassa Patti Smith ja Nick Cave.

Tosin tällä kertaa artistille ei makseta esiintymisestä; artisti maksaa itse.

Musiikkitalo on kehittänyt uudenlaisen palvelun, jonka turvin kuka tahansa pääsee tuomaan esityksensä konserttisalin lavalle 45 minuutin ajaksi. Musiikkitalon akustiikkaa kokeilemaan halajaville koittaa tilaisuus 24.–26. helmikuuta välisenä aikana.

Estradi on teidän -lippu maksaa 149 euroa, ja yhdellä lipulla saliin voi tuoda myös kaksi yleisön edustajaa.

Salissa esiintyjiä odottaa Steinway-flyygeli. Mukanaan saa ohjeiden mukaan tuoda ”sellaisen oman soittimen, jonka pystyy yksin kantamaan”.

Musiikkitalon myynti- ja markkinointipäällikkö Juha Paaso kertoo tiedotteessa, että idea tempaukseen syntyi Musiikkitalon asiakkailta.

”Saimme sattumalta parin päivän sisään kaksi eri kyselyä mahdollisuudesta päästä soittamaan flyygeliä tyhjään Konserttisaliin. Ajatus oli oikein kutkuttava, ja hetken pähkäiltyämme saimme luotua koronaturvalliset järjestelyt idean toteuttamiseksi.”

Musiikkitalo on tällä hetkellä suljettu yleisöltä koronapandemian takia, mutta talossa harjoitellaan jatkuvasti ja tehdään erilaisia striimikonsertteja. Tempauksen aikana Helsingissä on hiihtolomaviikko, ja siksi Musiikkitalo on tyhjillään. Tämä mahdollistaa uusien esiintyjien astumisen lavalle.

Musiikkitalo täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Talon avajaisia vietettiin elokuussa 2011.

Talon suunnittelivat arkkitehdit Marko Kivistö, Ola Laiho ja Mikko Pulkkinen. 1 704-paikkaisen pääsalin akustiikan suunnitteli Yasuhisa Toyotan toimisto.

Talossa toimivat Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Helsingin kaupunginorkesteri ja Radion sinfoniaorkesteri.